Ranný brífing: Rútime sa do humanitárnej krízy, štát na tri týždne pritvrdí

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vláda sa v poslednej chvíli snaží odvrátiť humanitárnu krízu. Neočkovaných čaká na tri týždne zákaz vstupu do prevádzok. Analytici tvrdia, že to nemusí stačiť. Nemocnice kolabujú, voľných bolo v utorok už len dvadsať pľúcnych ventilácií.

Nepoučili sme sa a slovenské zdravotníctvo je opäť na kolenách. Tretia vlna pandémie udrela silnejšie, ako sme čakali, nemocnice sa už plne profilujú na covidových pacientov a postupne ich nemajú kam umiestňovať.

Ako sme sa vôbec dostali až do tohto zlomu a ako to aktuálne vyzerá v jednotlivých nemocniciach? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Vláda na poslednú chvíľu zachraňuje nemocnice. Nezaočkovaných čaká zákaz vstupu do prevádzok

Obvinený výtržník z Lidla tvrdí, že nepodlieha právu

Matovič extra zdaní banky. Kde plánuje firmám pridať a kde vziať

Katastrofálny východ, zaočkovaný západ. Aká je situácia v Európe?

Kokaín je bežný ako pivo. Drogy v NHL už nie sú tajomstvo

Orangutany vedia kresliť. Ich diela sa menia podľa nálady

Nezaočkovaných čaká zákaz vstupu do prevádzok

Na vstup do viacerých prevádzok bude potrebný covid pas, pričom stačiť už nebude negatívny test na Covid-19. (zdroj: TASR)

Pozitívny výsledok PCR testu malo rekordných 8 342 osôb, laboratóriá pritom vykonali 26 545 vyšetrení. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 17, aktuálne tak v nemocniciach leží 2 879 pacientov. Pribudlo aj 43 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 3 758 ľudí.

Pred rokom sa vtedajšia vláda Igora Matoviča pred Vianocami obávala „protestov a vzbúr“ a neprijala najprísnejšie opatrenia. Neskôr to potvrdil jej minister zdravotníctva Marek Krajčí. Vláda pritom vedela, že bez opatrení bude obetí zrejme násobne viac.

Na zákaz vychádzania pre neočkovaných alebo aj pre všetkých si teraz pred hroziacim kolapsom nemocníc netrúfla ani vláda Eduarda Hegera. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a jeho poradné konzílium expertov však presadili zásadné obmedzenia pre neočkovaných ľudí, ktorí Covid-19 ešte neprekonali.

Od pondelka, ak nové opatrenia dnes odobrí vláda, čo už by mala byť len formalita, sa neočkovaní nedostanú najbližšie tri týždne do reštaurácií, hotelov, na tribúny športovísk, hromadné podujatia či do predvianočných nákupných centier, a to ani s negatívnym testom.

Analytici tvrdia, že to nemusí stačiť. Viaceré nemocnice sú už plné a postelí s pľúcnou ventiláciou je už len posledných dvadsať. „Rútime sa do humanitárnej krízy,“ vraví primárka infektológie UNB v Bratislave Alena Koščálová.

Covid automat: Od pondelka 22. novembra bude v najprísnejšej čiernej fáze 54 okresov. Ďalších 19 okresov bude zafarbených do bordovej farby. V červenej fáze zostáva už len Bratislava a okres Dunajská Streda.

Covid automat: Od pondelka 22. novembra bude v najprísnejšej čiernej fáze 54 okresov. Ďalších 19 okresov bude zafarbených do bordovej farby. V červenej fáze zostáva už len Bratislava a okres Dunajská Streda.

Známy antivaxer dostal covid: Brojil proti očkovaniu a nevyberaným spôsobom útočil aj na svojich kolegov lekárov, ktorí v prvej línii zachraňujú ľudí s ťažkým priebehom covidu. Teraz známy antivaxer a lekár Michal Pijak na Covid-19 ochorel. Momentálne sa nachádza na centrálnom príjme Univerzitnej nemocnice v Bratislave vo vážnom stave.

S krížom po funuse: Keďže zaočkovanosť stúpa tempom natoľko plazivým, nič iné ako akási forma lockdownu sa čakať nedalo. No v tejto chvíli by sme už chceli počuť skôr ubezpečenie, že máme kam s pacientmi a že s ventiláciou nám má kto pomôcť. Lebo pri humanitárnej katastrofe sa pomoc prijíma, píše Zuzana Kepplová.

