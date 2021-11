Dobré ráno: Karantény osád Žilinka neprešetril, zatvárali sme iba Rómov

Slovensko ako jediné zatváralo osady.

1. nov 2021 o 23:30 Zuzana Kovačič Hanzelová, Viktor Hlavatovič, Daniela Hajčáková

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=npvmt-111d67a-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Počúvajte na Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Keď sa na jar zatvorili celé rómske osady, bolo to bez plánu a infraštruktúry.

Tisíckam ľudí chýbali základné potraviny, hygienické vložky, lieky a mnohí sa celé týždne nedostali k lekárovi napriek vážnym diagnózam.

Karantény osád sme na Slovensku robili ako jediní v Európe. Výsledok je hrozivý - v osadách sme nechali ľudí premoriť a zomrelo ich dvakrát viac a oveľa mladších.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta reportérky denníka SME Daniely Hajčákovej.

Zdroj zvukov: SME, Markíza, TA3, FB/RTVS

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

V súvislosti s výtržnosťami na futbalovom zápase medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava polícia obvinila 11 osôb. Obvinení muži majú od 23 do 46 rokov. V prípade dokázania viny im môže hroziť trest odňatia slobody až na tri roky. Polícia stíha osoby na slobode.

Hrozí meškanie ďalšieho dlhoočakávaného obchvatu na východnom Slovensku. Obchvat pri obci Plavnica v Starej Ľubovni bude meškať pre premenlivosť počasia aj nedostatok potrebného materiálu.

Slovenská poľnohospodárska univerzita a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre od novembra opäť prechádzajú na dištančnú formu štúdia. Vedenia oboch univerzít tak rozhodli z dôvodu, že od pondelka sa okres Nitra podľa covid automatu mení na bordový.

Odporúčanie

Watch the sound with Mark Ronson je dokuseriál na Apple tv, ktorý rozoberá hudbu, to, ako sa sampluje, ako sa používa autotune. Ako rozmýšľajú svetoví producenti a skladatelia a ako sa rodia pesničky. Je to môj zaujímavý tip na záver.