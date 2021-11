Hnutie OĽANO tvrdo odsudzuje provokácie antirúškarov v piešťanskom Lidli

Poslanci rovnako odsudzujú mediálny lynč policajtov zo strany opozície.

5. nov 2021 o 13:47 (aktualizované 5. nov 2021 o 14:25) TASR

BRATISLAVA. Poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti tvrdo odsudzujú provokácie antirúškarov, ktoré sa odohrali v piešťanskej predajni reťazca Lidl.

Hnutie to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO.

Poslanci rovnako odsudzujú mediálny lynč policajtov zo strany opozície, ktorí podľa OĽaNO, naopak, zasiahli adekvátne.

„Ako predseda výboru pre obranu a bezpečnosť vysoko oceňujem adekvátny zásah príslušníkov policajného zboru proti provokatérom a grázlom, ktorí takto nielen že narušujú verejný poriadok, ale aj ohrozujú zdravie zodpovedných občanov ignorovaním platných opatrení. Je najvyšší čas, aby menšina neterorizovala slušnú a zodpovednú väčšinu,“ povedal predseda Výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krupa.

Podľa poslanca možno zásah považovať za vzorový pre aktivity podobného typu.

„V momente, keď policajt stratí v demokracii rešpekt, skončili sme ako celá spoločnosť,” komentoval situáciu poslanec hnutia Dominik Drdul.

Dodal, že je zarážajúce, že opoziční politici aktivity antirúškarov podporujú a vyzývajú k ignorovaniu opatrení, čím prispievajú k vysokému počtu úmrtí a zároveň nemajú problém verejne lynčovať policajtov, ktorí si robia svoju prácu.

Štát by mal v prvom rade vedieť skontrolovať nariadenia a vedieť si vynútiť ich dodržiavanie. To musí platiť pri akýchkoľvek zmenách pravidiel. Myslí si to poslanec Kristián Čekovský.

"Pre nás je v prvom rade zásadné, aby sa súčasné opatrenia a nariadenia dokázali kontrolovať a aby si štát dokázal vynútiť ich dodržiavanie. Štát si musí vedieť skontrolovať, či majitelia prevádzok dodržiavajú opatrenia," povedal Čekovský na piatkovej tlačovej konferencii v parlamente.

Zastal si tiež policajtov, ktorí si robia svoju prácu poriadne tak, ako to predviedli napríklad policajti v Piešťanoch pri zásahu v supermarkete. "Či už bude niekde povolený vstup iba očkovaným, vždy bude platiť, že štát si musí vedieť skontrolovať, či majiteľ prevádzky opatrenia dodržiava," dodal.