Ranný brífing: Boj o rúška školu unavil, okolo tretích dávok sú zmätky

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

6. okt 2021 o 23:41 Michal Deliman

V prvej vlne sa ešte báli a pravidlá dodržiavali, na jar v nich už rástol odpor. Rodičia niektorých detí neváhali v mene boja proti pravidlám zájsť až do krajností. Súkromná škola v Banskej Štiavnici sa nevzdala a napokon ju opustilo sedem detí.

Facebook vie, že škodí spoločnosti a v záujme ziskov s tým odmieta čokoľvek urobiť. Firma dáva prednosť rastu pred bezpečnosťou, s celebritami či politikmi sa baví inak ako s bežnými ľuďmi a ničí mentálne zdravie detí. O Facebooku a o jeho dopadoch na naše životy je dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Dieťa bez rúška a privolaná polícia. Príbeh školy, ktorá neustúpila

Tisíce pozvánok stiahli, očkovanie treťou dávkou pre zmätky mešká

Najprv Slovensko chválil, dnes cúva a predáva výstavný biznis

Čo je so Zemanom? Českom sa šíria fámy, Hrad nereaguje. Čoskoro ho bude treba

Chára sa po rokoch vrátil tam, kde začínal. Ešte to nebolo ono, hovorí

Ruská raketa či galaxia? Vesmírny záblesk rozhádal vedcov

Prieskum poslucháčov podcastov: Počúvate podcasty? Denne alebo len občas, slovenské či zahraničné? Čo sa vám páči na podcastoch denníka SME a v čom by sa mohli zlepšiť? Zapojte sa do prieskumu poslucháčov podcastov a povedzte nám svoj názor.

Príbeh školy, ktorá pri rúškach neustúpila

Súkromná základná škola Bakomi v Banskej Štiavnici. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Pozitívny výsledok PCR testu malo na Slovensku 1 971 osôb, laboratóriá pritom vykonali 14 117 vyšetrení. V súvislosti s ochorením Covid-19 zaevidovali sedem nových obetí. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 89, v nemocniciach tak leží 753 pacientov. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 332 ľudí.

Polícia pred vchodom, predžalobné výzvy a napokon aj odchod niektorých detí zo školy. Tak ďaleko zašla situácia s odmietaním rúšok niektorými rodičmi na Súkromnej základnej škole Bakomi v Banskej Štiavnici.

„Vnímali sme to tak, že všetky deti boli ochotné podriadiť sa pravidlám spolužitia v zmysle – budem nosiť rúško, lebo v škole mi je dobre,“ hovorí riaditeľka Jana Marcineková.

„Ale vždy je to rodič, kto je zaň zodpovedný a prijíma rozhodnutia,“ dodáva. Nejde pritom o ojedinelý prípad na Slovensku, keď sa skupina rodičov v škole vzoprela opatreniam. Obracali sa aj na súdy.

„Bolo to veľmi únavné. Hľadali sme stanoviská a keď sme sa ministerstva školstva pýtali, či by nám v prípade súdneho sporu vedeli zabezpečiť právnu pomoc a zastupovanie, odpovedali, že to nie je možné,“ spomína Lýdia Vencelová z občianskeho združenia, ktoré je zriaďovateľom školy.

Škola neustúpila. Sedem žiakov z nej rodičia napokon odhlásili.

Očkovanie treťou dávkou pre zmätky mešká

Medzi rizikových pacientov patria najmä seniori. (zdroj: TASR)

"Povolíme očkovanie treťou dávkou vakcíny," ohlásil už pred mesiacom 8. septembra minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Nádejal sa vtedy, že tretia dávka posilní imunitu pacientov a zníži v tretej vlne nápor na nemocnice.

Dosiaľ sa však očkovanie treťou dávkou nerozbehlo, hoci sa s ním rátalo už od 13. septembra.

