Zaočkovanosť potrebujeme zvýšiť o 30 percent, tvrdí konzílium odborníkov

Lockdown je krajné riešenie.

BRATISLAVA. Potrebujeme zvýšiť zaočkovanosť proti ochoreniu Covid-19 o 30 percent.

Uviedla to v mene konzília odborníkov na pravidelnej tlačovej konferencii k epidemickej situácii primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre Alena Koščálová.

Dodala, že lockdown nie je cesta, po ktorej chceme ísť dlhodobo. Ide len o krajné a dočasné riešenie. Jediným nástrojom, ktorý nás podľa jej slov vyvedie z pandémie, je očkovanie.

„Lockdownom sledujeme výrazné obmedzenie mobility a limitáciu sociálnych kontaktov na nevyhnutné minimum. Cieľom opatrení je, aby sa spomalilo šírenie vírusu a potom následne s odstupom sa postupne znížil aj nápor na nemocnice, ktorý však nepríde hneď,” doplnila Koščálová.

Hlavná odborníčka pre pediatriu Elena Prokopová zdôraznila, že k uvoľňovaniu opatrení sa pristúpi čo najskôr, ako to bude možné.

"Bude to však uvoľnenie pre očkovaných a pre prekonaných, teda tých, ktorí nezapĺňajú nemocnice," skonštatovala Prokopová.

Situácia sa zhoršuje

Epidemiologická situácia sa na Slovensku naďalej zhoršuje. Počty pozitívnych aj hospitalizovaných rástli aj počas uplynulého týždňa

Najvyšší výskyt pozitívnych je v súčasnosti medzi deťmi a mládežou od piatich do 18 rokov, tvoria 25 percent z celkového počtu pozitívnych. Do nemocníc sa dostávajú najmä nezaočkovaní ľudia.

"Z každých desiatich pacientov je asi osem nezaočkovaných. Pacienti v nemocniciach sú o niečo mladší. V druhej vlne gro tvorili ľudia nad 60 rokov, teraz sú to ľudia nad 50 rokov," upozornil Mišík.

Najviac sú zaťažené nemocnice v Prešovskom a Žilinskom kraji.

Častejšie testovanie zamestnancov

Žiadame zamestnávateľov, zamestnancov aj malé firmy, aby testovali nezaočkovaných zamestnancov dva až trikrát do týždňa, doplnila Prokopová.

Podľa vládou prijatých opatrení je momentálne nutné testovať zamestnancov antigénovým testom raz do týždňa.

Prokopová tiež poprosila mamičky s malými deťmi, ktoré majú možnosť nedať deti do škôlky, aby radšej obmedzili kontakty a nechali dieťa doma, a to nielen pre ochorenie Covid-19, ale aj pre iné infekcie.

Očkovanie detí

Očkovanie proti novému koronavírusu pre deti od piatich do 11 rokov vakcínou od konzorcia spoločností Pfizer/BioNTech by mohlo byť realitou aj na Slovensku v najbližšej budúcnosti. Uviedla to členka konzília odborníkov Elena Prokopová.

"Myslím si, že veľmi rýchlo pôjdeme touto cestou. Očkovanie bude na základe dobrovoľnosti a keď nebude u dieťaťa kontraindikácia, dieťa sa zaočkuje," spresnila Prokopová.

Možnosťou vakcinovať aj mladšie deti sa ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti zaoberá.

Dôvodom je, že Európska agentúra pre lieky schválila podávanie vakcíny proti ochoreniu Covid-19 od konzorcia spoločností Pfizer/BioNTech deťom od piatich do 11 rokov.

Ide o prvú vakcínu, ktorú EMA schválila na používanie u mladších detí. Táto očkovacia látka je už schválená na podávanie deťom od 12 rokov.

Nový covid automat

COVID automat by mal v budúcnosti výrazne favorizovať zaočkovaných a tých, ktorí ochorenie prekonali. Uviedla to v mene konzília odborníkov Alena Koščálová.

Nová verzia COVID automatu ešte nebola predstavená verejnosti, tým pádom ani schválená žiadnym orgánom či vládou.

„Veríme, že po ukončení lockdownu pôjdeme touto cestou,” dodala Koščálová na margo toho, kedy by mohol začať platiť.