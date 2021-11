V niektorých krajoch očkujú rýchlejšie. Idú aj tam, kde nie sú vítaní

Župy majú rôzne očkovacie stratégie.

BRATISLAVA. Keď bratislavská župa otvorila v polovici októbra vakcinačné centrum v bratislavskom Auparku, záujem o očkovanie tam bol malý. Odkedy sa začalo hovoriť o sprísňovaní opatrení, záujem rástol.

Dnes je taký veľký, že v centre prestali ponúkať tretiu dávku a sústredili sa len na prvú a druhú.

Minulý týždeň v piatok na celom Slovensku pribudlo viac ako päťtisíc zaočkovaných prvou dávkou vakcíny proti covidu. Nie je to ani zďaleka toľko ako v máji, keď sa denne očkovalo aj 35-tisíc ľudí, no stále ide o citeľný nárast.

Vyšší záujem bolo badať po celý minulý týždeň. Súvisí to podľa všetkého so sprísňovaním opatrení a so zvýhodnením zaočkovaných.

Už čoskoro by mal štát zaviesť na pracoviskách v okresoch so zhoršenou epidemickou situáciou povinný OTP režim.

Zamestnávatelia budú môcť kontrolovať doklady o očkovaní, testovaní či prekonaní covidu. Naopak, pre očkovaných by sa mali otvoriť prevádzky aj v čiernych okresoch.