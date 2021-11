Vláda potvrdila zákazy neočkovaným. Čo sa mení v covid automate?

Pôvodný návrh na lockdown aj pre očkovaných zablokovala SaS

BRATISLAVA. Vláda potvrdila výrazné sprísnenie opatrení pre neočkovaných , mierne si však po novom pohoršia aj očkovaní.

Pôvodne sľubované zvýhodnenie očkovaných sa pre kritickú situáciu v nemocniciach odkladá minimálne do 12. decembra.

"Bol by som rád, keby sme mohli opatrenia uvoľniť. Veríme, že tri týždne budú stačiť a môžeme sa vrátiť k uvoľneniu pre očkovaných," povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO).

Neočkovaní od pondelka 22. novembra budú mať zákaz vstupu do nákupných centier, na hromadné podujatia, na tribúny športovísk, do hotelov aj reštaurácií. Na vstup do týchto prevádzok už nebude stačiť ani test.