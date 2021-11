Ranný brífing: Vláda pre opatrenia mení zákony, koho sa to dotkne?

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Obvinenie čurillovcov je dosiaľ najzásadnejším dôsledkom vojny v bezpečnostných zložkách. Krajská prokuratúra, ktorá prípad policajtov z tímu Očistec dozoruje, teraz čaká na generálneho prokurátora. Ten ho brzdí už niekoľko týždňov.

Miroslav Cipár zomrel ako 86 ročný a zanechal po sebe nesmrteľné dielo malieb, grafík, sôch, aj typografie - jeho logá dodnes používajú Bratislavské hudobné slávnosti, aj národná galéria. Cipár bol aj jedným z hlavných aktérov Nežnej revolúcie. Vypočujte si spomienkové vydanie podcastu Dobré ráno s jeho vnukom Štefanom Cipárom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Čurillovcov stíhajú už dva mesiace. Zastavenie brzdí Žilinka

Zavrú mi po novom podnik, ak tam nájdu neočkovaného?

Ako Slovensko vybudovalo divoký kapitalizmus

Prežijeme, len ak dodržíme sľuby. Nová klimatická dohoda je krehká

Slovenský tínedžer si proti Malte robil, čo chcel. Vymyslel štyri góly

Nakazených detí je sedemkrát viac, ako ukazujú testy

Čurillovcov stíhajú už dva mesiace. Zastavenie brzdí Žilinka

Generálny prokurátor Maroš Žilinka. (zdroj: TASR)

Zastavenie stíhania štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry označovaných ako čurillovci brzdí generálny prokurátor Maroš Žilinka. Práve na neho totiž čaká Krajská prokuratúra v Bratislave, ktorá prípad policajtov z tímu Očistec dozoruje.

Krajský súd pustil vyšetrovateľov na slobodu ešte v prvý októbrový deň. V písomnom odôvodnení rozhodnutia o tri týždne neskôr zdôraznil, že tím okolo Jána Čurillu ani nemal byť vôbec stíhaný. Ide aj o vyšetrovateľov Pavla Ďurku, Milana Sabotu a Štefana Mašina.

Vyšetrovací spis sa mal následne vrátiť na krajskú prokuratúru, no putoval rovno na Generálnu prokuratúru. Práve tá by totiž teraz mala rozhodnúť o sťažnostiach obvinených vyšetrovateľov proti tomu, že boli obvinení.

Ak by teda prokuratúra sťažnostiam vyhovela, „iba" by tým vniesla do praxe výčitku súdu, podľa ktorého stojí prípad na vode. „Nateraz nemáme vedomosť o rozhodnutí Generálnej prokuratúry o sťažnostiach, preto nie je dôvod prijímať žiadne opatrenia,“ reagoval prokurátor Patrik Hujsa z bratislavskej krajskej prokuratúry.

Na otázky, kde je problém, však Generálna prokuratúra reaguje vyhýbavo „Poverený prokurátor Generálnej prokuratúry zatiaľ v uvedenej veci nerozhodol,“ odpovedal všeobecne hovorca Dalibor Skladan.

Žilinkovo otáľanie: Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa nedávno blysol výrokom, že ak orgány činné v trestnom konaní nebudú porušovať zákon, Generálna prokuratúra nebude používať paragraf 363 Trestného poriadku. Ach, to je úľava, píše Nataša Holinová.

Zavrú mi po novom podnik, ak tam nájdu neočkovaného?

Ilustračná snímka. (zdroj: SME/Marko Erd)

Pozitívny výsledok PCR testu malo 5 804 osôb, laboratóriá pritom vykonali 17 941 vyšetrení. Počet hospitalizovaných sa nezmenil, aktuálne tak v nemocniciach leží 2 626 pacientov s potvrdeným alebo s podozrením na Covid-19. Za uplynulý deň pribudlo 52 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 639 ľudí.

Vzhľadom na priebeh tretej vlny pandémie sa vláda rozhodla zmeniť niekoľko zákonov, ktoré sa dotýkajú protipandemických opatrení. Denník SME preto pripravil sériu otázok a odpovedí na to, čo sa novou legislatívou pre bežného človeka mení a ktoré pravidlá, naopak, ostávajú také ako doteraz.

