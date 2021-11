Nové opatrenia neočkovaným nedovoľujú navštevovať niektoré prevádzky.

Na Slovensku sa od pondelka sprísnili opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19. Podľa premiéra Eduarda Hegera vláda zavádza "lockdown" pre nezaočkovaných.

Opatrenia priniesli nový covid automat a nadväzujúce vyhlášky hygienikov. Neočkovaní majú zákaz vstupu do nákupných centier, na hromadné podujatia, na tribúny športovísk, do hotelov aj do reštaurácií.

Sprísnenie opatrení má pomôcť stabilizovať kritickú situáciu v nemocniciach.