Ranný brífing: Vyšetrovatelia NAKA nič neporušili, vojnu mal spustiť Pčolinský

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

24. okt 2021 o 23:47 Michal Deliman

Krajský súd mení pohľad na vojnu policajtov. Podľa výpovedí svedkov je za ňou bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský. Súd navyše skonštatoval, že Čurilla s kolegami z NAKA nič neporušili, naopak, podozrivá je inšpekcia ministerstva vnútra.

Keď premiér Eduard Heger vyhlásil túto jeseň za reformnú, asi si ju takto nepredstavoval. Jeho koaličný partner Boris Kollár zmieta všetky navrhované reformy zo stola. Viac sa o aktuálnom stave v koalícii dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Pčolinský podľa výpovedí nie je obeť, ale organizátor

Nemali covid, museli čakať. Počas pandémie zbytočne zomreli tisíce ľudí

Najprv pomsta, potom zákulisné boje. A tak sa z pýchy stala hanba

Účinnejšia a menej riziková ako AstraZeneca. Nová vakcína obsahuje usmrtený vírus

Úsmev, úsmev a zaťaté zuby. V Söldene to bola iná Petra Vlhová

Atómovkou na ničivý asteroid? Zistili, kedy najneskôr môžeme bombu odpáliť

Pčolinský podľa výpovedí nie je obeť, ale organizátor

Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský. (zdroj: SME/Marko Erd)

Uznesenie Krajského súdu v Bratislave, ktorým prepustil ľudí z tímu Očistec na slobodu, nehovorí len o tom, prečo je stíhanie vyšetrovateľov NAKA bezdôvodné.

Senát súdu v ňom odhalil, s akými informáciami tím Očistec pracuje a prečo chcel stíhať dnes už bývalú šéfku tzv. antitímu inšpekčnej služby Dianu Santusovú. Práve Santusovej antitím ľudí z Očistca obvinil.

„Obvinení logicky vysvetľujú, prečo mali podozrenie, že budú nezákonne kriminalizovaní, a že primárnym dôvodom bol ich postup vo vyšetrovaní závažných korupčných trestných vecí v rámci pracovnej skupiny Očistec,“ píše sa v uznesení súdu.

Tím NAKA má podľa uznesenia piatich svedkov, ktorí opisujú, ako bývalý šéf SIS za Sme rodina Vladimír Pčolinský spustil vojnu v polícii, pretože vyšetrovanie NAKA sa blížilo k nemu a jeho známemu podnikateľovi Petrovi Koščovi.

NAKA získala aj informácie, že ľudia zo SIS oslovili Santusovú, ktorá bola ochotná tím Očistec stíhať. Údajne aj pre svoje osobné väzby na viacerých podozrivých.

Santusová sa nepriznala: Vyšetrovateľka Diana Santusová popiera výpovede svedkov, že sa údajne nechala zatiahnuť do spravodajskej hry, ktorá mala odstaviť tím Očistec. Na otázky SME odpovedala e-mailom.

Vyšetrovateľka Diana Santusová popiera výpovede svedkov, že sa údajne nechala zatiahnuť do spravodajskej hry, ktorá mala odstaviť tím Očistec. Na otázky SME odpovedala e-mailom. Masaker súdnym rozhodnutím: V prebiehajúcej vojne policajtov si môžeme na šachovnici rozložiť ďalšie figúrky, a to celkom spoľahlivo. Poslúži na to rozhodnutie súdu. Krajský súd sa postavil proti okresnému súdu a za vyšetrovateľov NAKA, ktorí si dva týždne v rôznych krkahájoch odsedeli v duchu hesla "za dobrotu na žobrotu", píše Nataša Holinová.

