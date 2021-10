Univerzity v ére covidu. Jedna sa odvážila triedy otvoriť, druhá nie. Ako to dopadlo

Študenti sú nespokojní tam aj tam.

17. okt 2021 o 20:15 Martin Vančo

BRATISLAVA. Prváčka na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave Ema Weisová zatiaľ videla nových spolužiakov len na obrazovke svojho monitora.

Aj pri zápise si len v rýchlosti prebrala študentskú kartu ISIC a podpísala pár dokumentov.

„Nejde len o to, že nemám nových kamarátov, ale ani parťákov na učenie. Na všetko som sama. Je to ešte o to horšie, že mi poodchádzali kamaráti do iných miest,“ hovorí.

Býva vo Zvolene, na výučbu sa pripája z domu. Keďže sa tam často cíti izolovaná, chodieva niekedy s notebookom k otcovi do práce.

Medzi novými spolužiakmi si zatiaľ nenašla nikoho, s kým by mohla byť aspoň online v kontakte.

Ema nie je jediná, ktorú negatívne ovplyvnilo rozhodnutie rektora učiť celý zimný semester iba online. Na škole sú dokonca aj druháci, ktorí sa spolu naživo zatiaľ nestretli. Mnohí z nich sú z toho nešťastní a deprimovaní.