Dobré ráno: Prispeli Ficove kšefty k zdraženiu elektriny?

Faktúry sa môžu zvýšiť o desiatky eur.

5. okt 2021 o 23:39 Adam Blaško, Jana Maťková, Eva Frantová

Vypočujte si podcast

Počúvajte na Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Ďalšia horúca téma na politickej scéne. Zvyšovania cien energii sa chopila opozícia ako aj strana Sme rodina Borisa Kollára.

Hrozí totiž, že domácnosti si od budúceho roku budú musieť za elektrinu či plyn priplatiť, rádovo v desiatkach eur. Čo je skutočne za zdražovaním a môže cenami hýbať vláda?

Jana Maťková sa pýta Evy Frantovej, redaktorky nášho partnerského ekonomického magazínu Index.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Branislava Pašku, synovca expredsedu parlamentu Pavla Pašku, odsúdil špecializovaný trestný súd v kauze nákupu ultrazvukov pre košickú nemocnicu na sedem rokov väzenia. Paška mal zmanipulovať verejnú súťaž v prospech víťaza.

Obvinený Štefan Žiga, rodinný príslušník bývalého ministra hospodárstva Petra Žigu, mal odovzdávať úplatky Bernardovi Slobodníkovi a Ladislavovi Makóovi v celkovej výške až 175-tisíc eur. Vyplýva to z uznesenia Špecializovaného trestného súdu o vzatí Žigu do väzby.



Slovensko je v raste počtu úmrtí na COVID za minulý a predminulý týždeň na prvej priečke v Európe - rast bol až o 248 percent z 23 na 80 obetí, vyplýva to z analýzy projektu Dáta bez pátosu.



Koaličné strany sa zatiaľ nedohodli na podobe štátneho rozpočtu na rok 2022. Jeho návrh pritom musí vláda schváliť do 15. októbra. Deficit budúcoročného štátneho rozpočtu by mal byť na úrovni okolo 4,3 percenta.



Zhruba 216-tisíc detí sa od roku 1950 stalo vo Francúzsku obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných v katolíckej cirkvi. Vyplýva to z vyšetrovania výboru, ktorý sa venoval zneužívaniu členmi cirkvi. "Katolícka cirkev je po kruhu rodiny a priateľov prostredím, v ktorom je najvyššie zastúpenie sexuálneho násilia,“ konštatuje dokument.

Odporúčanie

Kábulské lastovičky je krásny, no tragický film o osudoch ľudí v Afganistane pod nadvládou Talibanu. Je o láske, túžbe po slobode a o stratených a znovu nájdených hodnotách. Film je animovaný, no nech vás to nepomýli, naozaj nejde o ľahké pozeranie. Kábulské lastovičky nájdete na HBO Go.