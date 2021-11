Ranný brífing: Koalícia sa zdráha prijať adekvátne opatrenia

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Prehrávame boj s pandémiou a potrebujeme tvrdý lockdown, vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová. Aj minister zdravotníctva spolu s odborníkmi navrhli tvrdý lockdown pre všetkých. Napriek dramatickej situácii sa koalícia neodhodlala toto volanie vypočuť a hrozí, že zavedie slabšie opatrenia.

Ochota v koalícii prijať nepopulárne opatrenia pokrivkáva a veľmi pripomína situáciu spred roka, kedy sme druhú vlnu nezastavili včas. Prečo vláda váha a ako budú vyzerať tohtoročné Vianoce? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Koalícia tlmí návrhy expertov, lockdown chce iba na dva týždne

Záznamy z chaty môžu na Fica či Kaliňáka vytiahnuť napriek výhradám prokuratúry

Heger: V regiónoch bojujem proti Kollárovým mýtom

Západ ukazuje, že vakcíny fungujú. Aj tak sa proti nim demonštruje

Sagan vysvetlil okolnosti incidentu. Myslel si, že ho idú testovať na drogy

Za nenosenie rúška kľuky. Slovenky opisujú pandémiu v zahraničí

Koalícia tlmí návrhy expertov, lockdown chce iba na dva týždne

Prezidentka Zuzana Čaputová a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v nemocnici v Ružinove. (zdroj: TASR)

PCR testy odhalili ďalších 6 739 nakazených, laboratóriá pritom vykonali 23 107 vyšetrení. Počet hospitalizovaných stúpol o 161, v nemocniciach tak leží celkovo 3 182 pacientov. Pribudlo aj 66 obetí koronavírusu. Zaočkovať prvou dávkou vakcíny sa nechalo 4 772 ľudí.

Prehrávame boj s covidom a potrebujeme lockdown, vyhlásila po návšteve nemocnice v bratislavskom Ružinove prezidentka Zuzana Čaputová. Ten by sa mal podľa nej dotknúť všetkých. „To, čo potrebujeme, je prestať šíriť bludy o covide a prestať tliachať o covide a začať počúvať odborníkov,“ vyzvala prezidentka.

Nebude to však taký tvrdý lockdown, na aký apeluje prezidentka a odborníci. Pôjde pravdepodobne o miernejšiu verziu s viacerými výhodami pre očkovaných. Definitívnu podobu opatrení schváli vláda dnes, platiť budú zrejme už od zajtra. Trvať by mali dva týždne, potom ich prehodnotia.

Predbežná dohoda hovorí o tom, že hoci sa nákaza podľa dostupných dát v súčasnosti šíri najmä medzi deťmi, ktoré nie sú zaočkované, školy by sa nasledujúce týždne zatvárať nemali. V hre je večerný zákaz vychádzania, potvrdil minister vnútra Roman Mikulec. Do práce budú neočkovaní potrebovať test. Zrejme by sa mali zatvoriť reštaurácie, fitnescentrá a hotely.

Mierne by mali byť zvýhodnení zaočkovaní ľudia – okrem potravín či lekární by mohli ísť aj do obchodu s oblečením či do obuvi. „To sme navrhovali už pred nejakým časom. Nie je to dostatočné. Sme v takej zlej situácii, že potrebujeme tvrdšie opatrenia,“ reaguje na plán koalície hlavná epidemiologička Henrieta Hudečková.

Povinné očkovanie nie je v rozpore s ústavou: Ústavný súd už v minulosti posudzoval súlad povinného očkovania s ústavou a v decembri 2014 rozhodol tak, že povinné očkovanie nie je v rozpore s ústavou. Súd sa vtedy zaoberal povinným očkovaním pre všetkých.

Ústavný súd už v minulosti posudzoval súlad povinného očkovania s ústavou a v decembri 2014 rozhodol tak, že povinné očkovanie nie je v rozpore s ústavou. Súd sa vtedy zaoberal povinným očkovaním pre všetkých. Nie všetky podniky dodržiavajú pravidlá: Banská Bystrica je už tretí týždeň v čiernej farbe a v gastroprevádzkach je tak oficiálne povolený iba okienkový výdaj. Napriek tomu funguje viacero kaviarní a reštaurácií v populárnom nákupnom centre Europa na prvý pohľad normálne. Prevádzkarov zatiaľ neodradili ani hroziace pokuty.

