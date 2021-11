Ranný brífing: Omikron sa rýchlo šíri, pravdepodobne je už aj u nás

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Omikron môže byť najväčšou hrozbou, ale aj koncom pandémie. Najinfekčnejšia mutácia koronavírusu je už pravdepodobne na Slovensku, hoci ju zatiaľ neodhalili. V reakcii na nový variant zavádzame povinnú karanténu pre navrátilcov z Afriky.

Nový variant ruší lety, ľudí uzatvára v karanténach, a zatvára dokonca aj hranice. Čo o ňom zatiaľ vieme, ako sa podpisuje pod štatistiky a kedy budeme vedieť, či nás proti nemu chránia vakcíny? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Omikron vracia povinnú karanténu. Aké opatrenia zavádza Slovensko a budú fungovať PCR testy?

Tlačili im na brucho pri pôrode, zranili ich. Slovensko stále vystavuje ženy riziku

Ficov byt v Bonaparte? Po mesiacoch ticha ide opäť do dražby

Zelenskyj si narobil veľa nepriateľov. Hrozí Ukrajine prevrat?

Už pred piatimi rokmi bol starý, nehodil sa. Čo bude s Ronaldom?

Jennifer Lawrence pochopila, že čosi je zle a na tri roky zmizla

Omikron vracia povinnú karanténu. Aké opatrenia zavádza Slovensko a budú fungovať PCR testy?

PCR testy bude treba upraviť, ale nemalo by to byť náročné. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy odhalili ďalších 5 054 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 13 582 odberov. Počet hospitalizovaných stúpol o šesť, v nemocniciach tak aktuálne leží 3 219 pacientov. Pribudlo aj 67 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 490 ľudí.

Ani dvadsať dní netrvalo novej, doteraz najinfekčnejšej mutácií koronavírusu, aby ovládla Južnú Afriku a začala sa nekontrolovane šíriť aj v Európe. Výnimkou nebude ani Slovensko, hoci omikron zatiaľ u nás neodhalili.

„Bola by to veľká náhoda, keby tu ešte nový variant nebol,“ zhodujú sa matematik Richard Kollár aj epidemiologička Henrieta Hudečková. Viaceré krajiny z obavy pred novým variantom obmedzili lety z juhu Afriky. Izrael, Japonsko či Maroko sa pre turistov uzavreli úplne. Opatrenia sprísňujú viaceré krajiny vrátane Slovenska.

Cestujúci z juhu Afriky budú musieť nastúpiť do karantény bez ohľadu na to, či boli očkovaní. Na Slovensku rozšírené typy PCR testov pritom omikron nemusia nájsť. Nikto zatiaľ nevie, či je vírus len doteraz najrýchlejší, alebo je aj nebezpečnejší.

„Čaká sa na kľúčové zistenie – aké závažné ochorenie omikron spôsobuje. To rozhodne o tom, či pandémia bude ešte vážnejšia, alebo sa priblíži jej koniec,“ hovorí matematik Richard Kollár. Rozšírená delta môže nástup omikronu u nás spomaliť.

Predávkovanie ivermektínom: Za posledný mesiac hospitalizovali v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach dvoch pacientov intoxikovaných ivermektínom. V prípade jedného pacienta ide o život ohrozujúci stav s poruchou vedomia a ďalšími závažnými neurologickými príznakmi.

Za posledný mesiac hospitalizovali v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach dvoch pacientov intoxikovaných ivermektínom. V prípade jedného pacienta ide o život ohrozujúci stav s poruchou vedomia a ďalšími závažnými neurologickými príznakmi. Plošné zatváranie škôl v okresoch: Hoci sa škôl celoštátny lockdown netýka, rodičia nemajú istotu, že školu, kam chodia ich deti, napokon nezavrú. Regionálne úrady verejného zdravotníctva doposiaľ uzatvárali triedy alebo jednotlivé školy. Majú však aj právomoc zatvoriť školy v celom okrese a od tohto týždňa k tomuto kroku aj viaceré pristupujú.

