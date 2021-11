Matovič: Lengvarský si musí zožať, čo zasial

Meniť ministra zdravotníctva počas vrcholu tretej vlny pandémie nie je správne, tvrdí minister financií.

BRATISLAVA. Minister financií a expremiér Igor Matovič (OĽANO) si nemyslí, že sa zlá epidemiologická situácia do Vianoc zlepší.

Lockdown sa preto podľa neho bude predlžovať. Rozhodnúť však o tom bude musieť vláda. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Boj s pandémiou podľa Matoviča zatiaľ zvládame, nevyčnievame spomedzi okolitých krajín, no mohlo to byť lepšie. Z pohľadu počtu obetí a ekonomických dôsledkov však hovorí o zbytočných škodách.

Tvrdí, že vždy počúval názory odborníkov a tí podľa jeho slov radili zatvoriť školy teraz. Nepristúpenie k tomuto kroku označil za chybu. Skonštatoval, že máme dvakrát viac pozitívnych medzi školopovinnými deťmi ako inde. Školy označil za "semenište covidu".

Kritika SaS za otvorené školy

Kritizoval pritom koaličnú SaS, ktorá podľa jeho slov zatvorenie škôl vetovala. "My sme tým pádom nemohli ani hlasovať, lebo hrozili, že odídu z koalície," podotkol.

Negatívne vníma aj to, že sa ustúpilo z opatrení a deti nemuseli nosiť v škole rúška. Hovorí o nezodpovednom rozhodnutí. Na otázku, či sa školy plošne od nového roka zatvoria, odpovedal, že nechce predbiehať.

Čo sa týka očkovania, na Slovensku sa podľa Matoviča šírili bludy a "prehrali sme súboj s Robertom Ficom (Smer)".

Opozíciu kritizoval za to, že veľmi nepomohla motivácii na očkovanie. Okrem Fica spomenul aj lídra Hlasu Petra Pellegriniho i predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu. Aktuálne považuje za potrebné získať pre očkovanie ľudí, ktorí "podľahli bludom". Podotkol tiež, že motivovať k očkovaniu bolo a je najmä úlohou ministerstva zdravotníctva.

Kritika Lengvarského

Opätovne pritom kritizoval ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO). „Znefunkčnili by sme tým ministerstvo zdravotníctva. Pán minister Lengvarský si musí zožať, čo zasial," doplnil Matovič.

Nemyslí si, že by bolo dobré meniť šéfa rezortu počas vrcholu tretej vlny pandémie.

Opakovane uviedol, že exminister Marek Krajčí (OĽANO) zvládal pandémiu lepšie. Na jeho návrat by však podľa neho nebola politická vôľa.

Najbližšie týždne preveria koalíciu

Matovič ďalej povedal, že najbližšie dva týždne ukážu, či vládna koalícia má alebo nemá zmysel.

Ak koalícia nevyužije ústavnú väčšinu na zásadné zmeny, ktorými minister podmieňuje výslednú podobu štátneho rozpočtu, podľa neho by to mali radšej "rozpustiť".

"Ak my nebudeme schopní využiť ústavnú väčšinu, ktorú máme, na zásadné ústavné zmeny v súvislosti s udržateľnosťou verejných financií, či to budú teda výdavkové stropy, dlhová brzda, tak v tom prípade sa ukáže, že vlastne tá ústavná väčšina nemala zmysel a že potom to asi radšej rozpustime a poďme od toho," skonštatoval Matovič.

Výslednú podobu rozpočtu na rok 2022 minister podmienil schválením viacerých zákonov, a to o dôchodkovej reforme, výdavkových stropoch a dlhovej brzde. Ak sa na nich koalícia nedohodne a nebudú schválené, deficit rozpočtu nebude 4,94 percenta HDP, ale 4,3 percenta HDP.

V súvislosti s rekreačným a gastro bonusom uviedol, že sa tým pokúša riešiť situáciu s očkovaním, ktorú malo riešiť skôr ministerstvo zdravotníctva. Priblížil, že koaličná rada o tejto otázke rokuje.

"Spolieham sa na to, že aj ten verejný tlak sa vytvorí dostatočný," dodal. Chce urobiť všetko pre to, aby v utorok 30. novembra o tomto opatrení rokovala Národná rada.