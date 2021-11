Brífing: Nezaočkovaní stoja štát tisíce, Bašternák sa má kam vrátiť

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Náklady na liečbu pacienta s covidom sú v najhoršom prípade 171-krát vyššie ako náklady na očkovanie jedného človeka. Len pobyt na umelej pľúcnej ventilácii stojí vyše 11-tisíc eur. Niektoré krajiny už od nezaočkovaných za liečbu vyžadujú platbu.

Štyroch členov tímu Očistec najprv vzali do väzby pre údajné ovplyvňovanie vyšetrovania. Následne ich krajský súd prepustil a v rozsudku povedal, že stíhanie vyšetrovateľov je nezákonné. Obvinenie im však doteraz nezrušili, viazne to totiž u generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Mali by nezaočkovaní platiť za liečbu? Nedoplatili by sa, tvrdia experti

Bašternák je bližšie k slobode, majetky jeho rodine stále nezobrali

Matovič prekopal dane a odvody. Kto si na výplate prilepší a kto nie?

Obmedzený pohyb a hrozba vysokých pokút. Ako vyzerá rakúsky lockdown pre nezaočkovaných

Vykúpiť Weissa či Vrbu je nereálne. Kto bude trénerom reprezentácie?

Nová marvelovka má krásne obrazy aj herecké celebrity. Kde sa stala chyba?

Zima v Rakúsku: V tlačenom vydaní denníka SME dnes nájdete vložený špeciálny magazín Zima v Rakúsku. Dozviete sa, za akých podmienok sa bude dať v krajine lyžovať, čo musia splniť dospelí a čo platí pre deti. Získate prehľad o novinkách v zimných strediskách, cenách skipasov, ale aj tipy na dobrý wellness.

Mali by nezaočkovaní platiť za liečbu? Nedoplatili by sa, tvrdia experti

Očkovanie je oveľa lacnejšie ako liečba neočkovaného.

PCR testy odhalili ďalších 3 345 nakazených, takmer 72 percent z nich bolo nezaočkovaných, laboratóriá celkovo vyhodnotili 10 999 odberov. Počet hospitalizovaných stúpol o 11, v nemocniciach tak aktuálne leží 2 637 pacientov. Spomedzi hospitalizovaných nie je vôbec alebo len čiastočne zaočkovaných viac ako 80 percent. Pribudlo aj 61 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 133 ľudí.

Mali by ľudia, ktorí sa nedali zaočkovať proti covidu, platiť za liečbu, ak sa dostanú do nemocnice? Človek, ktorý podstúpil vakcináciu, totiž nielen chráni svoje zdravie, ale výrazne šetrí peniaze vo verejnom zdravotnom poistení. Na tento balík peňazí sa musíme všetci povinne skladať cez dane a zdravotné odvody.

Päťdesiatnik, ktorý sa dá plne zaočkovať, neminie na vakcináciu ani sto eur. Naopak liečba na umelej pľúcnej ventilácii v drvivej väčšine nezaočkovaného človeka stojí tisíce eur.

Otázka platby nezaočkovaných za liečbu alebo ich spoluúčasť na nej sa stala aktuálnou po tom, ako sa ju rozhodol zaviesť napríklad Singapur.

Odborníci, ktorých oslovilo SME, sa zhodujú, že v prípade spoplatnenia liečby by sa nezaočkovaní u nás nedoplatili.

Mali by si teda nezaočkovaní platiť za liečbu, aj keď by suma mohla byť likvidačná? "V ideálnom svete áno," odpovedá ekonomický výskumník Martin Šuster z iniciatívy Veda pomáha.

Drvivá väčšina nezaočkovaných ľudí sa tak podľa neho dobrovoľne rozhodla. "Bolo by teda správne, aby niesli plné dôsledky svojho rozhodnutia," dodáva.

Prešov je bez lôžok: Fakultná nemocnica s poliklinkou J. A. Reimana v Prešove obsadila posledné voľné lôžko pre pacientov s ochorením Covid-19. Nemocnica nemôže aktuálne prijať žiadneho nového pacienta s ochorením Covid-19. Takýto pacienti budú presmerovaní do tých nemocníc na Slovensku, ktoré ešte budú mať voľné lôžka, a tých už dnes nie je veľa.