Banská Bystrica je už tretí týždeň v čiernej farbe a v gastroprevádzkach je tak oficiálne povolený iba okienkový výdaj. Napriek tomu funguje viacero kaviarní a reštaurácií v populárnom nákupnom centre Europa na prvý pohľad normálne. Prevádzkarov zatiaľ neodradili ani hroziace pokuty. Polícia zintenzívnila kontroly: Polícia zvýšila kontroly pandemických opatrení využitím všetkých dostupných síl a prostriedkov Policajného zboru. V priebehu posledného týždňa skontrolovalo viac ako 12-tisíc policajtov približne 30 100 osôb. Od začiatku roka polícia zaznamenala 67 409 priestupkov a deliktov.

Polícia zvýšila kontroly pandemických opatrení využitím všetkých dostupných síl a prostriedkov Policajného zboru. V priebehu posledného týždňa skontrolovalo viac ako 12-tisíc policajtov približne 30 100 osôb. Od začiatku roka polícia zaznamenala 67 409 priestupkov a deliktov. Koalícia vajataním hnev verejnosti nezvráti: Ďalšie vajatanie a nerozhodnosť nijako nepomôžu odvrátiť hnev a agresiu tej časti verejnosti, na ktorej surfujú Fico, Uhrík či Kotleba. Pretože ďalšia tiahla vlna môže definitívne vyčerpať vieru tej zodpovednejšej časti spoločnosti, že sa má kto za ňu postaviť, píše Jakub Filo.

Ďalšie vajatanie a nerozhodnosť nijako nepomôžu odvrátiť hnev a agresiu tej časti verejnosti, na ktorej surfujú Fico, Uhrík či Kotleba. Pretože ďalšia tiahla vlna môže definitívne vyčerpať vieru tej zodpovednejšej časti spoločnosti, že sa má kto za ňu postaviť, píše Jakub Filo. Antilockdownista Fico: Antivaxerský guru Fico hlási ťaženie na Ústavný súd, lockdown je však silný v 'kramflekoch'. Konformne s ústavou ho vláda zdôvodní pravdou, že ochrana nemocníc pred kalamitou a zrútením je cieľ vysoko legitímny. Akurát ak SaS zvíťazí vo svojej bitke o zvýhodnenie očkovaných, daruje Ficovi diskriminačný motív, píše Peter Schutz.

Na Fica či Kaliňáka môžu záznamy z chaty vytiahnuť

Zábery z poľovníckej chaty pri Leviciach. (zdroj: Aktuality.sk)

Odpočúvanie poľovníckej chaty pri Leviciach síce schválil Okresný súd Nitra, no záznamy zo stretnutí vplyvných ľudí nemusia obstáť ako dôkaz. Ich pôvod dosiaľ spochybňovali najmä opoziční politici, ktorých sa kauza týka, no teraz sa k nim pridala aj prokuratúra.

Prekáža jej, že vyšetrovateľ zrejme zavádzal súd, aby získal povolenie na odpočúvanie. Na nahrávanie údajných pytliakov, ktoré si vyžiadalo vstup do obydlia, pritom "neboli splnené zákonné podmienky", tvrdí krajský prokurátor Ivan Mandalov.

Špeciálna prokuratúra, ktorá prípady z Očistca dozoruje, si napriek výhradám krajského prokurátora nemyslí, že odpočúvania z chaty sú nepoužiteľné. Argumentuje tým, že rozhodnutie sa týka "len" prípadu pytliactva a takisto tým, že ich zákonnosť musí posúdiť súd, nie prokuratúra.

"Či bol dôkaz zákonný, alebo nie, budú vyhodnocovať orgány činné v trestnom konaní a súd v konkrétnej veci. Bude teda na nich, aby vyhodnotili - aj na základe spôsobu získania predmetného dôkazu -, či je použiteľný," vysvetľuje Tomáš Strémy z Právnickej fakulty UK v Bratislave.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Výboha obžalovali z korupcie: Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na oligarchu Miroslava Výboha pre trestný čin korupcie. Výboh, ktorý je aktuálne na úteku, je obžalovaný, že spáchal trestný čin prijímania úplatku vo veľkom rozsahu, za čo je najprísnejšia sadzba 10 až 15 rokov.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na oligarchu Miroslava Výboha pre trestný čin korupcie. Výboh, ktorý je aktuálne na úteku, je obžalovaný, že spáchal trestný čin prijímania úplatku vo veľkom rozsahu, za čo je najprísnejšia sadzba 10 až 15 rokov. Hrobár sátorovcov dostal doživotie: Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku odsúdil Lehela Horvátha, označovaného za hrobára zločineckej skupiny dunajskostredského gangu sátorovcov, na doživotný trest odňatia slobody. Rozsudok nie je právoplatný. Horváth podal odvolanie, prípadom sa bude zaoberať Najvyšší súd.

Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku odsúdil Lehela Horvátha, označovaného za hrobára zločineckej skupiny dunajskostredského gangu sátorovcov, na doživotný trest odňatia slobody. Rozsudok nie je právoplatný. Horváth podal odvolanie, prípadom sa bude zaoberať Najvyšší súd. SAV sa ospravedlnila za Blahu: Viaceré vyjadrenia poslanca Ľuboša Blahu na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej nespĺňajú ani základné požiadavky slušnosti a úplne sa vymykajú étosu, ktorým by sa mal spravovať vedec a člen akademickej obce, uviedlo predsedníctvo Slovenskej akadémie vied. Dodalo, že sa od nich dištancuje a zároveň sa za ne ospravedlňuje prezidentke aj verejnosti.

Heger: V regiónoch bojujem proti Kollárovým mýtom

Premiér Eduard Heger. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Minister financií Igor Matovič po mesiacoch čakania predstavil jednotlivé časti daňovo-odvodovej reformy. Tá prvá skôr než reformnú revolúciu pripomínala sociálny balíček pre rodiny s deťmi, ktorý by za bežných okolností prezentoval minister práce.

Reformu daní a odvodov ešte z pozície šéfa rezortu financií chystal aj súčasný premiér Eduard Heger. Hovoril vtedy najmä o nižšom zdanení práce a vyššom zaťažení spotreby. Dokončiť ju však nestihol.

Návrh svojho straníckeho šéfa schvaľuje. To, či a v akej podobe prejde, bude podľa neho závisieť od politickej vôle. Rokovania sa ešte len začali.

„Treba si uvedomiť, že ide naozaj o daňovú revolúciu. Niektoré z navrhovaných vecí nie je možné urobiť v priebehu dní, respektíve mesiacov. Chce to svoj čas,“ tvrdí v rozhovore pre Index.

Živnostnícka revolúcia je volebný podvod: Nebude prehnané, keď Matovičovu reformu nazveme pravým menom – totiž volebným podvodom. Tak ako v prípade „prorodinnej revolúcie“ totiž platí, že predkladateľ na takúto zmenu nemá od voličov žiadny mandát, píše Peter Tkačenko.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Predražený nákup železníc: Štátne železnice nakúpili rádiostanice do lokomotív od firmy, v ktorej ešte vlani pôsobila príbuzná ministra dopravy Andreja Doležala. Rádiostanice sú štvornásobne drahšie ako zariadenia rovnakého typu, ktoré si tento rok zadovážila iná štátna firma - nákladné Cargo. Nadácia Zastavme korupciu a Investigatívne centrum Jána Kuciaka sa na nákupy pozreli bližšie.

Štátne železnice nakúpili rádiostanice do lokomotív od firmy, v ktorej ešte vlani pôsobila príbuzná ministra dopravy Andreja Doležala. Rádiostanice sú štvornásobne drahšie ako zariadenia rovnakého typu, ktoré si tento rok zadovážila iná štátna firma - nákladné Cargo. Nadácia Zastavme korupciu a Investigatívne centrum Jána Kuciaka sa na nákupy pozreli bližšie. Ochota dať sa zaočkovať stúpa s výškou platu: Spomedzi jednotlivých mzdových skupín je podiel zástancov očkovania proti ochoreniu Covid-19 najvyšší medzi najlepšie zarábajúcimi Slovákmi, ukázal prieskum portálu Platy.sk. Najmenej zástancov vakcíny proti covidu je medzi nekvalifikovanými robotníkmi.

Spomedzi jednotlivých mzdových skupín je podiel zástancov očkovania proti ochoreniu Covid-19 najvyšší medzi najlepšie zarábajúcimi Slovákmi, ukázal prieskum portálu Platy.sk. Najmenej zástancov vakcíny proti covidu je medzi nekvalifikovanými robotníkmi. Maloobchod nemusí prežiť ďalší lockdown: Slovenskí maloobchodníci tvrdia, že ďalší lockdown už nemusia prežiť. Zo skúseností vedia, že tri týždne stačiť nebudú a prevádzky maloobchodu tak budú pravdepodobne zatvorené dlhšie. Naviac v období, ktoré je pre obchodníkov kritické, keďže bežne tržby za posledné týždne pred Vianocami môžu predstavovať aj štvrtinu celoročných tržieb.