Aj keď mnohí zamestnávatelia už testovali svojich zamestnancov počas prvej alebo druhej vlny pandémie, s najnovšími opatreniami, ktoré na nich chystá vláda, nemajú doteraz skúsenosti.

Vláda zrejme už budúci týždeň firmám nariadi nevpustiť na pracovisko neočkovaných zamestnancov, ktorí neprekonali Covid-19, ak nebudú otestovaní. Testy budú musieť zabezpečiť povinne firmy a testovať zadarmo.

Reštauratérom, hotelierom a organizátorom hromadných podujatí budú môcť po novom ihneď zavrieť podnik, ak porušia nové pravidlá. Budú to môcť hygienici urobiť už za jedného človeka bez rúška alebo bez testu?

Pribudli očkovaní: Predseda vlády Eduard Heger poukázal na výrazný nárast očkovaných prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 v porovnaní s predchádzajúcimi dňami.

Predseda vlády Eduard Heger poukázal na výrazný nárast očkovaných prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 v porovnaní s predchádzajúcimi dňami. Rub a líce lockdownov: Reforma covidového automatu, ktorú chce vyhlásiť vláda v utorok, zrejme nebude posledným obmedzením občianskych slobôd v rámci tretej vlny. Dôraz na kontrolu opatrení dostáva nový, nepoznaný impulz, skeptické očakávania sú však na mieste, keďže ich vymáhanie má povstať z takpovediac absolútnej nuly, píše Peter Schutz.

Reforma covidového automatu, ktorú chce vyhlásiť vláda v utorok, zrejme nebude posledným obmedzením občianskych slobôd v rámci tretej vlny. Dôraz na kontrolu opatrení dostáva nový, nepoznaný impulz, skeptické očakávania sú však na mieste, keďže ich vymáhanie má povstať z takpovediac absolútnej nuly, píše Peter Schutz. Fikcia rozleptávajúca mysle: Čarovné na domácej pandemickej debate je to, že sa tu vytrvalo sugeruje predstava akejsi alternatívy k očkovaniu. Dajme teraz nabok čistých popieračov, lebo okrem fašistov nik nechodí na bubon s jasným odrádzaním. Je tu však dosť takých, ktorí udržiavajú pri živote dojem, že tlak na očkovanie nie je potrebný. Pretože sa vraj dá aj inak, píše Zuzana Kepplová.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Ako na úspešné reformy: Denník SME sa rozprával o návode na úspešnú reformu s bývalými ministrami, ktorí stoja za niektorými minulými úspešnými aj neúspešnými reformami, a s ďalšími odborníkmi. Tu sú ich odporúčania.

Denník SME sa rozprával o návode na úspešnú reformu s bývalými ministrami, ktorí stoja za niektorými minulými úspešnými aj neúspešnými reformami, a s ďalšími odborníkmi. Tu sú ich odporúčania. Bez Kollára ťažko: Hegerova vláda - OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí - má stále na papieri ústavnú väčšinu 91 hlasov, v praxi však sedemnásti poslanci Sme rodina odmietajú podporovať tri kľúčové reformy vlastnej vlády - reformu nemocníc, súdnej mapy a národných parkov. Hoci sa k tomu zaviazali aj v programovom vyhlásení vlády.

Hegerova vláda - OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí - má stále na papieri ústavnú väčšinu 91 hlasov, v praxi však sedemnásti poslanci Sme rodina odmietajú podporovať tri kľúčové reformy vlastnej vlády - reformu nemocníc, súdnej mapy a národných parkov. Hoci sa k tomu zaviazali aj v programovom vyhlásení vlády. Pytliactvo u Bödörovcov: Lovenie rýb bez legitimácie je najčastejšou ukážkou pytliactva v Nitrianskom kraji. Polícia tam teda počas leta skrytou kamerou monitorovala poľovnícku chatu. Namiesto pytliakov však, vraj náhodou, zachytila tajné schôdzky Fica a Kaliňáka s oligarchom Bödörom a advokátmi bývalých policajných funkcionárov.