Fakultná nemocnica s poliklinkou J. A. Reimana v Prešove obsadila posledné voľné lôžko pre pacientov s ochorením Covid-19. Nemocnica nemôže aktuálne prijať žiadneho nového pacienta s ochorením Covid-19. Takýto pacienti budú presmerovaní do tých nemocníc na Slovensku, ktoré ešte budú mať voľné lôžka, a tých už dnes nie je veľa. Pandemické opatrenia sa zmenia: Prezidentka Zuzana Čapuová podpísala novelu o nových pravidlách pri tretej vlne pandémie. Zamestnanec by sa po novom mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu Covid-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať sa to bude môcť aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, nebudú musieť vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie.

Prezidentka Zuzana Čapuová podpísala novelu o nových pravidlách pri tretej vlne pandémie. Zamestnanec by sa po novom mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu Covid-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať sa to bude môcť aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, nebudú musieť vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie. Vianočné trhy v čiernych okresoch: Vianočné trhy sa tento rok vracajú do miest. Ich pravidlá ovplyvní pandémia a tradičná vianočná scenéria tak bude tento rok oplotená. Vstupenkou na trhy bude doklad o očkovaní, prekonaní koronavírusu alebo negatívny výsledok testu. Kým účastníkov budú môcť kontrolovať mestá, predajcov podľa aktuálne platnej vyhlášky nemusí kontrolovať nik, keďže pôjdu do zamestnania.

Vianočné trhy sa tento rok vracajú do miest. Ich pravidlá ovplyvní pandémia a tradičná vianočná scenéria tak bude tento rok oplotená. Vstupenkou na trhy bude doklad o očkovaní, prekonaní koronavírusu alebo negatívny výsledok testu. Kým účastníkov budú môcť kontrolovať mestá, predajcov podľa aktuálne platnej vyhlášky nemusí kontrolovať nik, keďže pôjdu do zamestnania. Prečo sa Slováci nehnevajú: Napriek neschopnosti a ľahostajnosti vlády je ťažké byť príliš sklamaný či nahnevaný. Lebo, ak je človek k sebe úprimný – presne to sa čakalo od samého začiatku, píše Benjamin Cunningham.

Bašternák je bližšie k slobode, majetky jeho rodine stále nezobrali

Ladislav Bašternák je o krok bližšie k slobode, prepustenie oddialil prokurátor. (zdroj: TASR)

Daňový podvodník Ladislav Bašternák je bližšie k návratu na slobodu. Stále však nevie, kam sa bude môcť vrátiť. Štát ani dva a pol roka nedoriešil dražbu nehnuteľností odsúdeného. Trest prepadnutia majetku bol v rozsudku, ktorý si Bašternák vypočul v marci 2019.

Dodnes nie je jasné, čo všetko z Bašternákovho majetku pôjde do dražby. Väčšinu nehnuteľností ešte pred odsúdením prepísal na svojich blízkych. Štát sa k nim teraz snaží dostať a docieliť, aby aj ony išli do konkurzu.

Ide napríklad o byty v spornom komplexe Five Star Residence, ale aj o vilu na Slavíne, byty na Tupého ulici či chatu na Donovaloch, ktorá tesne susedí s chatou bývalého ministra za Smer Jána Počiatka.

Spolu s ďalším majetkom ich Bašternák prepísal na manželku, rodičov či brata. Keď sa však konkurzu chopil v septembri 2020 nový správca Martin Sečanský, aj tieto nehnuteľnosti zaradil do súpisu majetku na predaj.

Do dražby sa zatiaľ dostal len luxusný byt v komplexe Bonaparte, ktorý Bašternák prenajímal šéfovi Smeru Robertovi Ficovi. Nehnuteľnosť za 1,67 milióna eur sa však v prvom kole vydražiť nepodarilo.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Nástup Arrivy sprevádzal chaos: Prímestské autobusy zo Záhoria nemali mať podľa vyjadrenia šéfa komunikácie bratislavskej župy Michala Feika v podstate žiadne výpadky. V prvý pracovný deň však ľudia hlásili vynechanie spojov alebo hodinové meškania. Nový dopravca priznal, že zo 62 liniek, ktoré má v župe na juhozápade Slovenska obsluhovať, počíta s obmedzeniami pri päťdesiatich z nich. Dokedy, nie je jasné.

Prímestské autobusy zo Záhoria nemali mať podľa vyjadrenia šéfa komunikácie bratislavskej župy Michala Feika v podstate žiadne výpadky. V prvý pracovný deň však ľudia hlásili vynechanie spojov alebo hodinové meškania. Nový dopravca priznal, že zo 62 liniek, ktoré má v župe na juhozápade Slovenska obsluhovať, počíta s obmedzeniami pri päťdesiatich z nich. Dokedy, nie je jasné. Vojakov antirúškarov bude riešiť polícia: Do vojakov vkladá štát v čase pandémie veľké nádeje. Pomáhali pri plošnom testovaní a vláda ich nasadzuje aj na ochranu vakcinačných centier pred nájazdníkmi. Predošlé dni však ukázali, že medzi výtržníkmi z piešťanského Lidlu sú aj bývalí príslušníci armády. Prepojenia majú, navyše, aj na ďalších vojakov, ktorí sú naďalej v aktívnej službe.