Západ ukazuje, že vakcíny fungujú. Aj tak sa proti nim demonštruje

Demonštranti v Bruseli. (zdroj: TASR/AP)

Spočiatku sa zdalo, že sa schyľuje iba k pokojnému protestu. V centre Bruselu sa v nedeľu zhlukovali policajné hliadky, o múry budov boli opreté zatiaľ nerozložené zátarasy.

Pred vlakovou stanicou Gare du Nord sa napokon zhromaždilo asi 35-tisíc ľudí, medzi nimi rodiny s deťmi aj seniori, ktorí prišli dať najavo nesúhlas s protipandemickými opatreniami.

Demonštrácia však napokon prerástla do násilností, keď sa množstvo protestujúcich dostalo do potýčok s políciou. Tá musela proti demonštrantom nasadiť vodné delo aj slzotvorný plyn.

Výsledkom potýčok boli vyrabované obchody, rozbité policajné autá a viac ako štyridsať zadržaných. Belgicko pritom patrí k najzaočkovanejším európskym krajinám. Kompletnú vakcináciu má za sebou takmer 74,5 percenta tamojších obyvateľov

Hlavné mesto Belgicka zďaleka nebolo jedinou európskou metropolou, kde sa cez víkend konali protesty proti vládnym reštrikciám. V holandskom Haagu demonštranti podpaľovali bicykle. Rakúšania burcovaní krajnou pravicou vyšli do ulíc na protest proti "totalitným praktikám".

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Boj proti pandémii verzus ústava: Taliansko má za sebou skúsenosť zo začiatku pandémie, keď bolo prvou a dlho najviac postihnutou európskou krajinou. Aj preto väčšina Talianov podporuje vládu premiéra Maria Draghiho. Objavujú sa však výhrady, že jeho rozhodovanie nie je v súlade s ústavou a približuje krajinu k diktatúre.

Taliansko má za sebou skúsenosť zo začiatku pandémie, keď bolo prvou a dlho najviac postihnutou európskou krajinou. Aj preto väčšina Talianov podporuje vládu premiéra Maria Draghiho. Objavujú sa však výhrady, že jeho rozhodovanie nie je v súlade s ústavou a približuje krajinu k diktatúre. Na gulagy môže Rusko zabudnúť: V ich databáze sú viac ako tri milióny záznamov. Najstaršia a najprestížnejšia ruská ľudskoprávna organizácia Memorial zozbierala príkazy na popravy z tajnej služby NKVD, Stalinove zoznamy nepriateľov ľudu, zoznamy popravených Moskovčanov aj záznamy ľudí, ktorí prežili roky utrpenia v gulagoch. Ruské súdy teraz rozhodujú o tom, či Memorial v Rusku nezakážu pre údajné administratívne prešľapy.

V ich databáze sú viac ako tri milióny záznamov. Najstaršia a najprestížnejšia ruská ľudskoprávna organizácia Memorial zozbierala príkazy na popravy z tajnej služby NKVD, Stalinove zoznamy nepriateľov ľudu, zoznamy popravených Moskovčanov aj záznamy ľudí, ktorí prežili roky utrpenia v gulagoch. Ruské súdy teraz rozhodujú o tom, či Memorial v Rusku nezakážu pre údajné administratívne prešľapy. Povinné očkovanie v Česku: Česká vládna rada pre zdravotné riziká podporila zavedenie povinného očkovania proti covidu pre ľudí starších ako 60 rokov, uviedol dosluhujúci český premiér Andrej Babiš. Do platnosti by malo vstúpiť aj povinné očkovanie pre niektoré profesijné skupiny a to vo februári budúceho roku, čiže v rovnakom termíne ako v Rakúsku, kde sa však počíta s povinnosťou pre všetkých obyvateľov.

Zo zahraničných webov:

Sagan vysvetlil okolnosti incidentu. Myslel si, že ho idú testovať na drogy

Peter Sagan. (zdroj: TASR)

Peter Sagan vysvetlil okolnosti aprílového incidentu s políciou. Slovenský cyklista uviedol pre portál cyclingnews.com, že sa nebál, že ho po zadržaní prinútia k nedobrovoľnému očkovaniu. Nahnevalo ho však, že ho polícia chcela zobrať do nemocnice na test na drogy a preto strčil do policajta.

Od monackého súdu dostal za zranenie pokutu 5000 eur, za porušenie zákazu vychádzania ďalších 100 a musí zaplatiť aj odškodné 1500 eur.