V prebiehajúcej vojne policajtov si môžeme na šachovnici rozložiť ďalšie figúrky, a to celkom spoľahlivo. Poslúži na to rozhodnutie súdu. Krajský súd sa postavil proti okresnému súdu a za vyšetrovateľov NAKA, ktorí si dva týždne v rôznych krkahájoch odsedeli v duchu hesla "za dobrotu na žobrotu", píše Nataša Holinová. Kollárovci sú mentálne až príliš blízko ficovcom: Nikto naivný by si nemyslel, že menovateľom očisty bude práve Sme rodina, ale aktívne kroky proti nej, ktoré sa teraz odhaľujú, by mali definitívne znamenať stopku pre ďalšie Kollárove výstrelky, píše Jakub Filo.

Počas pandémie zbytočne zomreli tisíce ľudí

Za nadmernými úmrtiami počas pandémie sú aj odklady plánovaných operácií v slovenských nemocniciach. (zdroj: archív UNM)

PCR testy odhalili 3 207 nakazených, laboratóriá vyhodnotili 12 572 vzoriek. Počet hospitalizovaných sa nezvýšil, v nemocniciach tak aktuálne leží 1 141 pacientov. Pribudlo aj osem úmrtí na ochorenie Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 414 ľudí.

Mohli žiť, keby nebola pandémia koronavírusu. Takých ľudí je u nás zhruba päťtisíc. Údaj sa dá odvodiť z medzinárodnej štatistiky nadmerných úmrtí od januára 2020 doteraz, ktorú pred pár dňami zverejnil britský denník The Economist.

Ide o úmrtia, ktoré prekračujú bežnú úmrtnosť v danej krajine. Na Slovensku mimo pandémie ročne zomiera 52- až 53-tisíc ľudí. Minulý rok, v ktorom prišli prvá a časť druhej vlny koronavírusu, zomrelo takmer 59-tisíc ľudí.

Do nadmerných úmrtí sa počítajú okrem obetí covidu aj ľudia, ktorí zomreli v dôsledku preťaženosti zdravotníckeho systému a nedostali liečbu, ktorú potrebovali. Inými slovami, mohli ešte žiť, keby sme nemali pandémiu.

Obete, ktoré by už nemuseli byť: Tie čísla sa nedajú odbiť rečami o chripôčkach a neexistujúcom víruse, ale sú to konkrétne mamy a otcovia, starké a dedovia, a, áno, aj dcéry a synovia, ktorí mohli ešte stále sedieť za rodinnými stolmi, píše Jakub Filo.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Na Krčméryho vytiahli zbraň: Infektológ Vladimír Krčméry bol prvým obyvateľom Slovenska, ktorý sa dal zaočkovať proti covidu. Aj vďaka tomu sa stal jednou z najvýraznejších tvárí kampane vakcinácie. Za svoj postoj čelil on aj jeho rodina od odporcov očkovania vyhrážkam, osočovaniu a ohrozeniu života.

Infektológ Vladimír Krčméry bol prvým obyvateľom Slovenska, ktorý sa dal zaočkovať proti covidu. Aj vďaka tomu sa stal jednou z najvýraznejších tvárí kampane vakcinácie. Za svoj postoj čelil on aj jeho rodina od odporcov očkovania vyhrážkam, osočovaniu a ohrozeniu života. Žilinkovi prekážal kajúcnik: Generálny prokurátor Maroš Žilinka vysvetľoval, prečo zrušil obvinenie Petra Brhela, brata oligarchu Jozefa Brhela. Spochybnil pritom kajúcnika s platnou dohodou o vine a treste.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka vysvetľoval, prečo zrušil obvinenie Petra Brhela, brata oligarchu Jozefa Brhela. Spochybnil pritom kajúcnika s platnou dohodou o vine a treste. Zmeny pre podniky v Starom meste: Bary a reštaurácie budú otvorené rovnako dlho ako potraviny. Terasy sa v piatok a sobotu budú zatvárať o jedenástej večer, zvyšné dni ešte o hodinu skôr. Bratislavské Staré Mesto schválilo verejne záväzné nariadenie, ktoré od nového roka zavádza nové pravidlá v historickom centre.