Do vojakov vkladá štát v čase pandémie veľké nádeje. Pomáhali pri plošnom testovaní a vláda ich nasadzuje aj na ochranu vakcinačných centier pred nájazdníkmi. Predošlé dni však ukázali, že medzi výtržníkmi z piešťanského Lidlu sú aj bývalí príslušníci armády. Prepojenia majú, navyše, aj na ďalších vojakov, ktorí sú naďalej v aktívnej službe. Nové stíhačky môžu meškať: Nákup štrnástich stíhačiek F-16 od amerického výrobcu Lockheed Martin schválila bývalá vláda v júni 2018. Polovica z objednaných strojov by mala prísť na Slovensko do konca roku 2023. Američania však signalizujú zdržanie výroby z dôvodu pandémie.

Matovič radikálne mení dane a odvody. Zvýši jedna daň a jeden odvod čistý príjem?

Igor Matovič počas predstavenia druhej časti daňovej reformy. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Minister financií Igor Matovič pokračuje v predstavovaní daňovo-odvodovej reformy. Po finančných stimuloch pre rodiny s deťmi sa venoval aj zmenám v zdaňovaní práce.

Tou najväčšou, od ktorej si minister sľubuje sprehľadnenie a zefektívnenie daňovo-odvodového systému, by malo byť zavedenie jedinej dane a jediného odvodu.

V realite by tak štát vybral od zamestnancov o 500 miliónov eur ročne menej ako doteraz. Novinky by mali byť zavedené v januári 2023, ale Matovič vidí reálne aj júl budúceho roka, keď nájde dostatočnú podporu naprieč politickým spektrom.

Čo konkrétne navrhuje Igor Matovič, koho sa to dotkne a kde na to chce vziať peniaze? INDEX odpovedá na základné otázky ohľadom druhej časti daňovo-odvodovej reformy ministerstva financií.

Reforma ako od Fica: Minister financií, nie sociálnych vecí, zhrnie doterajšie dávky, pridá dve nové a povie, že je to dvesto eur. Polovica pôjde na mimoriadnou sadzbou zaťažené krúžky a rekreácie a rodičia vysokoškolákov prídu o daňový bonus. Zvyšnú miliardu zaplatíme z fiktívnych úspor, „milionárskej dane“, vezmeme samosprávam a nesplníme záväzky voči NATO. To je také dobré, že to by mohol podpísať aj Robert Fico, píše Peter Tkačenko.

Minister financií, nie sociálnych vecí, zhrnie doterajšie dávky, pridá dve nové a povie, že je to dvesto eur. Polovica pôjde na mimoriadnou sadzbou zaťažené krúžky a rekreácie a rodičia vysokoškolákov prídu o daňový bonus. Zvyšnú miliardu zaplatíme z fiktívnych úspor, „milionárskej dane“, vezmeme samosprávam a nesplníme záväzky voči NATO. To je také dobré, že to by mohol podpísať aj Robert Fico, píše Peter Tkačenko. Krúžky ako Uber: Igor Matovič si krúžky pre deti predstavuje ako Uber. Ktokoľvek cíti, že má dar učiť deti, môže sa zaregistrovať do aplikácie a ponúkať svoje služby. Rodičia potom hodinu v apke ohviezdičkujú a bude. Matovič opäť predstavil nápad, ktorý môžeme ohodnotiť peknou pol hviezdičkou, píše Soňa Jánošová.

Igor Matovič si krúžky pre deti predstavuje ako Uber. Ktokoľvek cíti, že má dar učiť deti, môže sa zaregistrovať do aplikácie a ponúkať svoje služby. Rodičia potom hodinu v apke ohviezdičkujú a bude. Matovič opäť predstavil nápad, ktorý môžeme ohodnotiť peknou pol hviezdičkou, píše Soňa Jánošová. Rozdeľovať peniaze vieme aj účinnejšie: Matovičov návrh nijako nerieši špecifiká slobodných matiek, mladých rodín, regionálne rozdiely v nákladoch na bývanie. Paušálne „zahádže“ peniazmi všetkých a najviac tých, ktorí to potrebujú menej, a najmenej tých, ktorí to potrebujú najviac, píše Martin Kugla.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Záhada vily nad Nitrou: Predstavte si krásny lukratívny pozemok nad krajským mestom pri lese. Ale mimo zastaveného územia, a to aj podľa oficiálneho územného plánu. Ide o pozemok, na ktorom sa nemôže postaviť vôbec nič, ani malá záhradná chatka. Vám to ale neprekáža, necháte si nakresliť rozsiahlu vilu. Už dlhodobo sa špekulovalo o jej prepojení na Norberta Bödöra. Nadácii Zastavme korupciu sa podarilo vilu s ním spojiť cez pôvodných aj aktuálnych vlastníkov.

