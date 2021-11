Vedenie strany Hlas je zaočkované. Pellegrini zatiaľ nie

Líder Hlasu každému vakcináciu odporúča, nie je však za povinné očkovanie.

BRATISLAVA. Celé vedenie strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) je zaočkované.

V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom to potvrdil líder Hlasu-SD Peter Pellegrini s tým, že on sám zatiaľ zaočkovaný nie je, lebo ochorenie COVID-19 prekonal.

Pellegrini každému vakcináciu odporúča, nie je však za povinné očkovanie.

Nielen očkovať, ale aj liečiť

Pellegrini je presvedčený, že k sprísneniu opatrení dôjde a školy sa zatvoria. "Tak, ako je lockdown spravený, nezapôsobí tak, ako by si epidemiológovia predstavovali. Myslím si, že bude trvať do nového roku. Treba kompletný a tvrdý lockdown," povedal.

Mrzí ho, že vláda situáciu nezvláda a že zdravotníctvo kolabuje pri nižších číslach v porovnaní s predchádzajúcimi vlnami pandémie.

Kritizuje vládu, že na zlepšenie situácie v tomto rezorte urobila málo, respektíve nič. Poukázal, že sa abstrahovalo od spolupráce s ambulantným sektorom, zdôraznil, že netreba len očkovať, ale aj liečiť.

Hlas podporí motivovanie k očkovaniu

Povinné očkovanie Pellegrini nepodporuje, každému však vakcínu odporúča. Sám očkovaný nie je, keďže ochorenie prekonal, keď sa zhorší situácia, očkovanie zváži aj on. Strana tiež podľa neho podporí motiváciu na očkovanie pre ľudí nad 55 rokov.

Na margo navrhnutého 500-eurového bonusu pre seniorov síce nevie, či sa snaha neminie účinku a ako to bude fungovať, pomoc seniorom je pripravený podporiť. Nevylúčil, že Hlas-SD zahlasuje za 500-eurový bonus pre zaočkovaných seniorov.

Lockdown pre očkovaných a prekonaných by sa podľa neho mal uvoľňovať, ale len ak bude zvyšok verejnosti rozumieť tomu, prečo to tak je. "Ak to bude len tlak na očkovanie, tak nie," dodal Pellegrini.