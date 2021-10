Dieťa nechali bez rúška, privolali políciu. Príbeh školy, ktorá pri rúškach neustúpila

BRATISLAVA. Školáčka z prvého stupňa stojí vo vestibule školy a nemá rúško. Bez neho na vyučovanie nesmie.

Podobných prípadov riešili na škole v Banskej Štiavnici viacero. Rodičia siedmich detí sa tam rozhodli ísť v niektorých momentoch až do krajnosti.

"Dieťa nám dali do školy bez rúška a rodičia odišli," spomína na jednu zo situácií z minulého školského roka riaditeľka Súkromnej základnej školy Bakomi v Banskej Štiavnici Jana Marcineková. Rúška boli vtedy povinné aj pre najmenších školákov.

Keď dieťaťu riaditeľka ponúkla jedno z rúšok, ktoré mali v škole nachystané pre prípad, ak by si ho niekto zabudol, odmietlo ho.

"Nemyslela som si, že by rodičia urobili takú vec. Zrazu sme museli riešiť veci cez dieťa, a to je neprípustné," hovorí Marcineková. Rodičom zavolala, aby prišli do školy a dieťaťu rúško priniesli.

"A oni prišli, ale už aj s políciou," dodáva.