Predstavte si krásny lukratívny pozemok nad krajským mestom pri lese. Ale mimo zastaveného územia, a to aj podľa oficiálneho územného plánu. Ide o pozemok, na ktorom sa nemôže postaviť vôbec nič, ani malá záhradná chatka. Vám to ale neprekáža, necháte si nakresliť rozsiahlu vilu. Už dlhodobo sa špekulovalo o jej prepojení na Norberta Bödöra. Nadácii Zastavme korupciu sa podarilo vilu s ním spojiť cez pôvodných aj aktuálnych vlastníkov. Bratislavské Kocúrkovo: Jeden z majiteľov pozemkov na Slovnaftskej ulici v Bratislave sa rozhodol, že si na svojom pozemku postaví kancelárske priestory. Projekt zrealizoval, no nemá naň papiere. A tak sa obrátil na úrady, aby svoju čiernu stavbu zlegalizoval.

Jeden z majiteľov pozemkov na Slovnaftskej ulici v Bratislave sa rozhodol, že si na svojom pozemku postaví kancelárske priestory. Projekt zrealizoval, no nemá naň papiere. A tak sa obrátil na úrady, aby svoju čiernu stavbu zlegalizoval. Slovenská voda putuje do Číny: Dojčenská voda slovenskej firmy Budiš prenikla na čínsky trh. Prvých takmer 736 ton tejto vody na 984 paletách vyrazilo zo Slovenska a do Číny dorazí o 25 dní. Výrobca vody na Slovensku bude dodávať dojčenskú vodu do Číny iba vlakom.

Ako vyzerá rakúsky lockdown pre nezaočkovaných

Ľudia vo Viedni čakajú v rade na očkovanie proti ochoreniu Covid-19. (zdroj: TASR/AP)

Susedné Rakúsko výrazne obmedzilo život nezaočkovaným. Ľudia, ktorí sa nedokážu preukázať dokladom o vakcinácii či potvrdením o prekonaní covidu, môžu svoje domovy opúšťať iba z presne stanovených dôvodov. K tým patria napríklad cesty do práce či nákupy v potravinách a v lekárni.

Opatrenia tak pripomínajú režim, ktorý v prvých dvoch vlnách platil pre všetkých obyvateľov aj na Slovensku či v Česku.

Rakúsko v týchto dňoch zaznamenáva najvyššie denné prírastky od začiatku pandémie. Dosiaľ najviac nových infekcií – 13 152 za jediný deň – krajina hlásila v sobotu.

Ak nezaočkovaní locdown porušia, riskujú, že v uliciach natrafia na policajnú hliadku, ktorá im udelí pokutu najmenej 500 eur. V prípade, ak by s policajtmi odmietali spolupracovať, môže sa peňažný trest vyšplhať až na 1450 eur.

Ešte drahšie môže vyjsť nedodržiavanie pravidiel prevádzkarov a majiteľov podnikov. Ak kontrola zistí, že od hostí nevyžadujú doklad o očkovaní, prípadne prekonaní covidu, budú čeliť pokute až do 3600 eur.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Zánik štátov pod vodou: Kým doteraz sa štáty rozpadali pri vojenských či politických konfliktoch, v najbližších rokoch hrozí, že niektoré štáty vymaže z mapy práve klimatická zmena. Čo sa udeje s krajinami ako Tuvalu, Toga či Maldivy?

Kým doteraz sa štáty rozpadali pri vojenských či politických konfliktoch, v najbližších rokoch hrozí, že niektoré štáty vymaže z mapy práve klimatická zmena. Čo sa udeje s krajinami ako Tuvalu, Toga či Maldivy? Taliban sa chváli americkými zbraňami: Radikálne islamistické hnutie Taliban usporiadalo v Kábule vojenskú prehliadku s použitím ukoristených obrnených vozidiel americkej výroby, ale aj ruských helikoptér. Vojenská prehliadka mala svetu ukázať prebiehajúcu transformáciu militantného hnutia z povstaleckej sily na stálu štátnu armádu.