Obvinený výtržník z Lidla tvrdí, že nepodlieha právu

Moment niekoľko sekúnd pred bitkou. (zdroj: rumble.com/reprofoto)

Na známom videu, ktoré zachytáva vyčíňajúcich antirúškarov v piešťanskom Lidli, ho vidieť ako holohlavého muža v zelenej mikine. Najprv sa pomaly tisne na policajta a ide na pomoc ďalšiemu mužovi, potom sa v strkanici s druhým mužom narýchlo objímu. Spoločne tak kladú odpor policajtom, ktorí sa ich snažia spacifikovať.

Bývalého vojaka, 36-ročného Mateja T., pôvodne vzal Okresný súd Piešťany do väzby, hoci už o štyri dni neskôr rozhodnutie krajský súd zrušil a výtržník išiel na slobodu.

Denník SME má k dispozícii prvé z rozhodnutí, v ktorom okresný sudca Peter Vrbjar vysvetlil, prečo mal podľa neho ísť exvojak za mreže. Sudca v rozhodnutí vysvetľuje, že má obavu hlavne z toho, že Matej T. bude vo výtržnostiach pokračovať, pričom ho v tomto presvedčení utvrdzuje aj "kombinácia osobnostných pomerov" obvineného, ako aj vyhlásenie, ktoré poskytol na súde.



Bývalý vojak totiž sudcovi, ktorý rozhodoval o väzbe, tvrdil, že je z rodu "samson slavien" a nepodlieha právnemu poriadku. V krátkom niekoľkovetovom vyhlásení sa mu snažil "nariadiť", aby ho ihneď prepustil na slobodu.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Ocenenie Biela vrana získali tri ženy: Miestna poslankyňa, ktorá bojuje za zmenu názvu Ulice Dr. Jozefa Tisa, psychologička integrujúca ľudí so znevýhodnením a šéfka úradu, ktorá si dovolila skritizovať proces schvaľovania vakcíny Sputnik V. Laurátkami 14. ročníka ocenenie Biela vrana za občiansku statočnosť sú nezávislá poslankyňa Varína Lenka Ticháková, psychologička Soňa Holúbková a riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová.

Protestujúci zranili policajtov: Na viacerých miestach v Bratislave sa konali protesty, na ktorých sa zúčastňovali stovky ľudí. Protestujúci počas zhromaždenia pred Úradom vlády použili pyrotechniku, pri explózii sa zranili aj dvaja policajti.

Na viacerých miestach v Bratislave sa konali protesty, na ktorých sa zúčastňovali stovky ľudí. Protestujúci počas zhromaždenia pred Úradom vlády použili pyrotechniku, pri explózii sa zranili aj dvaja policajti. Fico predstavil víziu Smeru: Predseda Smeru Robert Fico na sneme strany predstavil víziu do budúcna. Stranu označil za sociálnu, demokratickú, protifašistickú a proeurópsky orientovanú. Za najprirodzenejšiu označil spoluprácu s Hlasom a víťazstvo vo voľbách za reálny cieľ.

Matovič extra zdaní banky. Kde plánuje firmám pridať a kde vziať

Minister financií Igor Matovič (zdroj: TASR)

Minister financií Igor Matovič mal v utorok zakončiť trilógiu predstavovania daňovo-odvodovej reformy. Napokon si ešte na piatok nechal "špeciálnu koncovku".

Po finančných stimuloch pre rodiny s deťmi a zmenách v zdaňovaní práce Matovič odhalil nápady v zdaňovaní firiem. V piatok ich chce doplniť o zmeny v zdaňovaní živnostníkov a takzvaný reštauračný balík.

Živnostníkom zatiaľ minister odkázal, že časť z nich poteší, ale časť zrejme zarmúti: "Sú živnostníci, ktorí si uplatňujú výdavky, hoci žiadne nemajú. Najvyššie dane platia tí, ktorí majú reálne výdavky a platia sadzby ako reálni zamestnanci."

Pri zdaňovaní firiem zatiaľ Matovič predstavil tri kľúčové zmeny, ktoré budú sumárne stáť 503 miliónov eur ročne. Vykryť ich má najmä vyššie zdanenie bánk a monopolov, ale aj novinky v oblasti fakturácie. Sumárne má trilógia "daňovej revolúcie" cenovku 2,2 miliardy eur ročne.

