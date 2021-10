Ranný brífing: Kollárovi vadí ďalšia reforma, Kažimír nie je pod tlakom

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

20. okt 2021 o 23:31 Michal Deliman

Sme rodina nepodporí reformu národných parkov. Tá by národným parkom priniesla napríklad aj to, že by mohli samy požiadať o eurofondy. Ak Boris Kollár neustúpi, štát môže prísť o viac ako 90 miliónov eur.

Seriál Squid Game je aktuálne najviac sledovaným seriálom služby Netflix a stal sa fenoménom aj u nás na Slovensku. Čo je na seriáli také fascinujúce, že dostal do ošiaľu celý svet? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kollár najnovšie blokuje aj Budajovu reformu. O čo v nej ide?

Koalícia vraj stíhaného Kažimíra vo funkcii nechce, no cez výbor neprešla ani len výzva na odstúpenie

Do Bratislavy prichádza rakúsky developer, mnohí pred ním pohoreli

Rumunsko a Bulharsko paralyzujú plné nemocnice aj falošné covid pasy

Rozhodnuté. Zahanbujúce derby skontumovali v prospech Slovana

O koľko sa skrátilo cestovanie do Bratislavy po otvorení obchvatu?

Kollár najnovšie blokuje aj Budajovu reformu

Predseda parlamentu Boris Kollár a minister životného prostredia Ján Budaj. (zdroj: TASR)

Po reforme nemocníc a súdnej mape sa Boris Kollár zaťal aj pri reforme národných parkov. Na poslednú chvíľu sa stotožnil s kritikou opozície a lesníckych, drevárskych či poľovníckych organizácií a chce stopnúť novelu zákona o ochrane prírody.

Tá mala byť dôležitým krokom zatiaľ najväčšej reformy národných parkov. Ak by sa podarila, tak najmenej na polovici ich územia by už nebolo možné ťažiť drevo a aj na zvyšku len s výraznými obmedzeniami.

Na budúci týždeň by mal parlament hlasovať o novele zákona o ochrane prírody, ktorá má reformu národných parkov naštartovať. No bez sedemnástich hlasov strany Sme rodina nie je vôbec isté, či reforma prejde. Budaj chce s Kollárom ešte rokovať.

Denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí k sporu Budaja s Kollárom a reforme národných parkov.

Kollára treba kúpiť alebo vyhodiť: Je to mrzuté, ale ak chce táto koalícia niečo presadiť, bude musieť urobiť to, čo doteraz zanedbala. Sadnúť si za stôl s Borisom Kollárom a povedať, čo presne chce a čo mu za to dá. A ak sa s ním na ničom nedohodne, treba si položiť otázku, na čo ho teda vlastne potrebuje, píše Peter Tkačenko.

S odvolaním Kažimíra majú problém aj koaliční poslanci

Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. (zdroj: SITA)

Odchod exministra financií Petra Kažimíra z jeho postu guvernéra Národnej banky by radi videli viacerí predstavitelia vládnej koalície, no zároveň na to príliš tlačiť nebudú.

Kažimír je aktuálne najvyššie postaveným funkcionárom štátu obvineným z korupcie, no ani po viac ako týždni od obvinenia sa vláda na jeho odvolávanie nechystá. Rovnaký postoj zaujal tento týždeň aj finančný výbor parlamentu, ktorý chcel bývalú tvár Smeru na tento krok vyzvať.

Návrh poslanca OĽaNO Petra Kremského však nepodporili ani traja koaliční poslanci. Hlasovania sa v tomto bode zdržali György Gyimesi a Erik Ňarjaš, ktorí sú takisto z OĽaNO, ale aj Jozef Hlinka zo Sme rodina.

"Zrejme majú pocit, že to aj tak nemá zmysel," myslí si Kremský. Naráža tým najmä na pomerne zložitý mechanizmus odvolávania guvernéra Národnej banky Slovenska.

Návrh na jeho odvolanie môže prijať len vláda, ktorá na to má predošlý súhlas parlamentu. Guvernéra však s konečnou platnosťou odvoláva až prezidentka. Jej rozhodnutie ešte musí odobriť Európska centrálna banka, ktorej Kažimír podlieha - je členom rady guvernérov ECB.

