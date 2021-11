Dočasné zatvorenie škôl nie je riešením situácie, tvrdí Gröhling

Situáciu môžu podľa ministra zlepšiť dospelí.

6. nov 2021 o 15:42 TASR

BRATISLAVA. Dočasné zatvorenie škôl v bordových a čiernych okresoch zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku nevyrieši. Kto môže situáciu zlepšiť, sú dospelí, a to zaočkovaním sa proti ochoreniu COVID-19.

Vyhlásil to minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Reagoval tak na návrh konzília odborníkov obmedziť prezenčnú výučbu v školách s horšou situáciou.

"Síce chápem, aká je motivácia, no zasahujeme tam, kde to netreba. Riešime žiakov namiesto dospelých. Dospelí, seniori a rizikoví pacienti (z 80 percent neočkovaní) končia v nemocniciach a na pľúcnych ventiláciách," reagoval minister s tým, že nie je správne trestať žiakov za to, že dospelí nevyužili možnosť zaočkovať sa.

Dodal, že situácia v okrese sa za týždeň nezlepší. "Navyše bordové a čierne okresy tu budeme mať ešte mesiace, pravdepodobne až do jari. Ak v bordovom či čiernom okrese regionálny úrad verejného zdravotníctva zatvorí školy na týždeň, zatvorí ich vlastne na pol roka," podotkol.

Tento týždeň sa na Slovensku podľa Gröhlinga v školách učí prezenčne 92 percent žiakov. Ochorenie COVID-19 evidujú u 0,9 percenta.

"Máme školy, kde je zatvorená jedna trieda, ale máme aj školy, kde je zatvorených naozaj veľa tried. Tento trend ukážkovo kopíruje zaočkovanosť v okrese," spresnil šéf rezortu školstva.

Konzílium odborníkov pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku navrhlo školám s výrazným počtom tried v karanténe ukončiť prezenčnú výučbu.

Členka konzília Elena Prokopová pripomenula, že už v súčasnom školskom automate sa hovorí, že regionálny úrad verejného zdravotníctva môže rozhodnúť o zatvorení školy.