Ústavný súd už povinné očkovanie raz posudzoval, prekážky nenašiel

Súd sa v roku 2014 zaoberal povinným očkovaním pre všetkých.

BRATISLAVA. Ústavný súd SR už v minulosti posudzoval súlad povinného očkovania s ústavou a v decembri 2014 rozhodol tak, že povinné očkovanie nie je v rozpore s ústavou.

Pre agentúru SITA to uviedol advokát a odborník na ústavne právo Peter Kubina. Pripomenul, že to bolo v časoch, keď táto otázka nebola predmetom politického boja a nedala sa na nej robiť kampaň.

„V tom čase tvorila jednofarebnú vládu strana Smer a v kontexte dnešnej reality je zaujímavé, že tak samotná vláda, ako aj ministerka zdravotníctva a predseda parlamentu, teda všetko nominanti tejto politickej strany, sa v súdnom konaní písomne vyjadrili jednoznačne v prospech povinného očkovania a žiadali súd, aby potvrdil jeho súlad s ústavou, čomu súd napokon aj vyhovel,“ uviedol advokát.

Kubina vysvetlil, že ústavný súd v roku 2014 neposudzoval ústavnosť povinného očkovania len pre určitú skupinu ľudí, ale ústavnosť povinného očkovania, ktoré sa vzťahuje na všetkých ľudí a vykonáva sa povinne už v detskom veku.

„Ak by sme dnes hovorili o zavedení povinného očkovania len voči určitej rizikovej skupine obyvateľstva, tak z ústavného hľadiska to predstavuje rádovo menší zásah do osobnej sféry ľudí než povinné očkovanie celého obyvateľstva, a preto ani v prípade takéhoto riešenia by nebol rozpor s ústavou,“ pokračoval.

Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) cez víkend v diskusnej relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko povedal, že ideálnou cestou v boji proti pandémii koronavírusu by bolo povinné očkovanie vybraných vekových skupín obyvateľstva.

Predseda opozičnej strany Smer Robert Fico reagoval, že prípadné rozhodnutie o povinnom očkovaní proti covidu napadne na ústavnom súde.

„Ústavný súd by nemal mať dôvod sa odchýliť od svojej doterajšej judikatúry k tejto otázke z roku 2014, čím si samozrejme nedovoľujem prejudikovať jeho rozhodnutie,“ uzavrel Kubina.