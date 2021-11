Cesta z pandémie vedie podľa Šipoša cez očkovanie

Šipoš už nevidí dôvod na to, aby bola pandemická PN zvýhodnená oproti štandardnej.

BRATISLAVA. V súčasnosti už neexistuje dôvod, aby pandemická PN bola zvýhodnená oproti štandardnej.

V rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO v Národnej rade Michal Šipoš, ktorý zdôraznil, že cesta z pandémie vedie cez očkovanie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Oponent v debate, poslanec parlamentu a podpredseda strany Hlas Erik Tomáš sa pýta, či zrušenie pandemickej PN nemá byť práve forma nátlaku na ľudí dať sa zaočkovať.

"Zrušenie pandemickej PN je nezmysel a ak koalícia tvrdí, že chce zabrániť šíreniu vírusu, nerozumiem, prečo prijíma niečo, čo naopak umožní intenzívnejšie šíriť nákazu,“ upozornil Tomáš s tým, že so zrušením výhodnejšej pandemickej PN sa zmenší aj ochota ľudí byť zodpovední pri ochorení a jeho príznakoch.

Šipoš nevylučuje sprísnenie opatrení

Šipoš upozornil, že ak sa niekto nechce dať zaočkovať, je potrebné to rešpektovať, no neznamená to, že by zároveň mala mať pandemická PN výhodnejšie podmienky. Poukázal, že v súčasnosti sa do nevýhodnej pozície dostávajú skôr zaočkovaní.

„Poznáme napríklad prípady, keď zaočkovaní lekári musia ťahať za kolegov, ktorí sa zaočkovať nedali,“ poznamenal Šipoš.

Očkovanie vníma spolu s dodržiavaním opatrení za hlavný prostriedok, ako zvládnuť pandémiu a zabrániť prijatiu ešte prísnejších pravidiel.

V prípade, že ľudia nebudú zodpovední, nevylúčil, že bude musieť prísť aj k opatreniam pre nezaočkovaných, aké plánuje napríklad Rakúsko.

Tomáš zdôraznil, že postoj k zaočkovaným a nezaočkovaným nemôže vytvárať segregáciu, je presvedčený, že najspravodlivejším systémom je princíp OTP.

Sme rodina reformu nemocníc nepodporuje

V súvislosti s reformou nemocníc Šipoš uviedol, že Sme rodina podľahla rétorike opozície. "Po 17 rokoch si už nemôžeme dovoliť prizerať na nemocnice, ako momentálne vyzerajú,“ povedal Šipoš s tým, že pôjdu do toho aj bez Borisa Kollára (Sme rodina).

Tvrdí, že musia urobiť všetko preto, aby nemocnice zreformovali, opravili a ak treba aj postavili. "Musíme robiť všetko preto, aby lekári a sestry neodchádzali do zahraničia a zostávali na Slovensku,“ dodal.

Tomáš upozornil, že vláda za ich pôsobenia najskôr schválila, aby sa zbierali dáta a až na základe toho sa rozhodlo, čo bude s nemocnicami.

„Táto vláda si nastavila reformu nejakým spôsobom a takto ju odoslala do Bruselu. Čiže, ak teraz pán Kollár tvrdí, že tam má byť niečo prepracované, nie je to možné. Vláda reformu nastavila a buď ju prijme v takejto podobe a dostane peniaze z plánu obnovy, alebo ju bude meniť, respektíve sa ju nepodarí presadiť a Slovensko príde o tieto neopakovateľné peniaze,“ uviedol Tomáš.

Šipoš povedal, že najskôr sa budú zbierať dáta s tým, že ich zber sa bude realizovať aj po budúcoročných komunálnych voľbách.

Matovič predstaví daňovú reformu

Obaja v krátkosti zareagovali aj na avizovanú prezentáciu daňovo-odvodovej reformy, ktorej prezentáciu ohlásil minister financií Igor Matovič (OĽANO).

"Pevne verím, že Slovensko túto reformu prijme,“ povedal Šipoš na otázku, či nebude návrh ďalšou „rozbuškou" vo vládnej koalícii.

Tomáš pripomenul, že sami koaliční partneri už skôr upozorňovali na absenciu informácií o reforme, podľa neho ani dnes „nikto netuší, čo to bude“.

Nezaradený poslanec mieni, že daňovo-odvodová reforma bude kopírovať nepripravenosť a nesystémovosť iných navrhovaných komplexných zmien. "Z proreformnej jesene bude napokon dereformná zima,“ naznačil.