Radikálne islamistické hnutie Taliban usporiadalo v Kábule vojenskú prehliadku s použitím ukoristených obrnených vozidiel americkej výroby, ale aj ruských helikoptér. Vojenská prehliadka mala svetu ukázať prebiehajúcu transformáciu militantného hnutia z povstaleckej sily na stálu štátnu armádu. Múr na poľsko-bieloruskej hranici: Poľsko chce v decembri začať s výstavbou múru na svojich hraniciach s Bieloruskom, dokončiť ho chce v prvej polovici budúceho roku. Stavebné práce na trvalej bariére sa začnú súčasne na štyroch hraničných úsekoch. Stavbári budú pracovať 24 hodín denne v troch smenách.

Zo zahraničných webov:

Vykúpiť Weissa či Vrbu je nereálne. Kto bude trénerom reprezentácie?

Kto bude nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie? (zdroj: TASR)

Súboje na ihrisku sú ukončené. Slovenskí futbalisti nepostúpili na majstrovstvá sveta 2022. V kvalifikácii skončili na treťom mieste. Oddnes začínajú boje mimo ihriska.

Tréner Štefan Tarkovič má tri týždne na to, aby pripravil dôkladnú analýzu kvalifikácie i svojho pôsobenia pri reprezentácii. Potrebuje presvedčiť prezidenta a členov výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu, aby mu predĺžili zmluvu.

Kompetentní možno už teraz vedia, akým smerom sa chcú vybrať. Možno už hľadajú alternatívy, kto by sa mohol stať novým trénerom reprezentácie. A možno sú presvedčení, že zmenu nechcú a podporia súčasného trénera Tarkoviča aj v ďalšom období.

Aké sú možnosti futbalového zväzu? Ktorí tréneri prichádzajú do úvahy? Budú zo Slovenska, z Česka či z iných krajín? Prinášame päť možností, ktoré sa môžu udiať.

Nová marvelovka má krásne obrazy aj herecké celebrity. Kde sa stala chyba?

Marvelovka Eternals. (zdroj: The Walt Disney Company)

Upútavka na novú marvelovku Eternals vyzerala úchvatne. Epický príbeh o nesmrteľných superhrdinoch, ktorý sa rozprestiera cez niekoľko tisícročí a odohráva sa ako na Zemi, tak aj vo vesmíre, okamžite zaujal.

Za zvukov melancholickej piesne od Skeeter Davis The End of the World sme sledovali úchvatné obrazy pláží a kaňonov, v hlavných rolách sa predstavovali herecké celebrity ako Salma Hayek, Angelina Jolie, či Richard Madden.

Očakávania znásobilo aj tohtoročné odovzdávanie Oscarov, keď cenu za najlepšiu réžiu v marci získala Chloé Zhao za film Krajina nomádov.

Nová marvelovka bola jej nasledujúcim projektom a producenti nás v rozhovoroch začali pripravovať na úžasné dielo, ktoré sériu naruší a vdýchne jej nový život, keďže už ju roky kritizujú za schematickosť a monotónnosť. Nakoniec je všetko inak.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Novinky na Netflixe a Apple TV+: Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku. Príbeh kníhkupca: Vyrozprávanie životného príbehu kníhkupca Jozefa Hajka je poctou knižnému svetu, ktorý už oddávna otvára ľudským mysliam nové obzory. Aj preto je každé kníhkupectvo viac ako obyčajný obchod.

Vyrozprávanie životného príbehu kníhkupca Jozefa Hajka je poctou knižnému svetu, ktorý už oddávna otvára ľudským mysliam nové obzory. Aj preto je každé kníhkupectvo viac ako obyčajný obchod. Fašizmus náš slovenský: V čase, keď kdekto nadáva názorovým oponentom do fašistov, je dobré vrátiť pojmu jeho význam a vážnosť. Práca o medzivojnových stopách slovenského fašizmu je, žiaľ, aj dnes výnimočne aktuálna.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Tomáš Malatinský. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako riešiť energetickú krízu na Slovensku? Myslia to podnikatelia úprimne, keď kričia aj tí, ktorí problémy nemajú? Kto z tejto vlády je najlepší minister a kde sú najslabšie miesta tejto koalície? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Tomášom Malatinským, prezidentom Asociácie zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov a exministrom hospodárstva.

Karikatúra

Nežná. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Brokolicová frittata. (zdroj: Miloš Mikuš)

Príprava brokolice nekončí brokolicovým krémom. Spôsobov ako ju pripraviť je oveľa viac.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť vo štvrtok.