Proti Kažimírovi vypovedala aj Wittenbergerová: V prípade obvineného guvernéra NBS Petra Kažimíra nevypovedal iba František Imrecze. Podľa informácií Markízy v kauze svedčila aj bývalá šéfka finančnej správy Lenka Wittenbergerová. Jej svedectvo zrejme nehovorí priamo o úplatku, ale o iných činnostiach, ktoré by mohli s prípadom súvisieť.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: Pozitívny výsledok PCR testu malo 3 480 osôb, laboratóriá vykonali 16 199 vyšetrení. Úrady zároveň potvrdili osem ďalších úmrtí na koronavírus. Počet hospitalizovaných sa znížil o 16, v nemocniciach tak leží 1 040 pacientov. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 130 ľudí. Od pondelka 25. októbra bude podľa aktualizovaného covid automatu na Slovensku v čiernej farbe desať okresov. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vyhlásil, že v súvislosti s blížiacimi sa Dušičkami neuvažuje nad sprísnením cestovania ani nad zavedením celoplošného testovania.

Pozitívny výsledok PCR testu malo 3 480 osôb, laboratóriá vykonali 16 199 vyšetrení. Úrady zároveň potvrdili osem ďalších úmrtí na koronavírus. Počet hospitalizovaných sa znížil o 16, v nemocniciach tak leží 1 040 pacientov. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 130 ľudí. Od pondelka 25. októbra bude podľa aktualizovaného covid automatu na Slovensku v čiernej farbe desať okresov. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vyhlásil, že v súvislosti s blížiacimi sa Dušičkami neuvažuje nad sprísnením cestovania ani nad zavedením celoplošného testovania. Judita vraždila v afekte: Tínedžerka Judita Hana Konečná patrí k vôbec najmladším páchateľom odsúdeným z vraždy. Dozorový prokurátor Daniel Mikuláš v rozhovore pre SME vysvetľuje, čo ho presvedčilo, že vraždila skutočne ona, a prečo sa rozhodol o prípade prehovoriť až teraz.

Tínedžerka Judita Hana Konečná patrí k vôbec najmladším páchateľom odsúdeným z vraždy. Dozorový prokurátor Daniel Mikuláš v rozhovore pre SME vysvetľuje, čo ho presvedčilo, že vraždila skutočne ona, a prečo sa rozhodol o prípade prehovoriť až teraz. Zabudnutá štátna linka podpory: 1. júla tohto roka vznikla Národná linka podpory duševného zdravia, ktorá mala ľudom pomôcť psychicky zvládnuť pandémiu. Bola jedným z nápadov bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Štát linku nijako nepropaguje a ľudia, ktorí potrebujú pomoc, tak o nej nemusia ani vedieť.

Do Bratislavy prichádza rakúsky developer, mnohí pred ním pohoreli

Pôvodná vizualizácia projektu Za stanicou. (zdroj: Star Group)

Doterajšie pôsobenie zahraničných rezidenčných developerov na Slovensku by zrejme dobre vystihoval výraz fiasko. Až na drobné výnimky po veľkých plánoch nasledovali ešte väčšie zlyhania.

Ak niekto na slovenskom trhu uspel, tak mu k tomu pomohli „domáci“ manažéri. Poučil sa z toho aj rakúsky Avoris, ktorý chce v Bratislave zúročiť svoje skúsenosti z Viedne.

Zväčša išlo o menšie komornejšie projekty. Z tohto pohľadu môže byť ten slovenský jedným z najväčších v portfóliu firmy.

V hlavnom meste Slovenska sa stal spoluvlastníkom pozemkov, na ktorom mal vyrásť projekt Za stanicou. Aké však má s projektom plány, je nateraz otázne.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Trinásty dôchodok: Istotu každoročného prilepšenia si k penzii ku koncu roka dostali dôchodcovia vlani na jeseň. Parlament vtedy odklepol zákonom trináste dôchodky. Tento rok ich Sociálna poisťovňa vyplatí už v novembri, spolu s príslušnou dôchodkovou dávkou za október.

Istotu každoročného prilepšenia si k penzii ku koncu roka dostali dôchodcovia vlani na jeseň. Parlament vtedy odklepol zákonom trináste dôchodky. Tento rok ich Sociálna poisťovňa vyplatí už v novembri, spolu s príslušnou dôchodkovou dávkou za október. Reforma dobrovoľného sporenia na dôchodok: V treťom pilieri si sporí peniaze 900-tisíc Slovákov, čo je približne tretina pracujúcich. V dobrovoľnom sporení na dôchodok vidí Krajniakovo ministerstvo práce veľký potenciál, preto chce jeho možnosti od roku 2023 rozšíriť. Ku Krajniakovej reforme sa pre INDEX vyjadril prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností Martin Višňovský.