Matovič pácha omyl fiškálny aj politický: Nastaviť rovnice tak, aby sa pozitívne dosahy snúbili s politickou prijateľnosťou a súčasne rozpočtovou neutralitou, sa zrejme nedá, veď keby áno, taký zlepšovák by zaviedli už inde. Nikde však neexistuje, píše Peter Schutz.

Nastaviť rovnice tak, aby sa pozitívne dosahy snúbili s politickou prijateľnosťou a súčasne rozpočtovou neutralitou, sa zrejme nedá, veď keby áno, taký zlepšovák by zaviedli už inde. Nikde však neexistuje, píše Peter Schutz. Osudy reformy majú v rukách politici: Daňová revolúcia by mohla pomôcť všetkým. Veľmi záleží na tom, čo z nej ostane po diskusii. Občanovi neostáva iné, ako spoliehať sa na zdravý rozum. To neznamená automatické prijatie všetkých Matovičových nápadov, píše Eduard Žitňanský.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Lexa vedel, kde má klopať: Po revolúcii sa Vladimír Lexa pomerne rýchlo vypracoval medzi najbohatších ľudí v krajine, okrem majetku získal aj značný vplyv. Ktovie, ako by ho verejnosť vnímala, ak by sa jeho syn Ivan nestal jedným z najbližších spolupracovníkov Vladimíra Mečiara a nebol zaplatený do únosu Michala Kováča mladšieho. Na biznis príbeh Vladimíra Lexu sa INDEX pozerá v ďalšej časti seriálu Oligarchovia.

Spustenie Nord Streamu 2 sa odďaľuje: Po problémoch pri dostavbe pre odpor USA má teraz plynovod Nord Stream 2 ťažkosti s uvedením do prevádzky. Nemecko totiž zastavilo proces jeho certifikácie, čo znamená, že nádeje na rýchle zvýšenie dodávok plynu do Európy po jeho spustení sa nenaplnia.

Po problémoch pri dostavbe pre odpor USA má teraz plynovod Nord Stream 2 ťažkosti s uvedením do prevádzky. Nemecko totiž zastavilo proces jeho certifikácie, čo znamená, že nádeje na rýchle zvýšenie dodávok plynu do Európy po jeho spustení sa nenaplnia. Prudký rast cien plynu: Európske ceny plynu opäť prudko vzrástli, keď vyskočili až o 12 percent. Reagovali tak na zastavenie procesu certifikácie plynovodu Nord Stream 2 zo strany Nemecka, čo znamená, že nádeje na rýchle zvýšenie dodávok po jeho spustení sa nenaplnia.

Katastrofálny východ, zaočkovaný západ. Aká je situácia v Európe?

Zahraničné médiá píšu o európskej epidémii. Len za minulý týždeň zaznamenali európske štáty viac ako dva milióny nových prípadov koronavírusu. Na situáciu má vplyv nielen infekčnejší delta variant, ale aj miera zaočkovanosti.

Kým niektoré krajiny síce zažívajú nárast pozitívnych, v nemocniciach krízu necítia. Naopak, na Ukrajine pribúdajú denne stovky obetí, štát chce preto očkovanie zatraktívniť aj vyplácaním hotovosti.

Prinášame vám prehľad opatrení vo vybraných európskych štátoch.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Landa urobil terč z českých hygienikov: Daniel Landa jedným z najhlasnejších kritikov protipandemických opatrení v Česku. V súvislosti s obmedzeniami hovorí o covidovej totalite a najnovšie ľudí nabáda, aby beztak vyťažené hygienické stanice zavaľovali žiadosťami o informácie. Na takéto žiadosti sú totiž stanice zo zákona povinné odpovedať. Teraz pritom väčšinu personálnych kapacít potrebujú venovať trasovaniu kontaktov.

V Jemene bojuje izraelský softvér: Vznikla v roku 2015 a už od začiatku menila adresy. Napriek tomu, že pracuje v internetovom priestore, nemá vlastný web a zamestnanci sa k nej verejne nehlásia. V izraelskej bezpečnostnej komunite sa pre ňu ujal pôvodný názov Candiru. Slúži na sledovanie a podľa zistení výskumníkov spoločnosti ESET sa s veľkou pravdepodobnosťou podieľala na otvorení nového frontu občianskej vojny v Jemene.