Nádejne to opäť vyzeralo koncom septembra, keď 13-tisíc ľuďom prišli esemesky a e-maily o tom, že majú nárok na tretiu dávku a môžu sa na ňu registrovať. Správy rozposlalo Národné centrum zdravotníckych informácií.

O tri dni však ľudia dostali ďalšiu informáciu, aby správu o možnosti tretej dávky považovali za bezpredmetnú. Slovenskí odborníci budú ešte dnes na zasadnutí konzília riešiť detaily.

Do konca októbra dostane informácie o nároku na tretiu dávku každý, tvrdí najnovšie Lengvarský.

Ochrana očkovacích tímov: Polícia začne aktívnejšie poskytovať súčinnosť nemocniciam a mobilným očkovacím tímom, aby zabezpečila vyššiu ochranu pred verbálnymi, ale i fyzickými vyhrážkami zo strany odporcov očkovania, vyhlásil minister vnútra Roman Mikulec. Naznačil aj snahu legislatívnymi nástrojmi sprísniť postup voči tým, ktorí prostredníctvom sociálnych sietí šíria hoaxy.

Polícia začne aktívnejšie poskytovať súčinnosť nemocniciam a mobilným očkovacím tímom, aby zabezpečila vyššiu ochranu pred verbálnymi, ale i fyzickými vyhrážkami zo strany odporcov očkovania, vyhlásil minister vnútra Roman Mikulec. Naznačil aj snahu legislatívnymi nástrojmi sprísniť postup voči tým, ktorí prostredníctvom sociálnych sietí šíria hoaxy. Hurá, tretia vlna sa končí: Ani to príliš nebolelo a tretia vlna sa nám chýli ku koncu. V utorok totiž počet pacientov na covidových lôžkach dosiahol 753, a keďže ministerstvo zdravotníctva sa podľa vlastných slov pripravovalo na maximum tisíc pacientov, situácia sa teraz stabilizuje a potom bude už len lepšia. Logicky, píše Peter Tkačenko.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Záborskej potratový zákon: Poslanci okolo Anny Záborskej v prvom kole uspeli so sporným návrhom zákona, ktorý ženám komplikuje možnosť podstúpiť interrupciu. Národná rada odsúhlasila, že sa novelou bude zaoberať, čím jej dala šancu na schválenie.

Poslanci okolo Anny Záborskej v prvom kole uspeli so sporným návrhom zákona, ktorý ženám komplikuje možnosť podstúpiť interrupciu. Národná rada odsúhlasila, že sa novelou bude zaoberať, čím jej dala šancu na schválenie. Hamran by mohol ostať: Minister vnútra Roman Mikulec si vie predstaviť zotrvanie dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana na pozícii šéfa Policajného zboru. Nevylúčil, že sa v súvislosti s výberom nového policajného prezidenta objavia aj iné mená.

Minister vnútra Roman Mikulec si vie predstaviť zotrvanie dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana na pozícii šéfa Policajného zboru. Nevylúčil, že sa v súvislosti s výberom nového policajného prezidenta objavia aj iné mená. Kuffovo drahé rúško: Nezaradený poslanec Štefan Kuffa stratil v auguste nárok na polovicu platu, funkčného príplatku a polovicu paušálnych náhrad pre neuposlúchnutie predsedajúceho schôdze, ktorý ho v dvoch dňoch vykázal z rokovacej sály za nenasadenie si ochranného rúška.

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie od SME ✍️ Výber šéfredaktorky: Šéfredaktorka Beata Balogová každý týždeň odporúča články, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. Odoberať > 🤔 Víkendový výber: Zaujímavé rozhovory, príbehy či výlety do histórie. To najlepšie z víkendového čítania priamo na váš e-mail. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov: Raz týždenne vyberieme najzaujímavejšie rozhovory, ktoré spravili naši kolegovia. Odoberať >

Najprv Slovensko chválil, dnes cúva a predáva výstavný biznis

Pohľad na farmu Welcome Hania Physics. (zdroj: Google Earth)

Keď v roku 2015 sýrsky podnikateľ Walid Wattar odštartoval biznis na Slovensku, neskrýval optimizmus. Veril, že práve tu dokáže reštartovať svoj podnikateľský príbeh, keďže z rodnej Sýrie musel pre vojnový konflikt odísť.

