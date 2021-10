Dobré ráno: Päť okresov zavrie reštaurácie či fitká aj pre zaočkovaných

Tretia vlna má prvé čierne okresy.

17. okt 2021 o 23:40 Kristína Paholík Hamárová, Ján Krempaský, Viktor Hlavatovič

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=yigk6-110722b-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Päť prvých okresov sa v rámci tretej vlny prepína do čiernej farby. Čadca, Bardejov, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa a Svidník budú musieť uzavrieť reštaurácie, fitness či hotely aj pre očkovaných. Tým však nejaké výhody ostanú a okresy s vysokou zaočkovanosťou pokračujú v režimoch so slabšími opatreniami.

Prečo štát nastavil pravidlá tak, že očkovaní nemajú rovnakú slobodu naprieč Slovenskom? A čo nám môže pomôcť prekonať pandémiu, ak očkovacia stratégia zlyháva?

Kristína Paholík Hamárová sa pýtala reportéra denníka SME Jána Krempaského.

Zdroj zvukov: SME

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Národná kriminálna agentúra má nového riaditeľa, dočasne poverený vedením je Branko Kišš. Má za sebou 26-ročné policajné skúsenosti na viacerých stupňoch boja proti organizovanému zločinu. Okrem toho bol aj členom viacerých medzinárodných vyšetrovacích tímov.

Obvinený vyšetrovateľ NAKA Ján Čurilla žaluje predsedu parlamentu Borisa Kollára za slová o „čurillovskej mafii“. Žiada ospravedlnenie a 100-tisícové odškodné. Kollár mu už odpovedal, že sa ospravedlní, až keď bude úplne zbavený obvinenia. Čurilla je obvinený z manipulovania so svedkami a je stíhaný na slobode.

Viac ako 170 lekárov a lekárok žiada poslancov, aby nepodporili Záborskej návrh sťažujúci interrupcie. Tvrdia, že návrh priamo zasahuje do ich odborných kompetencií a negatívnym spôsobom ovplyvňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti ženám.

V Taliansku od piatku platí, že do práce môžu chodiť len zamestnanci , ktorí sú zaočkovaní, čerstvo otestovaní alebo nedávno prekonali Covid-19. Premiér Mario Draghi od pôvodného plánu napriek varovaniam odborárov, že to môže spôsobiť nedostatok pracovníkov, neustúpil. V sobotu proti nariadeniu protestovali členovia neofašistickej skupiny Forza Nuova.

Odporúčanie

The Guardian zverejnil na svojom webe zarážajúcu reportáž z kostola v americkej Minnesote, kde púšťajú striktne len bielych ľudí. Inside America’s last white-only church je obrazom toho, ako malé skupiny ľudí deformujú obraz o cirkvách v 21. storočí. Reportérka Amudalat Ajsa zároveň v rozhovoroch poukazuje na to, ako môže lokálna cirkev podnecovať amerických pravicových ultra-radikálov.

Nájdete ju na stránke theguardian.com.