V treťom pilieri si sporí peniaze 900-tisíc Slovákov, čo je približne tretina pracujúcich. V dobrovoľnom sporení na dôchodok vidí Krajniakovo ministerstvo práce veľký potenciál, preto chce jeho možnosti od roku 2023 rozšíriť. Ku Krajniakovej reforme sa pre INDEX vyjadril prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností Martin Višňovský. Facebook plánuje zmenu názvu: Americká spoločnosť Facebook Inc. plánuje budúci týždeň oznámiť, že zmení svoj názov. Ten má symbolizovať, že spoločnosť sa chce sústrediť najmä na budovanie metaverza. Ide o verziu internetu pre virtuálnu realitu, ktorú tento technologický gigant vidí ako budúcnosť.

Rumunsko a Bulharsko paralyzujú plné nemocnice aj falošné covid pasy

Pohotovosť v Bukurešti sa zapĺňa pacientmi s koronavírusom. (zdroj: TASR/AP)

V Sofii sa proti koronavírusu dá zaočkovať priamo v metre či v obchodných domoch. Vo Varne sú zase plagáty vyzývajúce na očkovanie na každom kroku. "Len ak bude zaočkovaných aspoň 70 percent ľudí, môžeme vyhrať nad vírusom," píše sa na plagátoch.

Mohlo by to vyzerať ako súčasť efektívnej očkovacej kampane, lenže Bulharsko je desať mesiacov po začatí vakcinácie na chvoste Európskej únie. V krajine, kde len v pondelok podľa úradov koronavírusu podľahlo viac ako dvesto ľudí, je zatiaľ zaočkovaná len pätina populácie.

"Máme tu dokonalú búrku nedôvery, antivaxerov a fake news. Úmrtnosť je veľmi vysoká, no ľudia aj tak ničomu nedôverujú," vraví pre Wall Street Journal matematik Bulharskej akadémie vied Nikolaj Vitanov.

Ešte horšia situácia je v susednom Rumunsku, kde ako v prvej krajine EÚ od začiatku pandémie zaznamenali viac ako päťsto obetí vírusu za deň. Čoraz viac lekárov sa pritom obáva kolapsu zdravotníckeho systému.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Zeman nie je v dobrých rukách: Ak sa stav českého prezidenta Miloša Zemana nezlepší, obe komory českého parlamentu – Senát aj snemovňa – budú hlasovať o odobratí jeho právomocí, ktoré dočasne prejdú na premiéra a predsedu snemovne. Podľa slov predsedu Senátu Miloša Vystrčila ide iba o dočasný prevod právomocí, prezident nepríde o funkciu, iba o úrad.

Ak sa stav českého prezidenta Miloša Zemana nezlepší, obe komory českého parlamentu – Senát aj snemovňa – budú hlasovať o odobratí jeho právomocí, ktoré dočasne prejdú na premiéra a predsedu snemovne. Podľa slov predsedu Senátu Miloša Vystrčila ide iba o dočasný prevod právomocí, prezident nepríde o funkciu, iba o úrad. Čína zrýchľuje zbrojenie: Čínske budovanie arzenálu prebieha v utajení a v čase zhoršovania vzťahov s USA, keď predstavitelia štátov medzi sebou komunikujú len minimálne. Ideálny základ pre destabilizujúce preteky v zbrojení, varujú analytici.

Čínske budovanie arzenálu prebieha v utajení a v čase zhoršovania vzťahov s USA, keď predstavitelia štátov medzi sebou komunikujú len minimálne. Ideálny základ pre destabilizujúce preteky v zbrojení, varujú analytici. Aký reálny je polexit: Denník SME zostavil tím odborníkov z európskej a domácej politiky a nezávislých analytikov a opýtal sa ich, ako hodnotia z pohľadu Európskej únie rozhodnutie poľského ústavného súdu, podľa ktorého niektoré články základných zmlúv Európskej únie nie sú v súlade s poľskou ústavou. Hrozí podľa nich polexit?

