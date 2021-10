Ranný brífing: Orbán pri pôde ustúpil, Kažimíra obvinili pre úplatok

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

12. okt 2021 o 23:38 Iveta Straňáková

Petra Kažimíra obviňuje exšéf Finančnej správy František Imrecze z uplácania. Guvernér Národnej banky tvrdí, že je nevinný. Zastáva tiež jednu z najviac chránených funkcií v krajine a jeho stíhanie je náročnejšie než pri iných funkcionároch.

Nekonečný seriál s názvom Boris Kollár odchádza z vládnej koalície má ďalšiu epizódu, tento raz s podtitulom nechceme reformu nemocníc ani súdov. Nedávno mu však zvyšok koalície odkázal, že keď sa mu nepáči, nech si teda ide. Prečo teda Sme rodia takto vydiera, čo z toho Boris Kollár má a či je a či by mal ešte byť súčasťou vládnej koalície? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Príde o funkciu? Čo pre Kažimíra znamená obvinenie

Maďarsko skupuje na Slovensku budovy, s pôdou si to rozmyslelo. Prečo to môže byť problém?

Zdražovanie ešte zrýchlilo, kam až zaletia ceny bytov?

Ústavný právnik o Česku: Zásah prezidenta má zmysel, ak nikto nedá dohromady väčšinu.

Mentor, závažie, aj ten, čo zažil krivdu. Koľko Slovákov nastúpi v NHL?

Milujete pikantné jedlá? Pokrmy s trochou kapsaicínu vám môžu predĺžiť život

Príde o funkciu? Čo pre Kažimíra znamená obvinenie

Vtedajší premiér Peter Pellegrini uvádza Petra Kažimíra do funkcie guvernéra NBS. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Guvernér Národnej banky Slovenska a bývalý minister financií za Smer Peter Kažimír dostal uznesenie o tom, že je obvinený z podplácania. Obvinenie údajne súvisí s daňovými konaniami.

Kažimír je podozrivý, že bol akýmsi kuriérom, ktorý priniesol vtedajšiemu šéfovi Finančnej správy Františkovi Imreczemu úplatok vo výške zhruba 50-tisíc eur.

Kažimír zastáva jednu z najviac chránených funkcií v krajine a jeho stíhanie je náročnejšie než v prípade ostatných funkcionárov. Z funkcie ho možno odvolať len vtedy, ak prestal spĺňať ustanovené predpoklady na výkon tejto funkcie alebo ak sa člen bankovej rady vo svojej funkcii dopustil závažného pochybenia.

Do toho spadá aj strata bezúhonnosti, čiže Kažimírove odsúdenie. Odstúpiť by mohol aj sám. Vo svojom vyhlásení to ale nespomína. "Nemám žiadne informácie a nie som si ani vedomý porušenia zákona, zároveň som nikdy nemal ani žiadny záujem vplývať na akékoľvek konania," reagoval Kažimír.

Maďarsko skupuje na Slovensku budovy, s pôdou si to rozmyslelo. Prečo to môže byť problém?

Premiér Eduard Heger a maďarský predseda vlády Viktor Orbán. (zdroj: SITA/Branislav Bibel)

Návštevy maďarských politikov na Slovensku, nákupy historických budov priamo maďarskou vládou aj plán skupovať ornú pôdu na Slovensku vyvolávali v posledných mesiacoch napätie v maďarsko-slovenských vzťahoch.

Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok minulý týždeň na stretnutí maďarskému kolegovi Péterovi Szijjártóovi vyčítal, že o aktivitách maďarskej vlády dopredu nevedel. V parlamente chcela o tom mimoriadne rokovať opozícia.

Po kritike napokon maďarská vláda stiahla svoj zámer zakladať fond na kúpu pôdy v okolitých krajinách.

V pondelok sa s premiérom Viktorom Orbánom stretol slovenský premiér Eduard Heger v Ostrihome pri príležitosti 20. výročia obnovy Mosta Márie Valérie spájajúceho Slovensko a Maďarsko.

"Veľmi otvorene som mu komunikoval naše výhrady s pripravovanou legislatívou Maďarska v súvislosti s nákupom pozemkov v okolitých krajinách. Dnes ráno, keď som prišiel na stretnutie V4, mi pán premiér Viktor Orbán oznámil, že ustupuje od tejto legislatívy," oznámil v utorok Heger.

Maďarská vláda napriek tomuto kroku naďalej aktívne investuje na Slovensku. Kým slovenskej diplomacii prekáža, že Maďarsko ju o svojich krokoch dopredu neinformovalo, analytici hovoria aj o rozširovaní Orbánovho vplyvu.