Sagan uviedol, že bol nahnevaný a zmätený, ale nie príliš agresívny. "Bol som v byte mojej exmanželky, aby som uložil syna do postele. Mal som pár pohárov vína a potom som sa rozhodol vrátiť do svojho bytu, i keď už začal nočný zákaz vychádzania. Potreboval som ísť domov, pretože je to moja adresa pre antidopingové kontroly.

Tých 500 metrov medzi bytmi som prešiel na elektrickom skútri, ktorý riadil môj brat Juraj. Nešoféroval som a nebol som v aute, takže som nepodstúpil test na alkohol. Polícia ma však chcela vziať do nemocnice na vykonanie testu na drogy, čomu som nerozumel.

To je to, prečo som bol nahnevaný a viedlo k tomu, že som strčil do policajta. Celý incident ma veľmi mrzí," uviedol pre portál.

Za nenosenie rúška kľuky. Slovenky opisujú pandémiu v zahraničí

Mnohí Európania vrátane Slovákov utekajú pred zimou do tepla na ostrov Bali. Pandémii sa však nevyhli ani tam. (zdroj: TASR/AP)

"Som tu dva roky už úplne zdravá. Keď sme si to prerátali, tak nás finančne vyjde stále lepšie ostať vo Vietname ako sa vrátiť domov a riešiť aj moje zdravotné problémy. Navyše, cítim sa tu oveľa kreatívnejšia," hovorí Kristína Sedláková.

Sedláková patrí k Slovákom, ktorí odchádzali do zahraničia za dovolenkou, cestovateľskými zážitkami či nomádskym životom. Tam ich zastihla pandémia koronavírusu. Museli si vybrať medzi cestou domov alebo neplánovaným životom v zahraničí.

Celkovo sa v roku 2020 vďaka organizovaným repatriačným letom vrátilo domov takmer sedemtisíc ľudí z vyše sto krajín sveta, uvádza ministerstvo zahraničných vecí vo svojej výročnej správe. Nie všetci sa však rozhodli túto možnosť v danom čase využiť.

Denník SME oslovil tri Slovenky, aby porozprávali o tom, aké je to prečkať pandémiu na opačnom konci sveta. Realita sa dosť líši od romantickej predstavy ich života ako niekoľkomesačnej dovolenky v exotickej scenérii.

V skratke ďalšie správy o rodine a vzťahoch:

Učí, ako sa učiť jazyky: Slovenská polyglotka Lýdia Machová sa doteraz naučila deväť jazykov, z toho sedem aktívne používa. Ako jazyková mentorka ľudí učí, ako sa učiť jazyk efektívne a rýchlo. My Slováci vraj máme na jazyky talent.

Slovenská polyglotka Lýdia Machová sa doteraz naučila deväť jazykov, z toho sedem aktívne používa. Ako jazyková mentorka ľudí učí, ako sa učiť jazyk efektívne a rýchlo. My Slováci vraj máme na jazyky talent. Čo je za silným putom s vnúčatami: Babičky môžu byť oveľa viac emocionálne prepojené so svojimi vnúčatami než s vlastnými deťmi. Tím amerických vedcov skúsil o silnom pute medzi starou mamou a vnúčatami zistiť viac z neurologického pohľadu. Zistenia potvrdili, že ich vzťah k vnúčatám je ešte silnejší, ako sa doteraz predpokladalo.

Babičky môžu byť oveľa viac emocionálne prepojené so svojimi vnúčatami než s vlastnými deťmi. Tím amerických vedcov skúsil o silnom pute medzi starou mamou a vnúčatami zistiť viac z neurologického pohľadu. Zistenia potvrdili, že ich vzťah k vnúčatám je ešte silnejší, ako sa doteraz predpokladalo. Nesnažia sa spĺňať predstavu druhých: Na instagrame si navzájom posielajú srdiečka a romantické odkazy a napriek tomu, že sú spolu dlho, máte pocit, že sú čerstvo zaľúbený pár. Sú takí naozaj? Alebo je to len súčasť imidžu? Z rozhovoru s Monikou Hilmerovou a Jarom Bekrom pochopíte, že imidž je im úplne fuk.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Imrich Mucska. (zdroj: SME)

Aký to je zdravý spánok? Prečo niekedy človek spí desať hodín, ale zobudí sa unavený? Ako dobre spať a čo pred spaním nerobiť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Imrichom Mucskom, pneumológom zo spánkového laboratória.

Podcasty SME

Karikatúra

Recyklácia. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Adventný svietnik z medovníkov. (zdroj: Petra Bošanská)

Tradičné, plnené, zdobené a hneď mäkké. Prinášame vám desať receptov na vianočné medovníky.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

