Dobré ráno: Toto je posledná šanca, potom len totálny lockdown

Čo hovoria nové protipandemické pravidlá.

Je zle. Vo včerajšej epizóde Dobrého rána ste mohli počuť, aká zúfalá je situácia v slovenských nemocniciach.

Dnes už vieme, že sa vláda pokúsi pandémiu zabrzdiť, sprísňuje opatrenia, prakticky ruší testy a hovorí o lockdowne pre nezaočkovaných. Čo to znamená, aké týždne nás čakajú a aké pravidlá budú na Slovensku platiť od pondelka?

Tomáš Prokopčák sa pýta Michala Katušku.

Krátky prehľad správ

Polícia začala trestné stíhanie pre zranenia policajtov na stredajších protestoch v hlavnom meste. Podľa polície páchateľ hodil do davu smerom k policajtom predmet, ktorý explodoval a spôsobil policajtom popáleniny. Útočníkovi hrozí tri až osem rokov väzenia.

Vláda mohla o sprísnení protipandemických opatrení hlasovať už v utorok, proti však mala byť vládna strana SaS. Tá si totiž chcela návrhy najskôr prediskutovať v strane. Vláda čkala, pretože chcela o opatreniach rozhodnúť jednotne, SaS sa nakoniec včera aj tak zdržala.

Záujem o očkovanie začal mierne rásť. Zrejme to spôsobila debata o sprísňovaní opatrení, najmä pre nezaočkovaných. Vyšší záujem o očkovanie sa prejavuje v posledné dni, rýchlejšie očkujú tie župy, kde majú ľudia viac možností sa nechať zaočkovať.

Afganistan je podľa OSN na pokraji humanitárnej katastrofy. Až 60 percent z 38 miliónov obyvateľov Afganistanu čelí potravinovej núdzi, ktorá sa pravdepodobne počas zimy zhorší. OSN zároveň odhaduje, že v krajine skolabovala ekonomika a jej HDP kleslo o 40 percent.

Súkromná vesmírna spoločnosť SpaceX tvrdí, že jej nová vesmírna loď Starship poletí do kozmu už na budúci rok. Testy by mali prebiehať celý budúci rok, prvé riadne lety by sa mali odohrať v roku 2023. NASA si túto vesmíru loď vybrala k návratu ľudí na Mesiac.

