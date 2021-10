Barbara Jagušák: Halucinácie aj nespavosť. Dcéra sa s covidom trápila

Mnoho ľudí sa opíja, fajčí, je tabletky, ale vakcíne neverí.

30. okt 2021 o 11:27 Daniela Hajčáková

Štvorročná dcéra Barbary Jagušák, ktorá dostala Covid-19, nepatrí medzi väčšinu detí, ktoré mali bezproblémový priebeh choroby. Priebeh infekcie sprevádzali vysoké horúčky, halucinácie aj nočné zadúšanie sa od kašľa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Barbara Jagušák je PR manažérka, moderátorka a influencerka, ktorá vystupuje pod menom Babsy a propaguje udržateľnú módu šetrnú k planéte. Dcéra moderátorky Aleny Heribanovej a spisovateľa Jozefa Heribana v rozhovore vysvetľuje, ako doma dcérin covid zvládajú.

Hnevá ju, že sa mnoho ľudí opíja, fajčí, tabletky, ale vakcíne neverí.

Odborníci upozorňovali, že v septembri sa po návrate detí do škôl a škôlok bude Covid-19 šíriť medzi deťmi. Boli ste na to prichystaná?

Prekvapilo ma to a myslím, že každého rodiča by to zaskočilo. Ešte stále ide v prípade detí o neprebádané ochorenie. Niektoré ho znášajú lepšie, niektoré horšie.

Keď sme zistili, že dcérka má covid, okamžite sme sa dali do pozoru, aby sme boli pripravení aj na ťažký priebeh ochorenia. Neustále sme boli na telefóne s našou pani lekárkou a ťažší priebeh ochorenia naozaj prišiel.

Ako vyzeral covid u vašej štvorročnej dcéry?