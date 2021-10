Dobré ráno: Sú Ficove a Kaliňákove dni zrátané?

Fico stretnutia s oligarchom a advokátmi obvinených zľahčuje.

26. okt 2021 o 23:11 Jana Maťková, Viktor Hlavatovič, Peter Kováč, Roman Cuprik

Vypočujte si podcast

Vyzerá to ako obyčajné stretnutie na chate, no zostava účastníkov je prominentná. Jeden oligarcha, dvaja advokáti, exminister vnútra a bývalý trojnásobný premiér.

Na záznamoch, ktoré zverejnil portál Aktuality sa bavia sa o korupčných kauzách, o ľuďoch za mrežami aj o tom, na čom postaviť svedeckú výpoveď v kauze, v ktorej sú obvinení ich nominanti.

Robert Fico a Robert Kaliňák čelia podozreniu, že sa spolupodieľajú na manipulovaní vyšetrovaní a trestných konaní.

O detailoch nahrávok z chaty sa Jana Maťková rozprávala s Romanom Cuprikom a Petrom Kováčom z domácej redakcie denníka SME.

Zdroj zvukov: SME, Aktuality

Krátky prehľad správ

Ľudia starší ako 55 rokov sa už môžu registrovať na tretiu dávku vakcíny proti covidu. Registrovať sa dá na stránke korona.gov.sk. Ministerstvo zdravotníctva odporúča posilňujúcu dávku každému, kto už je šesť mesiacov po druhej dávke.

Minister hospodárstva Richard Sulík podáva na Roberta Fica trestné oznámenie za to, že o ňom dlhodobo hovorí, že užíva kokaín.

Šéfredaktor časopisu Zem a Vek Tibor Eliot Rostas je vinný za hanobenie rasy a národa. Za svoj článok o Židoch má zaplatiť peňažný trest 4000 eur. Pokiaľ by ho nezaplatil, išiel by do väzenia na tri mesiace, rozhodol o tom Najvyšší súd.



Za výtržnosti na futbalovom derby medzi Trnavou a bratislavským Slovanom nesie zodpovednosť organizátor , povedal policajný prezident Štefan Hamran. Polícia môže podľa neho zasiahnuť až na pokyn organizátora.



Skladovanie miliónov nepotrebných fotiek, videí a mailov na serveroch po celom svete významne prispieva k súčasnej globálnej klimatickej kríze. Uhlíková stopa, ktorá sa týmto spôsobom vytvorí, je porovnateľná s tou, ktorú produkuje letecká doprava. Vyplýva to z nového výskumu britského Inštitútu pre inžinierstvo a technológie.

Odporúčanie

Rachel Kushner napísala skvelý román Klub Mars, ktorý opisuje život ženy v ženskej väznici, kde si odpykáva dva za sebou nasledujúce doživotné tresty. Stretáva sa s novou realitou, paralelným svetom s vlastnými pravidlami, kde je pretvárka, násilie a zúfalstvo súčasťou každého dňa.

A myšlienky na slobodu sú o to silnejšie, že za múrmi väznice zostal jej malý syn, o ktorom nemá žiadne informácie. Strhujúce, miestami kruté čítanie, no odľahčené čiernym humorom, ktorý väzenkyniam pomáha prežiť.