Ako sme na tom s imunitou proti covidu? Štát peniaze na odpoveď ešte nedal

Okolo financovania je chaos.

15. okt 2021 o 20:31 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Koľko ľudí na Slovensku má vyššiu šancu nakaziť sa covidom-19, lebo sa s vírusom ich imunita ešte nestretla? V septembri ich mohlo byť 700-tisíc a do konca októbra ich môže stále ostávať pol milióna.

Ide o hrubé odhady matematika a člena iniciatívy na boj s covidom Veda pomáha Richarda Kollára.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V skutočnosti sa však nedá povedať, ako je Slovensko premorené, a teda aj ako veľmi sú Slováci pred vírusom chránení.

Vedci by museli poznať nielen to, koľko ľudí je zaočkovaných a koľkí už mali pozitívny test na koronavírus, ale najmä to, koľkí sa s vírusom stretli, majú protilátky, no nemusia o tom vedieť.

Výskum, ktorý by na to odpovedal a ukázal, v ktorých okresoch treba rátať s veľkým nárastom nových prípadov aj s väčšou záťažou nemocníc, sa na Slovensku stále nezačal. Vo viacerých krajinách epidemiológom podobné výskumy pomohli.