Nie sme šovinisti, ale...: Formulovanie výhrad k maďarskému sentimentu za "stratenými územiami" u nás dlho bývala riziková disciplína, pri ktorej hrozilo podozrenie z nacionalizmu slotovského strihu. Našťastie, v časoch Györgya Gyimesiho sme aj tak do radu protimaďarskí šovinisti, čiže nemá zmysel okolkovať. Dôrazné konanie Ivana Korčoka vo veci nákupu slovenských nehnuteľností a pozemkov maďarskou vládou teda môžeme smelo označiť za štátotvorný počin, píše Peter Tkačenko.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Agh dostal 13 rokov: Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku odsúdil Štefana Agha v kauze falšovania miliónových televíznych zmeniek na 13 rokov. Trest by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Rozhodnutie nie je právoplatné, obžalovaný má zákonnú lehotu na podanie odvolania.

Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku odsúdil Štefana Agha v kauze falšovania miliónových televíznych zmeniek na 13 rokov. Trest by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Rozhodnutie nie je právoplatné, obžalovaný má zákonnú lehotu na podanie odvolania. Heger očakáva dohodu: Premiér Eduard Heger verí, že predseda parlamentu Boris Kollár pri návštevách nemocníc po Slovensku pochopí, že zdravotníctvo potrebuje zásadnú reformu a podporí tú súčasnú, ktorá má byť financovaná z plánu obnovy.

Premiér Eduard Heger verí, že predseda parlamentu Boris Kollár pri návštevách nemocníc po Slovensku pochopí, že zdravotníctvo potrebuje zásadnú reformu a podporí tú súčasnú, ktorá má byť financovaná z plánu obnovy. Kovaříkova zamietnutá sťažnosť: Generálna prokuratúra zamietla sťažnosť bývalého policajného prezidenta Petra Kovaříka voči obvineniu, ktoré mu bolo vznesené. Kovařík skončil na pozícii policajného prezidenta po tom, ako ho na konci augusta obvinila Krajská prokuratúra v Bratislave zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie od SME ✍️ Výber šéfredaktorky: Šéfredaktorka Beata Balogová každý týždeň odporúča články, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. Odoberať > 🤔 Víkendový výber: Zaujímavé rozhovory, príbehy či výlety do histórie. To najlepšie z víkendového čítania priamo na váš e-mail. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov: Raz týždenne vyberieme najzaujímavejšie rozhovory, ktoré spravili naši kolegovia. Odoberať >

Zdražovanie ešte zrýchlilo, kam až zaletia ceny bytov?

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Na začiatku tohto roka sa zdalo, že na realitnom trhu nastal pokoj, ktorý mal byť charakterizovaný miernejším rastom cien. A aj keď je realitný trh odolnejší voči výkyvom, aj developeri museli a musia reagovať na aktuálne dianie vo svete. Vlna zdražovania sa totiž dotkne aj ich.

Aj preto sú aktuálne vyhliadky na ďalšie mesiace nepriaznivé. Najmä pre tých, ktorí chcú kupovať nové bývanie.

INDEX sa pozrel na najnovšie dianie na bratislavskom realitnom trhu novostavieb na základe aktuálnych dát poradenskej spoločnosti Bencont Investment a skúsil ho rozobrať cez otázky a odpovede.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Matovičov prvý rozpočet: Ministerstvo financií zvyčajne finálnu verziu návrhu štátneho rozpočtu zverejní len pár dní pred termínom. Výnimkou nie je ani tento rok. Plán, na čo všetko sa štát chystá v najbližšom roku míňať peniaze a čo bude, naopak, zdrojom jeho príjmov, sa však tvorí postupne dlhé mesiace. Jeho schválenie vo vláde a potom v parlamente v zákonnej podobe je len "čerešničkou".

Ministerstvo financií zvyčajne finálnu verziu návrhu štátneho rozpočtu zverejní len pár dní pred termínom. Výnimkou nie je ani tento rok. Plán, na čo všetko sa štát chystá v najbližšom roku míňať peniaze a čo bude, naopak, zdrojom jeho príjmov, sa však tvorí postupne dlhé mesiace. Jeho schválenie vo vláde a potom v parlamente v zákonnej podobe je len "čerešničkou". Diaľnice dražejú: Od začiatku tohto roka prudko narástli ceny stavebných materiálov - ocele, betónu, dreva či plastov. Vyššie ceny pohonných látok zasa zdražujú logistiku. Stavebné firmy preto oslovujú Národnú diaľničnú spoločnosť i ministerstvo dopravy, aby prehodnotili existujúce zmluvy. Žiadajú ich desať- až pätnásťpercentné zvýšenie.

