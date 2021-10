Pri raste počtu úmrtí sme opäť na prvej priečke, tvrdia Dáta bez pátosu

Rast predstavuje 248 percent.

5. okt 2021 o 12:46 SITA

BRATISLAVA. Slovensko je v raste počtu úmrtí za minulý a predminulý týždeň na prvej priečke v Európe s rastom o 248 percent.

„To je na troj až štvornásobok. Z počtu 23 sme narástli na 80,” uviedli v utorok na sociálnej sieti matematici projektu Dáta bez pátosu.

Analytici tiež pripomenuli, že boli a oproti iným odhadom sú stále optimisti.

Dáta bez pátosu očakávali, že priebeh a dopady tretej vlny pandémie na Slovensko budú v porovnaní s druhou vlnou „ďaleko miernejšie, počty pacientov a obetí nižšie”.

Avšak ešte nedávno sa objavili aj predpovede iných odborníkov, ktoré hovorili o dvojnásobnom počte obetí ako v prípade druhej vlny.

To by bolo 25-tisíc. My si myslíme, že treba škrtnúť tú dvojku a budeme ďaleko bližšie skutočnosti,” doplnili matematici.