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie od SME ✍️ Výber šéfredaktorky: Šéfredaktorka Beata Balogová každý týždeň odporúča články, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. Odoberať > 🤔 Víkendový výber: Zaujímavé rozhovory, príbehy či výlety do histórie. To najlepšie z víkendového čítania priamo na váš e-mail. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov: Raz týždenne vyberieme najzaujímavejšie rozhovory, ktoré spravili naši kolegovia. Odoberať > 📰 Denný newsletter Korzára: To najzaujímavejšie a najčítanejšie z aktuálneho diania na východnom Slovensku. Odoberať >

Tridsať rokov od kupónky: Ako Slovensko vybudovalo divoký kapitalizmus

Tvrdý kritik reforiem Vladimír Mečiar a otec privatizácie Václav Klaus v roku 1992 odviedli ekonomický vývoj Slovenska a Česka opačnými smermi. (zdroj: TASR)

Averzia Slovákov k investovaniu má pôvod v nedávnej minulosti, ktorú poznačila divoká privatizácia. Sprevádzalo ju tunelovanie pôvodne štátneho majetku a podvody investičných fondov.

Proces transformácie ekonomiky z centrálne riadenej na trhovú odštartoval v roku 1990, pár mesiacov po Nežnej revolúcii. Kým v Poľsku, Maďarsku a vo východnom Nemecku mali aspoň prvky súkromného vlastníctva, v Česko-Slovensku bolo všetko v rukách štátu.

"Výnimkou boli okrajové živnosti v podobe maloroľníkov v nepriaznivých horských podmienkach, záhumienkových či pridomových pestovateľov zeleniny alebo kvetov," spomína ekonóm Ivan Mikloš, ktorý bol v rokoch 1991 a 1992 ministrom privatizácie.

Rýchla liberalizácia cien, devalvácia meny a masová privatizácia zo začiatku 90. rokov aj s odstupom času vyvolávajú vášne a debaty o tom, či sa reformy a prechod na trhové hospodárstvo nemali robiť postupne v priebehu desiatich rokov, ako to navrhoval vtedajší podpredseda federálnej vlády Valtr Komárek.

Federálny minister financií Václav Klaus a jeho tím reformátorov však presadili terapiu šokom. Cieľom bolo cez bleskovú zmenu vlastníckych štruktúr dosiahnuť bod zlomu, v ktorom by sa už nedalo vrátiť späť.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Prvá časť Matovičovej reformy: Štát sa chystá podporiť rodiny s deťmi vo väčšej miere než doteraz. Informoval o tom minister financií Igor Matovič pri predstavení prvej časti daňovo-odvodovej reformy. Navrhuje zvýšiť prídavky na dieťa z 25,50 eura mesačne na 30 eur do veku 18 rokov a na 50 eur mesačne od 18 rokov až po dokončenie denného vysokoškolského štúdia.

Štát sa chystá podporiť rodiny s deťmi vo väčšej miere než doteraz. Informoval o tom minister financií Igor Matovič pri predstavení prvej časti daňovo-odvodovej reformy. Navrhuje zvýšiť prídavky na dieťa z 25,50 eura mesačne na 30 eur do veku 18 rokov a na 50 eur mesačne od 18 rokov až po dokončenie denného vysokoškolského štúdia. Nedostatok plynu: Teploty v Európe klesajú a ochladzovanie zvyšuje tlak na už aj tak nedostatočné zásoby energií na kontinente v tohtoročnej zimnej sezóne. Dodatočné dodávky plynu, ktoré Európe prisľúbilo Rusko, sú zatiaľ len zanedbateľné.

Teploty v Európe klesajú a ochladzovanie zvyšuje tlak na už aj tak nedostatočné zásoby energií na kontinente v tohtoročnej zimnej sezóne. Dodatočné dodávky plynu, ktoré Európe prisľúbilo Rusko, sú zatiaľ len zanedbateľné. Island si uťahuje z Zuckerberga: Island zverejnil video, ktoré je súčasťou marketingovej kampane na podporu cestovného ruchu nazvaného Inspired by Iceland. Tvorcovia videa sa inšpirovali u Marka Zuckerberga a jeho októbrového oznámenia zmeny názvu firmy Facebook na Meta.