Najprv pomsta, potom zákulisné boje. A tak sa z pýchy stala hanba

Hotel Slovan v centre Piešťan je od roku 1986 opustený. (zdroj: INDEX)

Niektoré veľké veci vznikajú z vášne a emócií. Potom sa ich tvorca na ne nepozerá z racionálneho hľadiska. Kým v niektorých odvetviach je to problém, v architektúre môže byť výsledkom nadčasová stavba, ktorá tu zostane aj niekoľko ďalších storočí.

Do istej miery to platí aj o piešťanskom hoteli Slovan. Vo viacerých ohľadoch bol unikátom doby a predznamenal ďalšie smerovanie kúpeľov.

Takmer štyri posledné desaťročia je však opustený a chradne. Na jeho osud sme sa pozreli v ďalšej časti seriálu Opustené budovy.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Daňové raje už majetok neskryjú: Krajinám združeným v organizácii OECD sa podarilo dosiahnuť kľúčovú dohodu, ktorú podporilo 136 zo 140 štátov sveta. Jej výsledkom má byť zamedzenie fiktívneho presunu ziskov veľkých nadnárodných spoločností do daňových rajov. O kľúčovej globálnej dohode sveta na potlačenie daňových únikov sme sa rozprávali s ekonómom Petrom Janským.

Krajinám združeným v organizácii OECD sa podarilo dosiahnuť kľúčovú dohodu, ktorú podporilo 136 zo 140 štátov sveta. Jej výsledkom má byť zamedzenie fiktívneho presunu ziskov veľkých nadnárodných spoločností do daňových rajov. O kľúčovej globálnej dohode sveta na potlačenie daňových únikov sme sa rozprávali s ekonómom Petrom Janským. Investícia do zlata: Laická verejnosť má tendenciu úlohu zlata ako investície nadhodnocovať. Väčšina investičných poradcov zlato nezatracuje, ale odporúča ho ako súčasť diverzifikácie portfólia v rozsahu piatich až desiatich percent objemu. Zlato nie je a nikdy nebude komoditou, do ktorej by mal investor vložiť úspory v nádeji, že rýchlo zarobí.

Laická verejnosť má tendenciu úlohu zlata ako investície nadhodnocovať. Väčšina investičných poradcov zlato nezatracuje, ale odporúča ho ako súčasť diverzifikácie portfólia v rozsahu piatich až desiatich percent objemu. Zlato nie je a nikdy nebude komoditou, do ktorej by mal investor vložiť úspory v nádeji, že rýchlo zarobí. Chudobnejší Black Friday: Black Friday (Čierny piatok) je sviatok nákupných maniakov. Obchodníci počas neho lákavými zľavami vždy štartujú vianočnú sezónu. V tomto roku pripadá na 27. novembra. E-shopy, ktoré INDEX oslovil, však už teraz avizujú, že oproti predchádzajúcim ročníkom môže byť ponuka slabšia.

Účinnejšia a menej riziková ako AstraZeneca. Nová vakcína obsahuje usmrtený vírus

Sídlo francúzsko-rakúskeho výrobcu Valneva vo francúzskom meste Saint-Herblain. (zdroj: SITA/AP)

Je účinnejšia ako AstraZeneca a vyvoláva výrazne menej nežiaducich účinkov. Francúzsko-rakúska spoločnosť Valneva vyvinula novú nádejnú vakcínu proti koronavírusu. Preparát dostal názov VLA2001 a funguje na úplne inom princípe než všetky ostatné vakcíny proti covidu.

Nejde ani o adenovírusovú vakcínu – akou je preparát od AstraZenecy, a nepatrí ani do skupiny mRNA vakcín, akými sú očkovacie látky od spoločností Pfizer či Moderna. Dvojdávkový preparát od Valnevy obsahuje takzvaný inaktivovaný, teda usmrtený vírus.