V Trenčíne kúpil osem bytov a peniaze investoval aj do kúpy a následného prenájmu priemyselného areálu. Jeho srdcovou záležitosťou však bola farma s názvom Hania Physics. Jej súčasťou boli nielen apartmány určené na ubytovanie, reštaurácia, jazierko, ale aj voliéry pre zvieratá. Okrem iného tu plánoval chovať levy, tigre aj medvede.

Odhadoval, že do farmy naleje zhruba dva milióny eur. Mal víziu, že by ju v ďalších rokoch mohol rozširovať tým, že by rozbehol aj poľnohospodársku výrobu.

Po šiestich rokoch je všetko inak. Svoju farmu v Trenčianskych Stankovciach predáva. S ponúkanou sumou sa pritom zaraďuje medzi najdrahšie nehnuteľnosti v regióne.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Benefity miliardovej reformy: Ak najväčšia reforma v zdravotníctve za posledných 17 rokov prejde parlamentom, Slovensko na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu nemocníc získa z plánu obnovy jeden a pol miliardy eur. Jej benefity v rozhovore pre INDEX vysvetľuje generálny riaditeľ sekcie reforiem na ministerstve zdravotníctva Oskar Dvořák.

Ak najväčšia reforma v zdravotníctve za posledných 17 rokov prejde parlamentom, Slovensko na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu nemocníc získa z plánu obnovy jeden a pol miliardy eur. Jej benefity v rozhovore pre INDEX vysvetľuje generálny riaditeľ sekcie reforiem na ministerstve zdravotníctva Oskar Dvořák. Podmienky pri stavbe domu: Od januára tohto roka sa na Slovensku môžu stavať už len takmer nulové domy. Využívaná energia v nich by mala byť najmä z obnoviteľných zdrojov. Od budúceho januára však možno opäť príde k zmene. Pre budovy môžu platiť nové, jemnejšie pravidlá.

Od januára tohto roka sa na Slovensku môžu stavať už len takmer nulové domy. Využívaná energia v nich by mala byť najmä z obnoviteľných zdrojov. Od budúceho januára však možno opäť príde k zmene. Pre budovy môžu platiť nové, jemnejšie pravidlá. Prudký rast cien plynu: Rast cien zemného plynu v Európe prudko zrýchľuje. Cena kľúčového termínového kontraktu s dodaním v novembri sa zvýšila až o 40 percent a prvýkrát prekročila 160 eur za megawatthodinu. Ruský plynárenský koncern Gazprom navyše oznámil, že plánuje uprednostniť domáci trh pred exportom plynu do zahraničia.

Čo je so Zemanom? Českom sa šíria fámy, Hrad nereaguje. Čoskoro ho bude treba

Český prezident Miloš Zeman, keď pred týždňom opúštal nemocnicu. (zdroj: TASR/AP)

Miloš Zeman si povolebné rokovania o zostavení vlády zjavne užíval. Stretnutia so stranami, poskytovanie často nevyžiadaných rád o zložení koalície, poverenie, vymenovanie premiéra.

A potom druhý pokus, prehováranie do zloženia vlády, ktoré sa nekončí ani vymenovaním premiéra. V roku 2013 si dokonca vymenoval vlastnú úradnícku vládu napriek inej väčšine v parlamente.

V marci 2023 sa mu končí druhý mandát a po víkendových voľbách by mal dostať možno posledný pokus na využitie svojej obľúbenej právomoci, no tentoraz to vyzerá inak. Hrad nezverejnil, kde bude cez víkend voliť, a politici dokonca otvorene spochybňujú, či je schopný svoju funkciu vykonávať.