Hoci sa škôl celoštátny lockdown netýka, rodičia nemajú istotu, že školu, kam chodia ich deti, napokon nezavrú. Regionálne úrady verejného zdravotníctva doposiaľ uzatvárali triedy alebo jednotlivé školy. Majú však aj právomoc zatvoriť školy v celom okrese a od tohto týždňa k tomuto kroku aj viaceré pristupujú. Nie je čas hrajuškať sa s incentívami: Sulíkovci bránia školy, Remišová reklamuje lockdown aj pre zaočkovaných, Matovič s Kollárom sa tešia, že môžu zabaviť a prerozdeliť. Dokopy to nedrží a najmä, nerieši to súčasnú situáciu, ktorá si pýta len jedno. Teda dve: zavrieť a preočkovať. Fakt sa niekomu zdá, že máme čas sa hrajuškať? Pýta sa Zuzana Kepplová.

Sulíkovci bránia školy, Remišová reklamuje lockdown aj pre zaočkovaných, Matovič s Kollárom sa tešia, že môžu zabaviť a prerozdeliť. Dokopy to nedrží a najmä, nerieši to súčasnú situáciu, ktorá si pýta len jedno. Teda dve: zavrieť a preočkovať. Fakt sa niekomu zdá, že máme čas sa hrajuškať? Pýta sa Zuzana Kepplová. Povinnosť na antivaxerov: Jedna vec je populizmus a iná vec je delta, ktorej potenciál spustiť na Slovensku taký masaker, že k nemocniciam sa budú musieť doobjednávať mraziace boxy, môže viesť k proočkovacej hystérii odbornej i laickejšej verejnosti, píše Peter Schutz.

Jedna vec je populizmus a iná vec je delta, ktorej potenciál spustiť na Slovensku taký masaker, že k nemocniciam sa budú musieť doobjednávať mraziace boxy, môže viesť k proočkovacej hystérii odbornej i laickejšej verejnosti, píše Peter Schutz. Slovensko tretiu vlnu zvládne: Ak zvládnutím Heger myslí, že Slovensko nevyhynulo, tak skoro nie je možné zlyhať. Pri takto nastavených ambíciách sa dá s neznesiteľnou ľahkosťou povedať, že ukrajinský vidiek „zvládol“ stalinskú kolektivizáciu dnes známu ako hladomor a Japonci dokonca zvládli aj zhodenie doslova atómovej bomby. Dvakrát, píše Peter Tkačenko.

Ak zvládnutím Heger myslí, že Slovensko nevyhynulo, tak skoro nie je možné zlyhať. Pri takto nastavených ambíciách sa dá s neznesiteľnou ľahkosťou povedať, že ukrajinský vidiek „zvládol“ stalinskú kolektivizáciu dnes známu ako hladomor a Japonci dokonca zvládli aj zhodenie doslova atómovej bomby. Dvakrát, píše Peter Tkačenko. Poďme sa rozprávať o očkovaní malých detí: Žiadnemu rodičovi nemožno zazlievať pochybnosti a obavy. Nikomu nemožno vyčítať, že v prostredí zamorenom hoaxami a poplašnými správami spozornie práve vtedy, keď ide o jeho deti. Buďme teda v budúcej debate mimoriadne citliví, vysvetľujeme ešte trpezlivejšie, píše Soňa Jánošová.

Slovensko stále vystavuje ženy pri pôrode riziku

Ilustračná fotka. (zdroj: STOCK ADOBE)

Roztrhnutá maternica, poranenie hrádze, zlomené rebrá, poškodená pečeň, slezina, ale aj zranenia dieťaťa. To sú len niektoré z rizík, s ktorými sa spája pôrodnícky manéver Kristellerova expresia, medzi ženami známy aj ako tlačenie na brucho alebo “skákanie” po bruchu. Jeho cieľom je urýchliť druhú dobu pôrodnú, teda vytlačenie dieťaťa.

Stretla sa s ním napríklad Mária Kosmálová, ktorá rodila v roku 2019 v Trnave. “Pôrod prebiehal klasicky v polohe pololežmo. Mala som pichnutý aj epidurál. Keď som sa v druhej dobe pôrodnej pokúšala tlačiť, moje telo nespolupracovalo. Tlačenie trvalo asi desať minút, potom mi doktorka urobila nástrih a jedna alebo dve pôrodné asistentky mi tlačili na brucho, aby malá išla von. Vtedy mi to prišlo adekvátne, keďže sa narodila pridusená a zdalo sa mi, že ju zachránili,” hovorí Kosmálová.

Po pôrode však začala mať bolesti v dolnej časti chrbta a po čase zistila, že má vychýlenú kostrč. “Povedal mi o tom masér spolu s tým, že k tomu zrejme došlo počas pôrodu. Neskôr som prišla aj na to, že to mohlo spôsobiť práve tlačenie na brucho,” vraví.