Prežijeme, len ak dodržíme sľuby. Nová klimatická dohoda je krehká

Ilustračná snímka. (zdroj: TASR/AP)

Britský poslanec Alok Sharma dostal desať mesiacov na to, aby pripravil najdôležitejšiu klimatickú konferenciu za posledné roky. „Vieme, že COP26 je našou poslednou šancou udržať cieľ oteplenia o 1,5 stupňa Celzia na dosah,“ vravel pred začiatkom summitu v škótskom Glasgowe ako prezident COP26.

Keď ohlasoval ukončenie rokovaní, nevedel Sharma zadržať slzy. „Chcel by som sa všetkým ospravedlniť za to, ako sa tento proces vyvíjal, mrzí ma to. Rozumiem veľkému sklamaniu,“ povedal.

Aj keď klimatická dohoda z Glasgowa prvýkrát konkrétne hovorí o znižovaní využívania uhlia a vyvíja tlak na ešte prísnejšie znižovanie emisií, na udržanie oteplenia do konca storočia o 1,5 stupňa Celzia to nebude stačiť.

Práve to je podľa vedcov oteplenie, ktoré naša civilizácia ešte dokáže zvládnuť. Čo sa na klimatickom summite vlastne dohodlo a ktoré krajiny sú najviac sklamané?

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Lukašenko ako pašerák: Na hranici Poľska a Bieloruska v lesoch stanuje viac ako dvetisíc ľudí, ktorým v prechode bráni ostnatý plot aj poľská armáda. Migrantov z Blízkeho východu naverboval režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a teraz ich využíva ako nátlakový nástroj proti Európskej únii.

Na hranici Poľska a Bieloruska v lesoch stanuje viac ako dvetisíc ľudí, ktorým v prechode bráni ostnatý plot aj poľská armáda. Migrantov z Blízkeho východu naverboval režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a teraz ich využíva ako nátlakový nástroj proti Európskej únii. Parížsky útočník sa nekajá: Francúzsko si pripomenulo šieste výročie teroristického útoku, pri ktorom zomrelo 130 ľudí. Tentoraz však žije krajina výročím o niečo intenzívnejšie ako bežne. Od septembra totiž prebieha proces s dvadsiatimi ľuďmi zodpovednými za útoky, ktorý mnohí označujú za najväčší francúzskej histórie.

Francúzsko si pripomenulo šieste výročie teroristického útoku, pri ktorom zomrelo 130 ľudí. Tentoraz však žije krajina výročím o niečo intenzívnejšie ako bežne. Od septembra totiž prebieha proces s dvadsiatimi ľuďmi zodpovednými za útoky, ktorý mnohí označujú za najväčší francúzskej histórie. Lockdown pre nezaočkovných: Obyvatelia Rakúska, ktorí nie sú zaočkovaní proti koronavírusu alebo za posledných 180 dní neprekonali ochorenie Covid-19, budú musieť ísť do lockdownu. Opatrenia začnú platiť dnes a potrvajú zatiaľ desať dní.

Zo zahraničných webov:

Slovenský tínedžer si proti Malte robil, čo chcel. Vymyslel štyri góly

Albert Rusnák sa teší po strelenom góle v zápase Malta - Slovensko. Blahoželali mu Tomáš Suslov, Dávid Hancko a Dávid Strelec. (zdroj: Reuters)

Prvýkrát v tejto kvalifikácii strelili viac ako dva góly, prvýkrát vyhrali na pôde súpera. Vyšlo im to až v totálnom závere. Futbalisti Slovenska v poslednom zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta v Katare 2022 vyhrali na Malte vysoko 6:0.

„Som rád, že sme boli takí efektívni. Je to satisfakcia, lebo predtým sme takí neboli,“ tvrdil tréner Štefan Tarkovič.

Nastúpil omladený tím, kde mala prevahu generácia okolo dvadsaťšesťročného Milana Škriniara. Ak nerátame brankára Martina Dúbravku, tak základná zostava Slovenska mala priemer 24,4 roka.

