Najbližšie je Námestovo. Koľko ľudí musia zaočkovať vo vašom okrese, aby sa vykúpil z čiernej?

Mestá bojujú o preradenie okresu, mobilizujú ľudí.

3. nov 2021 o 19:09 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Okres Sabinov sa od budúceho týždňa vymaní z čiernej farby v covidovom automate - vďaka zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov. Podľa ostatných dát by totiž v Sabinove mali aj naďalej platiť najprísnejšie pandemické opatrenia.

Regionálny hygienik môže podľa pravidiel posunúť okres do lepšej farby o jeden stupeň, ak v ňom zaočkovanosť starších ľudí presiahne 65 percent. A to aj vtedy, ak počet nových prípadov za týždeň či miera pozitivity PCR testov okres zaradia do najhoršej, čiernej fázy.

O dva stupne môže hygienik okres posunúť, ak je zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov viac ako 75-percentná.

Pred dvanástimi dňami v okrese Sabinov chýbalo na preradenie do lepšej farby 214 zaočkovaných ľudí. Do obcí vyrazili tri mobilné tímy. Cez miestne rozhlasy lákali ľudí na očkovanie s vyhliadkou miernejších opatrení.

"Tento stav nemusí trvať mesiace, vieme ho zvrátiť za dva-tri týždne a takto sa dostať späť do bordovej farby tak, že zvýšime zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov. Tak tento stav dosiahneme," znelo z obecných rozhlasov.