Od začiatku tohto roka prudko narástli ceny stavebných materiálov - ocele, betónu, dreva či plastov. Vyššie ceny pohonných látok zasa zdražujú logistiku. Stavebné firmy preto oslovujú Národnú diaľničnú spoločnosť i ministerstvo dopravy, aby prehodnotili existujúce zmluvy. Žiadajú ich desať- až pätnásťpercentné zvýšenie. Plyn a elektrina: Ako chce vláda stlačiť ceny energie a s akými sumami treba počítať od januára? Čo ak skončia aj ďalší dodávatelia elektriny a plynu? Kto prevezme zodpovednosť za ich zákazníkov a za aké ceny im poskytne potrebné množstvo energií? INDEX prináša odpovede na najdôležitejšie otázky ohľadom energetickej krízy.

Ústavný právnik: Zásah prezidenta má zmysel, ak nikto nedá dohromady väčšinu. Zeman je nespôsobilý

Český prezident Miloš Zeman. (zdroj: TASR/AP)

Prezident Miloš Zeman mal po voľbách zohrať kľúčovú úlohu. Najčastejšie sa diskutovalo o tom, že zostavením vlády nemusí poveriť víťaza a že bez ohľadu na výsledok volieb môže šéf Pražského hradu podržať dosluhujúceho premiéra Andreja Babiša. Ten včera vyhlásil, že prezident ho chcel naozaj poveriť zostavením vlády.

Zemana však na druhý deň po oznámení volebných výsledkov hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti a jeho stav je vážny, no podľa lekárov stabilizovaný.

"Vo chvíli, keď z volieb vzíde jasná väčšina v snemovni, neexistuje žiadny dôvod, prečo by sa mal prezident republiky s parlamentnou formou vlády do týchto procesov aktívne miešať," hodnotí aktuálnu situáciu ústavný právnik Jan Kysela z Karlovej univerzity v Prahe.

Koalície si delia ministerstvá: V Českej republike prebiehajú rokovania medzi dosiaľ opozičnými stranami o rozdelení postov v novom kabinete aj napriek tomu, že hospitalizovaný prezident Miloš Zeman nikoho nepoveril zostavením novej vlády. Už teraz je jasné, že štyri ministerstvá dostanú Starostovia, ktorí v rámci koalície preferenčnými hlasmi porazili Pirátov.

V Českej republike prebiehajú rokovania medzi dosiaľ opozičnými stranami o rozdelení postov v novom kabinete aj napriek tomu, že hospitalizovaný prezident Miloš Zeman nikoho nepoveril zostavením novej vlády. Už teraz je jasné, že štyri ministerstvá dostanú Starostovia, ktorí v rámci koalície preferenčnými hlasmi porazili Pirátov. Odtajnenie Zemanovho stavu: Predseda Senátu českého parlamentu Miloš Vystrčil požiada kancelára prezidenta Vratislava Mynářa o informácie o prognózach zdravotného stavu Miloša Zemana, keďže prezident nepovolil zverejnenie jeho diagnózy.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Neskorý lockdown: Britská vláda na začiatku pandémie príliš dlho vyčkávala so zavedením lockdownu a premeškala šancu zastaviť šírenie koronavírusu, čo viedlo k tisíckam úmrtí, ktorým sa dalo zabrániť. Vyplýva to zo správy poslancov britského parlamentu.

Britská vláda na začiatku pandémie príliš dlho vyčkávala so zavedením lockdownu a premeškala šancu zastaviť šírenie koronavírusu, čo viedlo k tisíckam úmrtí, ktorým sa dalo zabrániť. Vyplýva to zo správy poslancov britského parlamentu. Vlak zrazil migrantov: Traja migranti prišli o život, keď do nich na juhozápade Francúzska vrazil vlak. Migranti zo zatiaľ neznámych dôvodov ležali na trati. K tragickej udalosti došlo pri obci Saint-Jean-de-Luz, ktorá sa nachádza neďaleko hraníc so Španielskom.

Traja migranti prišli o život, keď do nich na juhozápade Francúzska vrazil vlak. Migranti zo zatiaľ neznámych dôvodov ležali na trati. K tragickej udalosti došlo pri obci Saint-Jean-de-Luz, ktorá sa nachádza neďaleko hraníc so Španielskom. Očkovanie v Texase: Texaský republikánsky guvernér Greg Abbott oznámil, že zakázal všetkým subjektom v tomto americkom štáte vyžadovať od zamestnancov či spotrebiteľov povinné očkovanie proti ochoreniu Covid-19.

Zo zahraničných webov:

Mentor, závažie, aj ten, čo zažil krivdu. Koľko Slovákov nastúpi v NHL?

Erik Černák je už pevnou súčasťou tímu Tampa Bay Lightning. (zdroj: TASR/AP)

Časy, keď boli fakty z NHL na teletexte každé ráno presýtené modrou farbou symbolizujúcou slovenské body v zápasoch, sú nenávratne preč. Zostal iba nával nostalgie. Ale aj v novej sezóne, ktorá sa v Severnej Amerike začala včera, bude mať Slovensko solídne zastúpenie.