Zdravotnícke organizácie ako WHO tlačenie na brucho neodporúčajú. Postup je zakázaný aj podľa starších vyjadrení slovenského ministerstva zdravotníctva. Pôrodníci v slovenských nemocniciach však manéver stále praktizujú a považujú ho za pomoc.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Väčšina očakáva koalíciu Smeru a Hlasu: Účasť strany Hlas vo vládnej koalícii so stranou Smer očakáva po najbližších parlamentných voľbách viac ako polovica respondentov. Vyjadrilo sa tak 52,4 percenta opýtaných. Z toho 18,8 percenta koalíciu Smer a Hlas určite očakáva a 33,6 percenta ju skôr očakáva.

Účasť strany Hlas vo vládnej koalícii so stranou Smer očakáva po najbližších parlamentných voľbách viac ako polovica respondentov. Vyjadrilo sa tak 52,4 percenta opýtaných. Z toho 18,8 percenta koalíciu Smer a Hlas určite očakáva a 33,6 percenta ju skôr očakáva. Financovanie terorizmu: Na Slovensku boli v minulosti zaznamenané tri prípady financovania terorizmu, v ktorých však nebolo vedené trestné stíhanie voči konkrétnej osobe. Uvádza to ministerstvo vnútra v dokumente nazvanom Aktualizácia zistení z druhého národného hodnotenia rizík legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Na Slovensku boli v minulosti zaznamenané tri prípady financovania terorizmu, v ktorých však nebolo vedené trestné stíhanie voči konkrétnej osobe. Uvádza to ministerstvo vnútra v dokumente nazvanom Aktualizácia zistení z druhého národného hodnotenia rizík legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Úbytok vody v krajine: Envirorezort vníma pokles množstva vody v krajine ako dôsledok prebiehajúcej zmeny klímy. Rezort tak reagoval na Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý upozornil, že na Slovensku za posledných desať rokov klesá množstvo podzemnej aj povrchovej vody.

Ficov byt v Bonaparte? Po mesiacoch ticha ide opäť do dražby

Bytovka Bonaparte. (zdroj: SME/Marko Erd)

Bol to asi najsledovanejší predaj nehnuteľnosti za dlhé roky. V marci 2020 sa konala dražba bytu daňového podvodníka Ladislava Bašternáka, v ktorom roky býval expremiér Robert Fico. Záujemca, ktorý by za nehnuteľnosť zaplatil vyše poldruha milióna eur, sa však nenašiel.



Od prvého kola dražby prešlo už vyše 620 dní. Okolo ostro sledovaného bytu bolo v posledných mesiacoch ticho. V najbližšej dobe sa to však zmení. Konkurzný správca totiž pre INDEX potvrdil, že druhé kolo dražby je v procese príprav. Paradoxne, štát by mohol na odklade predaja zarobiť.

Ceny nehnuteľností totiž za uvedené obdobie výrazne vzrástli. Len pre porovnanie, v prvom štvrťroku 2020 sa priemerná cena bývania v Bratislavskom kraji podľa štatistík NBS pohybovala na úrovni 2231 eur za štvorcový meter. V treťom štvrťroku 2021 sú ceny o vyše 28 percent vyššie, keď za štvorcový meter bývania zaplatí záujemca v priemere 2870 eur.



Kým pred rokom a pol sa byt ponúkal za vyvolávaciu cenu 1,67 milióna eur, je predpoklad, že tentokrát môže byť ceny vyššia. Z predaja by tak mohol štát získať viac, ako by to bolo v roku 2020.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Matovičova reforma je polotovar: Rozsiahla vízia daňovo-odvodovej reformy z dielne ministra financií Igora Matoviča vyvolal reakciu samospráv, odborárov i podnikateľskej verejnosti. Skepticky sa naň pozerá aj prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík. Niektoré časti reformy síce označuje ako prospešné, no ako celok ju považuje za nekoncepčnú.

