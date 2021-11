Dobré ráno: Tretia vlna ukazuje, že sme spoločnosť samovrahov

Vláda má vo štvrtok rozhodnúť o sprísneniach.

Nepoučili sme sa a slovenské zdravotníctvo je opäť na kolenách. Tretia vlna pandémie udrela silnejšie, ako sme čakali, nemocnice sa už plne profilujú na covidových pacientov a postupne ich nemajú kam umiestňovať.

Krízovú situáciu sa na poslednú chvíľu snaží zachrániť vláda sprísňovaním opatrení pre neočkovaných. Je to ale dostatočné? Ako sme sa vôbec dostali až do tohto zlomu a ako to aktuálne vyzerá v jednotlivých nemocniciach?

Jana Maťková sa pýtala redaktora denníka SME Jána Krempaského.

Daň z príjmu pre právnické osoby by sa mohla znížiť z 21 % na 19 %. Podnikatelia by mohli tiež mať flexibilné odpisy majetku na produktívne investície. Hovorí o tom tretia časť návrhu daňovo-odvodovej reformy, ktorú v utorok predstavil minister financií Igor Matovič.

Ministerstvo školstva neplánuje predstavenú novelu o vysokých školách stiahnuť. V utorok proti nej protestovala asi tisícka študentov v bratislavských uliciach. Najzásadnejšie výhrady k novela má akademická obec pri zmene voľby rektora či presunu niektorých kompetencií akademického senátu.



Šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová napriek rastúcim cenám odmieta výzvy na sprísnenie menovej politiky. Pripustila, že silný rast inflácie bude pravdepodobne trvať dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo. Politiku lacných peňazí však podľa nej v súčasnosti nie je potrebné opúšťať.



Návrat ľudí na Mesiac, sa zrealizuje "najskôr" v roku 2026. Vesmírny program Artemis, zameraný na opätovné dopravenie Američanov na Mesiac, sa stretáva s "technickými problémami a odkladmi znásobenými covidovou pandémiou a poveternostnými udalosťami", uvádza sa v správe Úradu generálneho inšpektora, kontrolného orgánu NASA.



Belgickí zdravotníci sa musia do apríla zaočkovať, inak im hrozí prepustenie z práce alebo strata licencie. Okrem toho nezaočkovaní zdravotnícki pracovníci od 1. januára už nebudú mať žiadne priame kontakty s pacientmi. Nový zákon je zameraný na približne 60-tisíc ešte nezaočkovaných zdravotníkov.

High Score je fascinujúca dokuséria, ktorá mapuje históriu videohier a herného priemyslu. Prezradí vám, ako vznikol Pac Man či Space Invadors, kedy začali byť in domáce herné konzoly, čo stálo na začiatku RPG či športových hier a ako sa hry v 2D svete premenili na 3D. Minisériu Hight Score nájdete na Netflixe.