"Do snemovne prichádzajú rôzne správy o tom, aký je zdravotný stav prezidenta, či je, alebo nie je schopný si sadnúť, či je schopný vykonávať svoju funkciu," povedal pre Seznam Zprávy poslanec Starostov a nezávislých Petr Gazdík. "Sú to fámy a práve preto, aby neboli fámami, musí Hrad povedať, ako to je."

V septembri strávil osem dní v nemocnici, podľa Hradu však nešlo o nič výnimočné, ale o rekondičný pobyt. Už mesiace je však na tom viditeľne zle, presúvajú ho len na vozíku, inak ho ochranka musí podopierať. Dlhodobo Zeman priznáva, že sa lieči na neuropatiu nôh a cukrovku.

Babišov koaličný potenciál: Česká politológia je v zhode, že Babišov volebný potenciál tvoria takmer do nohy „jadroví“ voliči, ktorí mu tých 25 – 27 percent (posledné prieskumy) odovzdajú, aj keby kradol či, nebodaj, vraždil v priamom televíznom prenose, píše Peter Schutz.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Koho budú voliť české osobnosti: Dva dni pred voľbami do Poslaneckej snemovne sa viaceré české osobnosti stávajú súčasťou kampane a otvorene podporujú konkrétne strany či koalície. A rovnako otvorene sa proti niektorým politikom vymedzujú.

Dva dni pred voľbami do Poslaneckej snemovne sa viaceré české osobnosti stávajú súčasťou kampane a otvorene podporujú konkrétne strany či koalície. A rovnako otvorene sa proti niektorým politikom vymedzujú. Zelení ukázali Babišove nehnuteľnosti: Česká strana Zelení natočila zábery Babišových luxusných nehnuteľností v obci Mougins na Francúzskej riviére, ktoré odhalili investigatívni novinári v Pandora Papers. Na Babiša predniesli požiadavku, aby svoj majetok venoval Česku.

Česká strana Zelení natočila zábery Babišových luxusných nehnuteľností v obci Mougins na Francúzskej riviére, ktoré odhalili investigatívni novinári v Pandora Papers. Na Babiša predniesli požiadavku, aby svoj majetok venoval Česku. Polícia vyšetruje Kurza: Obvinenia z korupcie už jednu vládu mladého rakúskeho kancelára zhodili, aj keď s kauzou Ibiza je spájaný jeho koaličný partner, Slobodná strana Rakúska. Po mesiacoch obvinení a špekulácií môže mať problém aj samotný Sebastian Kurz – okrem vyšetrovania za krivú výpoveď mu môžu pribudnúť aj obvinenia za spreneveru, úplatky a korupciu.

Zo zahraničných webov:

Chára sa vrátil tam, kde začínal. Ešte to nebolo ono, hovorí

Zdeno Chára v drese New York Islanders. (zdroj: TASR/AP)

Dva zaujímavé návraty boli súčasťou prípravného zápasu NHL medzi tímami New York Islanders a Philadelphia Flyers v Bridgeporte.

Kapitán Islanders Anders Lee sa predstavil v zápasovom dianí prvýkrát od marca tohto roku a obranca Zdeno Chára si obliekol dres NYI prvýkrát po 20 rokoch. Obaja odchádzali spokojní, lebo ich tím zvíťazil 3:0.

Štyridsaťštyriročný Chára v sezóne 1997/1998 v tíme z New Yorku odštartoval svoju zámorskú kariéru v NHL a aktuálne sa chystá na svoju dvadsiatu štvrtú sezónu.

Cez Ottawu, Boston a Washington sa v lete podpisom ročnej zmluvy vrátil do mužstva Islanders. "Myslím si, že sme predviedli solídnu hru. Stále je však priestor na zlepšenie. Veľa sme sa rozprávali o tom, ako by sme mali hrať a teraz to treba presunúť do hry na ľade," uviedol Zdeno Chára na webe NY Islanders.