Rozsiahla vízia daňovo-odvodovej reformy z dielne ministra financií Igora Matoviča vyvolal reakciu samospráv, odborárov i podnikateľskej verejnosti. Skepticky sa naň pozerá aj prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík. Niektoré časti reformy síce označuje ako prospešné, no ako celok ju považuje za nekoncepčnú. Pandémia zatvorila obchody: Viac ako v bežné roky platí, že nechávať si nákupy na poslednú chvíľu sa nemusí vyplatiť. Ako rýchlo sa vie zákazník dostať k objednanému tovaru, ak obchod píše, že je skladom? Aký spôsob doručenia zvoliť, aby online nákup stihol prísť pod vianočný stromček? Prečítajte si tipy od vybraných e-shopov.

Viac ako v bežné roky platí, že nechávať si nákupy na poslednú chvíľu sa nemusí vyplatiť. Ako rýchlo sa vie zákazník dostať k objednanému tovaru, ak obchod píše, že je skladom? Aký spôsob doručenia zvoliť, aby online nákup stihol prísť pod vianočný stromček? Prečítajte si tipy od vybraných e-shopov. Kuriéri sa nezastavia: Na možnosť celoslovenského lockdownu pre všetkých, ktorý sa po vlaňajšku opakuje aj tento rok, sa doručovateľské firmy pripravovali. Aby zvládli nápor online objednávok, posilnili flotilu kuriérov, pošta sa chystá doručovať aj počas sobôt.

Zelenskyj si narobil veľa nepriateľov. Hrozí Ukrajine prevrat?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (zdroj: TASR/AP)

Všetko vraj dosvedčujú nahrávky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncom minulého týždňa vyhlásil, že krajine pod jeho vedením hrozí pokus o prevrat.

Plánovaný puč podľa Zelenského podporuje Moskva a aktéri by do príprav mohli vtiahnuť aj jedného z najvplyvnejších Ukrajincov. Ide o najbohatšieho ukrajinského oligarchu Rinata Achmetova.

„Nemáme k dispozícii len informácie od spravodajských služieb, ale aj zvukové nahrávky, na ktorých predstavitelia Ukrajiny diskutujú s ruskými predstaviteľmi o účasti Rinata Achmetova na štátnom prevrate na Ukrajine,“ uviedol Zelenskyj.

„Dostal som informáciu, že v našej krajine dôjde k prevratu z 1. na 2. decembra,“ konkretizoval ukrajinský prezident dátum, kedy by podľa jeho informácií malo dôjsť k pokusu o puč.

Moskva podiel na prípravách údajného štátneho prevratu odmietla. „Rusko nemalo v pláne sa zapojiť. Do týchto záležitostí sa nikdy nezapájalo,“ vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Zelenského tvrdenia odmieta aj Achmetov. Najbohatší Ukrajinec, ktorý v minulosti Zelenského podporoval, je dnes s prezidentom v konflikte.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Omikron obmedzuje cestovanie: Prešlo len pár hodín, odkedy juhoafrickí vedci potvrdili nájdenie nového variantu koronavírusu a cestovanie z juhu Afriky sa takmer zastavilo. Pre obavy z variantu omikron, ktorý podľa Svetovej zdravotníckej organizácie predstavuje „vysoké riziko“ pre množstvo mutácií a vyššiu nákazlivosť, začali krajiny rušiť lety a zatvárať hranice.

Prešlo len pár hodín, odkedy juhoafrickí vedci potvrdili nájdenie nového variantu koronavírusu a cestovanie z juhu Afriky sa takmer zastavilo. Pre obavy z variantu omikron, ktorý podľa Svetovej zdravotníckej organizácie predstavuje „vysoké riziko“ pre množstvo mutácií a vyššiu nákazlivosť, začali krajiny rušiť lety a zatvárať hranice. Čo bude chýbať Britom na Vianoce: Veľkej Británii chýbajú vodiči nákladných vozidiel, čo ohrozuje dodávky tovarov po krajine. Briti sa tak začínajú čoraz viac obávať, že to povedie k nedostatku tovarov aj pred Vianocami. K tomuto problému sa pridávajú prieťahy na hraniciach spojené s britským odchodom z EÚ, pandémia a súvisiace opatrenia či globálny nedostatok niektorých typov tovarov.

Veľkej Británii chýbajú vodiči nákladných vozidiel, čo ohrozuje dodávky tovarov po krajine. Briti sa tak začínajú čoraz viac obávať, že to povedie k nedostatku tovarov aj pred Vianocami. K tomuto problému sa pridávajú prieťahy na hraniciach spojené s britským odchodom z EÚ, pandémia a súvisiace opatrenia či globálny nedostatok niektorých typov tovarov. Nezvyčajné príznaky nákazy omikronom: Juhoafrická lekárka Angelique Coetzee, ktorá ako prvá upozornila na nový variant koronavírusu neskôr pomenovaný omikron, uviedla, že jeho príznaky sú u zdravých pacientov síce „nezvyčajné, ale mierne“. Tento variant by však mohol spôsobiť komplikácie u starších a nezaočkovaných.