Zo zahraničných webov:

Rozhodnuté. Zahanbujúce derby skontumovali v prospech Slovana

Fanúšikovia Spartaka Trnava počas prerušeného futbalového zápasu so Slovanom Bratislava. (zdroj: SITA)

Mimoriadne zasadnutie Prezídia Únie ligových klubov, ktoré tvoria vedenie súťaže a zástupcovia všetkých tímov Fortuna ligy, rozhodlo o športovom osude 161. tradičného derby.

Ako informoval prezident ÚLK Ivan Kozák, padlo rozhodnutie o kontumácii nedohraného stretnutia Spartak Trnava - Slovana Bratislava v prospech hostí výsledkom 0:3.

Slovan sa po tomto verdikte odpútal od svojho rivala na čele tabuľky na rozdiel troch bodov. Trnava pyká za nezvládnutú organizáciu nedeľňajšieho šlágra, voči rozhodnutiu sa môže odvolať.

Vyvodenie trestov z pohľadu organizačných zlyhaní či správania sa fanúšikov je úlohou Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu. Tá sa bude udalosťami z derby zaoberať na dnešnom zasadnutí, verdikt by mala vyniesť až na budúci týždeň.

Weiss chce na štadiónoch iba slušných ľudí: Jeho tím získal do tabuľky tri body, ale radšej by oslavoval víťazstvo za iných okolností. K predčasne ukončenému derby Trnava - Slovan sa prvýkrát vyjadril aj tréner bratislavského tímu Vladimír Weiss.

Ďalšie športové správy:

O koľko sa skrátilo cestovanie do Bratislavy po otvorení obchvatu?

Google mapy odhadli časový rozdiel na oboch trasách v rannej špičke na 19 minút. (zdroj: Peter Kálmán)

Po otvorení Lužného mosta cez Dunaj išli do užívania aj ďalšie časti diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Zo zatiaľ vybudovaných úsekov nultého obchvatu Bratislavy sa už čaká len na dokončenie križovatky pod Prístavným mostom a na otvorenie úseku D4 medzi Vajnormi a Ivankou pri Dunaji.

Zaujímalo nás, o koľko sa skrátilo cestovanie a či nultý obchvat všade pomohol.

V pracovný deň ráno o 7:15 sme sa vybrali zo Šamorína do Bratislavy, presnejšie k novej budove Slovenského národného divadla. S jedným autom klasicky cez Dunajskú Lužnú na Podunajské Biskupice a po Gagarinovej do centra. Druhé auto sa za Šamorínom odpojilo a zišlo na novú rýchlostnú cestu R7.

Ešte donedávna by takáto 23-kilometrová trasa znamenala, že na cestu do centra hlavného mesta si v rannej špičke bolo potrebné vyčleniť aspoň hodinu.

Teraz sa prúd áut rozdelil, čím sa skrátilo cestovanie aj na starej ceste. Viaceré úseky, ktoré boli roky vyťažené, navyše postupne dostávajú nový asfalt.

V skratke ďalšie auto novinky:

Peugeot 308 má slovenské ceny: Po prvej jazde s treťou generáciou kompaktného Peugeotu 308 sme sa pozreli aj na jeho slovenské ceny. Čo ponúka, akú má výbavu a ako sa ho dotklo zdražovanie?

Po prvej jazde s treťou generáciou kompaktného Peugeotu 308 sme sa pozreli aj na jeho slovenské ceny. Čo ponúka, akú má výbavu a ako sa ho dotklo zdražovanie? Konkurent Tesly od BMW: Pomaly, zatiaľ len tak, aby zákazníkov nevyplašili, začínajú automobilky niektoré svoje modely už vymieňať za elektromobily. Pri tých kľúčových sú stále v ponuke aj spaľovacie motory, ale situácia sa mení. Zaspať nechce ani BMW, ktoré nemalo žiadnu odpoveď na Teslu, presnejšie jej Model 3. Až doteraz.

Pomaly, zatiaľ len tak, aby zákazníkov nevyplašili, začínajú automobilky niektoré svoje modely už vymieňať za elektromobily. Pri tých kľúčových sú stále v ponuke aj spaľovacie motory, ale situácia sa mení. Zaspať nechce ani BMW, ktoré nemalo žiadnu odpoveď na Teslu, presnejšie jej Model 3. Až doteraz. Ford Focus získal novú tvár: V triede kompaktných modelov nie je Kia Ceed jediná, ktorá prešla tento rok faceliftom. Pridáva sa k nej aj Ford Focus a výrazne mení prednú masku, ale aj ovládanie na prístrojovej doske.