Ďalšie športové správy: ⚽️ Športový prehľad: Kolegovia zo Sportnet.sk denne pripravujú newsletter Športový prehľad, v ktorom nájdete tie najdôležitejšie športové správy. Aktivujte si jeho odber jedným klikom. ​​​​​​

Ruská raketa či galaxia? Vesmírny záblesk rozhádal vedcov

Ilustrácia vesmírneho odpadu, ktorý obieha planétu Zem. (zdroj: ADOBE STOCK)

Ak má nejaký jav dve možné vysvetlenia, je lepšie uprednostniť to jednoduchšie. Čínsky astronóm Lin-chua Ťiang však nič jednoduché nepripúšťa. Minulý rok spolu s kolegami priniesol prelomové zistenie – pozoroval záblesk vychádzajúci z najvzdialenejšej známej galaxie.

Toto okázalé tvrdenie teraz krotia dve nové štúdie. Ich autori nezávisle od seba tvrdia, že záblesk v skutočnosti nepochádza z najväčších hĺbok vesmíru. S väčšou pravdepodobnosťou išlo iba o odlesk od ruského vesmírneho odpadku. Lin-chua Ťiang s tým však nesúhlasí.

Záblesk podľa Lin-chua Ťiang prišiel z galaxie GN-z11. Pozoroval ho ešte v roku 2017 v dátach z Keckovho observatória na Havaji.

Galaxia GN-z11 je od Zeme vzdialená približne 32 miliárd svetelných rokov. Ide o najvzdialenejšiu a najstaršiu galaxiu v celom pozorovateľnom vesmíre. Na nočnej oblohe sa nachádza v súhvezdí Veľká medvedica, ktorého súčasťou je aj známy Veľký voz.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Nobelova cena za fyziku: Sjukuro Manabe a Klaus Hasselman dostali cenu za fyzikálne modelovanie zemskej klímy a ich prínos pre presné modelovanie globálneho otepľovania. O cenu sa delia aj s Giorgiom Parisim, ktorého komisia Kráľovskej švédskej akadémie ocenila za jeho revolučné prínosy v teórii neusporiadaných a náhodných javov.

Sjukuro Manabe a Klaus Hasselman dostali cenu za fyzikálne modelovanie zemskej klímy a ich prínos pre presné modelovanie globálneho otepľovania. O cenu sa delia aj s Giorgiom Parisim, ktorého komisia Kráľovskej švédskej akadémie ocenila za jeho revolučné prínosy v teórii neusporiadaných a náhodných javov. Nobelova cena za chémiu: Laureátmi v roku 2021 sú Nemec Benjamin List a Brit David MacMillan, ktorí vytvorili nezávisle od seba "nový a geniálny" nástroj, ktorý uľahčuje vytváranie asymetrických molekúl. Použiť sa dá pri výskume nových liečiv.

Laureátmi v roku 2021 sú Nemec Benjamin List a Brit David MacMillan, ktorí vytvorili nezávisle od seba "nový a geniálny" nástroj, ktorý uľahčuje vytváranie asymetrických molekúl. Použiť sa dá pri výskume nových liečiv. Windows 11: Ak vlastníte počítač, možno si kladiete otázku, či je načase aktualizovať váš operačný systém. Koniec koncov, pravdepodobne dostanete aktualizáciu zadarmo. Nie je prekvapením, že Microsoft chce, aby ste začali používať Windows 11. Ale mali by ste?

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ivan Korčok. (zdroj: SME)

Vyostrujú sa vzťahy s Maďarskom? Značkuje si Viktor Orbán Slovensko? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom.

Podcasty SME

Zoom: Ďalšia stopa, že covid nie je z laboratória

Ďalšia stopa, že covid nie je z laboratória Vedátorský podcast: Kip Thorne: Velikán gravitačnej fyziky

Karikatúra

Doktorka Záborská. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Voňavé koriandrovo-cesnakové kurča. (zdroj: Isifa)

Aj biele kuracie mäso môže byť na tanieri pestré. Pripravte si voňavé koriandrovo-cesnakové kurča.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.