Reálnu šancu zahrať si v NHL má v najbližších týždňoch a mesiacoch dvanásť Slovákov. Medzi nimi je veterán Zdeno Chára, ale aj Adam Húska či Martin Pospíšil, čakatelia na premiéru. Ak by k tuctu pribudol ešte niekto ďalší, bolo by to príjemné prekvapenie.

Kto bude líder? Od koho sa očakáva viac? Kto by mohol prekvapiť? Sportnet ponúka prehľad všetkých slovenských hokejistov, ktorí by mohli zasiahnuť do hry v novej sezóne najlepšej ligy sveta.

Ďalšie športové správy: ⚽️ Športový prehľad: Kolegovia zo Sportnet.sk denne pripravujú newsletter Športový prehľad, v ktorom nájdete tie najdôležitejšie športové správy. Aktivujte si jeho odber jedným klikom. ​​​​​​

Milujete pikantné jedlá? Pokrmy s trochou kapsaicínu vám môžu predĺžiť život

Chilli papričky. (zdroj: UNSPLASH/Calum Lewis)

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo najviac pálivého a korenistého jedla obľubujú kultúry v najteplejších oblastiach sveta? Čím to je, že ľudia v Strednej a Južnej Amerike, v Indii či v juhovýchodnej Ázii nevedia zjesť takmer žiadne jedlo bez toho, aby si ho najskôr poriadne neochutili štipľavou feferónkou či výrazným korením?

Existuje dôvod a je vlastne celkom prostý - z korenených jedál sa poriadne spotia, no keď sa pot odparí, v horúčavách im to v konečnom dôsledku pomôže rýchlejšie ochladiť organizmus.

Korenie navyše konzervuje a chráni jedlo, aj preto sa stalo nevyhnutnosťou najmä v teplých oblastiach, ktoré sú ideálnym prostredím pre šírenie baktérií a iných patogénov.

Nič však nenaštartuje chuťové poháriky či slzné kanáliky tak, ako poriadne pikantný pokrm. Našťastie pre ľudí, ktorí ohnivé jedlá milujú, hovorí v ich prospech aj veda.

V skratke ďalšie správy zo zdravia:

Jeseň a pleť: Jeseň je pre našu pleť náročným obdobím. Klesá vlhkosť vzduchu a ešte viac ju vysušujú prekúrené interiéry. Preto by sme mali venovať zvýšenú pozornosť jej starostlivosti.

Jeseň je pre našu pleť náročným obdobím. Klesá vlhkosť vzduchu a ešte viac ju vysušujú prekúrené interiéry. Preto by sme mali venovať zvýšenú pozornosť jej starostlivosti. Vysoký krvný tlak: Podľa nového výskumu vedcov z Austrálskej národnej univerzity má hypertenzia vplyv aj na mozog - je starší a menej zdravý. Z medicínskeho hľadiska to znamená zvýšené riziko mŕtvice, srdcovo-cievnych chorôb aj demencie.

Podľa nového výskumu vedcov z Austrálskej národnej univerzity má hypertenzia vplyv aj na mozog - je starší a menej zdravý. Z medicínskeho hľadiska to znamená zvýšené riziko mŕtvice, srdcovo-cievnych chorôb aj demencie. Malé zmeny proti priberaniu: Odborné štúdie naznačujú, že zastaviť nárast hmotnosti nám viac ako razantné diéty môžu pomôcť malé zmeny v každodenných stravovacích návykoch. Dajú sa nielen jednoduchšie skĺbiť s bežnými povinnosťami, ale aj ľahšie udržať.

Rozhovory ZKH

Jaroslav Naď v relácii Rozhovory ZKH. (zdroj: SME/ Marko Erd)

Prečo podal trestné oznámenie na poslancov Mazureka a Kotlebu? Koľko peňazí z rozpočtu by chcel vidieť na obranu? A rezignovala vláda už na sľub, že sprofesionálni štátnu správu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom obrany Jaroslavom Naďom.

Podcasty SME

Všesvet: V Patagónii žije takmer toľko tučniakov, čo ľudí

Prieskum poslucháčov podcastov: Počúvate podcasty? Denne alebo len občas, slovenské či zahraničné? Čo sa vám páči na podcastoch denníka SME a v čom by sa mohli zlepšiť? Zapojte sa do prieskumu poslucháčov podcastov a povedzte nám svoj názor.

Karikatúra

Karikatúra - 13.10.2021 (zdroj: Vico)

Recept dňa

Cestoviny s maslovou tekvicou a parmezánom. (zdroj: AP/Matthew Mead)

Aj vás už omrzeli klasické zdĺhavé postupy s množstvom špinavého riadu? Vyskúšajte náš zjednodušený recept na cestoviny s maslovou tekvicou a parmezánom z jedného hrnca.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.