Vznikla v roku 2015 a už od začiatku menila adresy. Napriek tomu, že pracuje v internetovom priestore, nemá vlastný web a zamestnanci sa k nej verejne nehlásia. V izraelskej bezpečnostnej komunite sa pre ňu ujal pôvodný názov Candiru. Slúži na sledovanie a podľa zistení výskumníkov spoločnosti ESET sa s veľkou pravdepodobnosťou podieľala na otvorení nového frontu občianskej vojny v Jemene. Lukašenko prehral bitku o hranice: Tábor migrantov neďaleko poľskej pohraničnej obce Kužnica sa začal vyprázdňovať, keď režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka začal zabezpečovať dopravu z oblasti. Podľa námestníka poľského ministra vnútra prekvapil Lukašenka silný poľský odpor.

Zo zahraničných webov:

Kokaín je bežný ako pivo. Drogy v NHL už nie sú tajomstvo

Carey Price. (zdroj: TASR/AP)

Jeden by povedal, že play-off 2021 bolo pre najstarší klub NHL plné optimizmu, nádeje a radosti. Všetko ružové, až na poslednú sériu. Hlavným strojcom úspechu bol brankár Carey Price, ktorý chytil formu, akú už dávno nie.

Bol - ako sa vraví - „na koni“. Svoj tím držal v každom zápase, pričom Montreal Canadiens šli do všetkých sérií v role outsidera. Ak by vyhrali titul, ocenenie pre najužitočnejšieho muža vyraďovacích bojov by takmer určite získal Price.

Lenže pod pozlátkou senzačných výkonov skrýval útrapy. Nebyť jeho rozhodnutia vyhľadať pomoc, svet by sa o tom zrejme nikdy nedozvedel.

Price nie je jediný, kto má problém s návykovými látkami. Drogy sú v spojení s NHL už verejným tajomstvom. Oficiálne nikto nevie, koľko hráčov ich berie. Niektoré svedectvá však hovoria o alarmujúcich číslach.

Orangutany vedia kresliť. Ich diela sa menia podľa nálady

Jedna z kresieb Molly, samice orangutana, ktorá začala kresliť v 50-tich rokoch. (zdroj: TAMA ZOO)

Molly začala maľovať, až keď mala päťdesiat rokov. Za pár rokov nakreslila viac ako tisíc obrázkov, ktoré sa ponášali na detské čarbanice. Na to, že ide o samicu orangutana, ktorá žila v tokijskej zoo Tama, to možno považovať za skvelý výkon.

Diela Molly ukazujú, že mala dobre vyvinuté kognitívne schopnosti a zrejme aj bohatý vnútorný svet. Obrázky, ktoré maľovala, odrážali jej náladu či ročné obdobie.

Orangutany sú v kreslení veľmi dobré. Ako jediné zo všetkých primátov (okrem ľudí) vedia nakresliť aj uzavretú slučku či kruh. Na porovnanie, deti dokážu namaľovať kruh zhruba v troch rokoch života.

Molly za deň namaľovala aj dve či tri kresby, a bavilo ju to až do svojej smrti v roku 2011. V tom čase už bola najstaršie žijúcim orangutanom v Japonsku.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Tmavú hmotu opäť nenašli: Vraj objavili častice tmavej hmoty. Tej nepolapiteľnej zložky, ktorá vypĺňa vesmír, no nikto ju nikdy nevidel. Za týmto tvrdením si talianski vedci z experimentu DAMA stoja už viac ako desať rokov. Ostatní časticoví fyzici sú však skeptickí. Iným detektorom sa totiž nič podobné dosiaľ nepodarilo nájsť.

Všetko, čo potrebujete vedieť o eSIM: Existencia SIM kariet už nie je potrebná niekoľko rokov. Je to kus plastu, ktorý zbytočne zaberá miesto v smartfóne. Elektronická SIM karta alebo skrátene eSIM ich má nahradiť.

Existencia SIM kariet už nie je potrebná niekoľko rokov. Je to kus plastu, ktorý zbytočne zaberá miesto v smartfóne. Elektronická SIM karta alebo skrátene eSIM ich má nahradiť. Drahý pokus o záchranu značky: Huawei na európsky trh stále nezanevrel a prichádza s novým, podľa jeho slov prémiovým modelom nova 9. Je skutočne tým najlepším, čo výrobca na konci tohto roku u nás aj začína predávať, no zároveň do skupiny prémiových modelov podľa nášho názoru nepatrí.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

