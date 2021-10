Dobré ráno: Prokurátor vyvrátil otázniky v kauze Judity, ktorá zavraždila kamaráta

Juditu odsúdili na 12 rokov a štyri mesiace.

21. okt 2021 o 23:30 Kristína Paholík Hamárová, Peter Kováč, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=dengc-110de04-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Počúvajte na Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Denník SME má k dispozícii informácie o pozadí jedného z najextrémneších prípadov slovenskej kriminalistiky.

Príbeh mladistvej Judity Hany Konečnej, ktorá bola odsúdená za vraždu 16-ročného kamaráta Tomáša Teličáka, vyvolával mesiace veľa otáznikov a nejasností.

Právoplatný verdikt padol už v apríli tohto roku a Juditu odsúdili na 12 rokov a 4 mesiace.

Aký mala bezproblémová gymnazistka motív a prečo aj samotný rozsudok vyvoláva stále množstvo otázok? Kristína Paholík Hamárová sa pýtala redaktora denníka SME Petra Kováča.

Zdroj zvukov: TV Markíza

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prokurátor z kauzy Judita prehovoril: Bodala v afekte, cítila ohrozenie Čítajte

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Konzílium odborníkov sa zhodlo , že nie je zatiaľ potrebné upraviť covidový automat alebo prijímať v súvislosti s nadchádzajúcimi sviatkami ďalšie opatrenia. Ľuďom odporúčajú zvážiť cestovanie za rodinou najmä v čiernych a bordových okresoch. Odborníci dodali, že koronavírus sa v súčasnosti šíri najmä medzi stredoškolákmi, ktorí ďalej šíria nákazu v domácnostiach.

Od budúceho pondelka sa spustí registrácia na tretiu dávku pre ľudí nad 55 rokov, ale aj pre pacientov s chronickým ochorením či osoby s rizikovou prácou. Aktuálne sa treťou dávkou zaočkovalo už 6 400 ľudí, prihlásilo sa 23-tisíc záujemcov.

Kancelária českého prezidenta Miloša Zemana zverejnila vo štvrtok videozáznam z návštevy predsedu Poslaneckej snemovne Radka Vondráčka u Zemana v nemocnici. Prezident na zázname podpisuje dokument o zvolaní ustanovujúcej schôdze dolnej komory parlamentu. Vondráček navštívil Zemana v nemocnici ešte minulý týždeň. Stalo sa tak bez vedomia lekárov, tí pritom vydali stanovisko o tom, že Zeman nie je schopný pracovať minimálne niekoľko týždňov.

Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Gašparovič a bratislavský expolicajt Ladislav Vičan sú vinní z prijímania úplatku. Dostali 11 a 10 rokov. Podľa obžaloby mali za 400-tisíc eur zastaviť zablokovanie majetku obchodnej spoločnosti Bopal. Dvojicu zadržali na začiatku decembra 2020 počas akcie Judáš, v ktorej bol obvinený aj bývalý policajný prezident Milan Lučanský.

Bezpečnosť na cestách by sa mala zlepšiť. Plénum Národnej rady vo štvrtok posunulo do druhého čítania novelu zákona o cestnej premávke. Tá by mala jasne definovať presný odstup auta od cyklistov, chodcov, či jazdcov na kolobežkách pri obiehaní.

Odporúčanie

Do slovenských kín sa dostal nový animovaný film z dielne českej režisérky Michaely Pavlátovej Moja afganská rodina. Je natočený na základe knižnej predlohy novinárky Petry Procházkovej, ktorá sa sama vydala za Afganca, s ktorým má syna a niekoľko rokov žila s jeho rodinou v Afganistane. Vďaka tomu prenikla do fungovania afganských rodín, ako sa máloktorej Európanke podarí.

Hoci animáky nie sú môj žáner, okrem príbehu som bola nadšená aj zo samostatného spracovania. Pavlátová dokázala nakresliť autenticky vyzerajúce ulice, domčeky aj chaos hlavného mesta Kábul, ktoré skvelo dopĺňali ruchy a hudba. Film je dostupný v klubových aj komerčných kinách.