Zo zahraničných webov:

Už pred piatimi rokmi bol starý, nehodil sa. Čo bude s Ronaldom?

Ralf Rangnick. (zdroj: TASR/AP)

Očakávala sa veľká hviezda, ako hlavní adepti sa spomínali Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino alebo Erik ten Hag. Omyl. Manchester United sa rozhodol pre veľkú revolúciu.

Novým trénerom sa stal vyštudovaný učiteľ telesnej výchovy a angličtiny. Má šesťdesiattri a pochádza z Nemecka. Pôsobil trebárs v Schalke 04, ale skutočný veľkoklub nikdy neviedol.

"Je jedným z najuznávanejších trénerov a inovátorov v európskom futbale. Bol naším kandidátom číslo jeden,“ vyhlásil John Murtough, výkonný riaditeľ United.

Kto je to Ralf Rangnick? Keď bol Rangnick v roku 2016 trénerom Lipska, dostal otázku, či by prípadné angažmán Ronalda alebo Lionela Messiho pomohlo zlepšiť jeho tím. „Určite nie," odpovedal. „Máme platový strop. A oni sú príliš starí...“

Jennifer Lawrence pochopila, že čosi je zle a na tri roky zmizla

Jennifer Lawrence. (zdroj: TASR/AP)

Keď šla Jennifer Lawrence na prvé rande so svojím súčasným manželom, rozmýšľala: nebude hlúpe, keď so mnou pôjde aj bodyguard? Vedela, aká je odpoveď. Lenže vtedy sa bez bodyguarda neodvážila vydať nikam a bezpečnosť si poisťovala tým, že pri sebe nosila zbraň.

Jediné miesto, kde sa cítila dobre, bol filmový pľac. Tam sa k nej všetci správali normálne. Vedela, čo môže čakať, všetko bolo pod kontrolou. Každý večer sa tešila, že na druhý deň ráno môže ísť znovu do roboty.

Postupne však v nej začalo rásť podozrenie. Posledné filmy, ktoré mala v kinách, nemali úspech ani u divákov ani u kritiky. Niečo bolo zle. Nevedela a nedokázala si vyberať správne filmy. Hnala sa do všetkého, len aby mohla nakrúcať. Ísť na pľac a byť tam v bezpečí.

Keď si to priznala, veľa sa zmenilo. Herečka, ktorá bola niekoľko rokov všade, nebola zrazu nikde. Jennifer Lawrence sa stiahla, prestala prijímať ponuky a zmizla z verejného priestoru. Potrebovala sa počúvať, prečistiť, prehodnotiť rozhodnutia.

Prvý rozhovor, publikovaný vo Vanity Fair, poskytla až po troch rokoch. V ňom rozpráva o obavách a úzkostiach, ktoré jej pozícia filmovej hviezdy priniesla.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Čo so smartfónmi v divadlách: Divadlá na celom svete hľadajú spôsob, ako svojich divákov presvedčiť o jednom - aby ste si pred predstavením vypli svoje mobilné telefóny. Kreativita ľudského ducha nezaháľa ani v tejto oblasti. Na neposlušne svietiace a vyzváňajúce mobily sa napríklad našlo špeciálne vrecúško.

Divadlá na celom svete hľadajú spôsob, ako svojich divákov presvedčiť o jednom - aby ste si pred predstavením vypli svoje mobilné telefóny. Kreativita ľudského ducha nezaháľa ani v tejto oblasti. Na neposlušne svietiace a vyzváňajúce mobily sa napríklad našlo špeciálne vrecúško. Novinky na Netflixe a HBO Go: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku. Príliš dobré na mainstream: Autorský film je relatívne starý koncept. Nás však môže tešiť, že toto číre a esenciálne filmové autorstvo si môžeme vychutnať aj dnes, v snímkach ako Francúzska depeša Liberty či Posledná noc v Soho, ktoré nie sú staré ani tridsať, ani štyridsať či päťdesiat rokov, ale naopak, sú celkom čerstvé.