Slováci už po pätnástich minútach vyhrávali o tri góly. Trikrát skóroval Ondrej Duda, ďalšie dva pridal Albert Rusnák. "Nikdy predtým som nedal hetrik, je to teda niečo nové pre mňa," vravel Duda. So štyrmi gólmi sa stal najlepším slovenským strelcom v kvalifikácii.

Ďalšie športové správy: ⚽️ Športový prehľad: Kolegovia zo Sportnet.sk denne pripravujú newsletter Športový prehľad, v ktorom nájdete tie najdôležitejšie športové správy. Aktivujte si jeho odber jedným klikom.

Pediatrička Visolajská: Nakazených detí je sedemkrát viac, ako ukazujú testy

Ilustračné foto- Kým sa začne očkovanie pre päť až dvanásťročné deti, mali by byť na školách prísnejšie opatrenia, vyzýva Visolajská. (zdroj: TASR/AP)

Tretia vlna covidu je už aj pandémiou detí. Prípady výrazne rastú u skupiny, ktorú ešte nie je možné očkovať. Dnes sú najzasiahnutejšou skupinou obyvateľov a aj keď znášajú ochorenie pomerne dobre, ani pre ne nie je covid len chrípôčka.

Detská lekárka Kristína Visolajská pre denník SME vysvetľuje, na čo sa majú pripraviť rodičia, aký priebeh ochorenia majú deti a kedy by mohlo byť dostupné očkovanie pre päť- až jedenásťročné deti. A odhaľuje, koľko detí sa už počas tretej vlny na Slovensku nakazilo.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Mozog starostlivých otcov: Hoci lockdown rodičov zaťažil, mal aj výhodu. Niektorí otcovia mohli s deťmi tráviť viac času a vytvorili si tak silnejšie puto. Čím viac času otcovia trávia so svojimi deťmi, tým si viac v otcovstve dôverujú. A toto sebavedomie a starostlivosť sa prejaví aj v mozgu, ukazuje nový výskum.

Hoci lockdown rodičov zaťažil, mal aj výhodu. Niektorí otcovia mohli s deťmi tráviť viac času a vytvorili si tak silnejšie puto. Čím viac času otcovia trávia so svojimi deťmi, tým si viac v otcovstve dôverujú. A toto sebavedomie a starostlivosť sa prejaví aj v mozgu, ukazuje nový výskum. Skladací smartfón od Samsungu: Skladacie smartfóny sú už určené pre masy, aspoň taká je predstava Samsungu. V novej generácii svojho modelu zo série Z Flip sa nás o tom snaží presvedčiť množstvom zmien a hlavne nižšou cenu.

Skladacie smartfóny sú už určené pre masy, aspoň taká je predstava Samsungu. V novej generácii svojho modelu zo série Z Flip sa nás o tom snaží presvedčiť množstvom zmien a hlavne nižšou cenu. Míľnik v chémii: Svoj objav prirovnávajú k zostrojeniu prvej fotky čiernej diery. Vedcom z Česka sa ako prvým na svete podarilo potvrdiť existenciu fenoménu, ktorý sa odohráva v mierkach menších ako atóm.

Rozhovory ZKH

Miroslav Kollár v relácii Rozhovory ZKH (zdroj: Jozef Jakubčo/SME)

Ako sa pozerá na covid opatrenia, ktoré sa sprísňujú? Nepodpísala si strana Spolu rozsudok smrti nespojením sa s Progresívnym Slovenskom? A bude opäť kandidovať na primátora Hlohovca? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Spolu primátorom Miroslavom Kollárom.

Podcasty SME

Tech_FM: Obyčajné zvuky v domácnosti desia psy

Obyčajné zvuky v domácnosti desia psy Vedátorský podcast: O čiernych dierach nevieme všetko

O čiernych dierach nevieme všetko Klik: Microsoft chce návrat netbookov, Kórea si podriaďuje Apple aj Google

Microsoft chce návrat netbookov, Kórea si podriaďuje Apple aj Google Dejiny: Dubček si zvolil cestu riadeného ústupu a prišiel o všetko

Karikatúra

Karikatúra - 15.11.2021. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Nepečený krémeš z BB keksov (zdroj: Tortyodmamy.sk | Kamila)

Jednoduché a nepečené. Vyskúšajte recepty na zákusky z BeBe sušienok.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.