Na rovnakom princípe fungujú napríklad vakcíny proti besnote, detskej prenosnej obrne alebo proti žltačke typu A. Vďaka takejto vakcíne sa ľudský imunitný systém naučí rozoznať vírus a zareagovať naň.

Okrem toho, že vakcína od Valnevy vyvolala silnejšiu imunitnú reakciu, jej podanie sprevádzalo výrazne menej nežiaducich účinkov ako pri AstraZenece.

Tým, že Valneva využíva usmrtený vírus, je podľa vedcov veľmi pravdepodobné, že bude spoľahlivo účinná aj proti rôznym mutáciám koronavírusu, teda aj proti delte. Práve delta znižuje účinok ďalších už schválených vakcín proti covidu.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Kolíska civilizácie vysychá: Iracké územie, kedysi známe pod názvom Mezopotámia, je kolískou civilizácie. Medzi riekami Eufrat a Tigris vznikli prvé komplexné ľudské spoločenstvá. Teraz tam už nikto nežije. Budovy z tehál vyrobených z blata sú prázdne. Sú poslednou spomienkou na život ľudí, ktorý je už na tomto území nemožný.

Iracké územie, kedysi známe pod názvom Mezopotámia, je kolískou civilizácie. Medzi riekami Eufrat a Tigris vznikli prvé komplexné ľudské spoločenstvá. Teraz tam už nikto nežije. Budovy z tehál vyrobených z blata sú prázdne. Sú poslednou spomienkou na život ľudí, ktorý je už na tomto území nemožný. Čínske varovanie Slovensku: Čína varovala Slovensko a Česko, že príjme "nevyhnutné opatrenia" na ochranu svojej suverenity. Peking takto reagoval na nadchádzajúcu cestu taiwanského ministra zahraničných vecí Josepha Wu Čao-siea, ktorý sa tento týždeň chystá navštíviť tieto dve krajiny.

Čína varovala Slovensko a Česko, že príjme "nevyhnutné opatrenia" na ochranu svojej suverenity. Peking takto reagoval na nadchádzajúcu cestu taiwanského ministra zahraničných vecí Josepha Wu Čao-siea, ktorý sa tento týždeň chystá navštíviť tieto dve krajiny. Koniec kartelu Clan del Golfo: Päťdesiatročného Daira Antonia Úsugu, prezývaného Otoniel, šéfa drogového kartelu Clan del Golfo, zatkli v regióne Urabá ležiacom na severozápade Kolumbie neďaleko hraníc s Panamou. Kolumbijský prezident jeho zadržanie označil za "najťažšiu ranu obchodníkom s drogami v našej krajine v tomto storočí".

Zo zahraničných webov:

Úsmev, úsmev a zaťaté zuby. V Söldene to bola iná Petra Vlhová

Petra Vlhová a Mikaela Shiffrinová. (zdroj: TASR)

Po príchode do cieľa druhého kola mala na tvári neutrálny výraz. Hoci vedela, že je priebežne na prvom mieste.

O chvíľu už Petra Vlhová zdvihla ruku, zamávala fanúšikom a usmiala sa. Vedela, že v úvodných pretekoch sezóny skončí prinajhoršom šiesta.

Keď za ňou končili ďalšie súperky, jej úsmev sa rozširoval. Raz do kamery ukázala aj zaťaté zuby, akoby naznačovala, že to bude tesné, aby sa udržala na pódiu.

Napokon sa jej to podarilo. V obrovskom slalome v Söldene skončila na treťom mieste. Zvíťazila Mikaela Shiffrinová pred Larou Gutovou-Behramiovou.

Atómovkou na ničivý asteroid? Zistili, kedy najneskôr môžeme bombu odpáliť

Väčšina vedcov by prípadnú zrážku s asteroidom riešila jeho odklonením. Na zábere ilustrácia prvého testu tejto metódy sondou Dart. (zdroj: NASA/Johns Hopkins, APL/Steve Gribben)

Na Zem každý deň dopadne približne sto ton mimozemskej hmoty. Samozrejme, väčšina z toho je neškodný prach či drobné meteority. No v našom vesmírnom susedstve sú aj omnoho nebezpečnejšie objekty.

Našťastie, vedci poznajú takmer 95 percent z nich. Tie, ktoré majú kilometer a viac, vedcov až tak netrápia. V drvivej väčšine majú zmapované ich dráhy a je jasné, že ničivá zrážka so Zemou sa neudeje v žiadnej dohľadnej budúcnosti.

No menšie asteroidy s priemerom približne sto metrov nepoznáme všetky. Hoci by pri zrážke nezničili všetok život na planéte, stále pre ľudí predstavujú riziko. Pri náraze môžu vytvoriť viac ako sto metrov hlboký kráter, tlakovú vlnu či cunami, ak dopadnú do oceánu. Predstavujú hrozbu pre mestá aj celé štáty.

Problém je, že tieto menšie telesá vedci často objavia krátko predtým, ako sa priblížia k Zemi, hoci na bezpečnú vzdialenosť. Je preto dobré, ak sa vesmírne agentúry aspoň teoreticky pripravujú na hrozbu, že by sa takýto asteroid zrazu zjavil na dráhe k nám. V takomto prípade existujú dve riešenia - asteroid odkloniť alebo zničiť.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Škrty v SHMÚ: Len desať dní pred začiatkom 26. klimatickej konferencie zvanej COP26 v škótskom Glasgowe, na ktorej majú svetoví lídri hovoriť o sprísnení záväzkov na ochranu klímy, sa objavili návrhy na zníženie výdavkov na výskum klimatickej zmeny na Slovensku.

Len desať dní pred začiatkom 26. klimatickej konferencie zvanej COP26 v škótskom Glasgowe, na ktorej majú svetoví lídri hovoriť o sprísnení záväzkov na ochranu klímy, sa objavili návrhy na zníženie výdavkov na výskum klimatickej zmeny na Slovensku. Slony bez klov: Krvavá občianska vojna v Mozambiku nemala len viac ako milión ľudských obetí. V krajine počas pätnásťročného konfliktu zahynula aj väčšina slonej populácie. Dlhodobý intenzívny lov zanechal na populácii trvalú stopu. Nemať kly sa pre slony stalo výhodou.

Krvavá občianska vojna v Mozambiku nemala len viac ako milión ľudských obetí. V krajine počas pätnásťročného konfliktu zahynula aj väčšina slonej populácie. Dlhodobý intenzívny lov zanechal na populácii trvalú stopu. Nemať kly sa pre slony stalo výhodou. Quake zabaví aj po rokoch: Quake je dnes už legendárnou hrou. Dokáže však v súčasnosti obstáť hra, ktorú sme sa hrali na počítačoch pred štvrťstoročím? Pripomenuli sme si ju na modernom počítači s veľkým 32-palcovým monitorom a na najnovšej hernej konzole.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Petra Procházková. (zdroj: SME/Marko Erd)

Zničil Andrej Babiš noviny, ktoré kúpil? A čo teraz čaká Česko? Prečo sú Slováci a Česi takí odmietaví voči migrantom a utečencom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s novinárkou Petrou Procházkovou.

Podcasty SME

Dejiny: Československá utópia Interhelpo sa premenila na peklo

Československá utópia Interhelpo sa premenila na peklo Klik: Google Pixel 6 je vlajková loď firmy s kontroverzným dizajnom

Google Pixel 6 je vlajková loď firmy s kontroverzným dizajnom TECH_FM: Moderné kone majú iný pôvod, než sme si mysleli

Karikatúra

Holá pravda. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Pečená kačka s kapustou a zemiakovou knedľou. (zdroj: Isifa)

Jeseň je čas kačacích dobrôt. Doprajte si poriadne hody na množstvo spôsobov.

Voľný čas

