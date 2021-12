Raši: Myslím si, že povinné očkovanie nie je u nás možné

BRATISLAVA. Hlas nepodporí povinné očkovanie, ale nevylučuje, že v nejakej podobe bude hlasovať za 500-eurové kupóny pre zaočkovaných dôchodcov, ktoré ohlásil Igor Matovič (OĽaNO).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pandemická situácia je na Slovensku kritická, na lockdown to na uliciach veľmi nevyzerá a nemocnice praskajú vo švíkoch s nezaočkovanými pozitívnymi pacientmi. Bilancia je taká hrozivá, že pribúdajú desiatky mŕtvych denne a vyčerpaní zdravotníci.

O aktuálnej situácii hovorí bývalý minister zdravotníctva a poslanec Hlasu-SD RICHARD RAŠI.

Richard Raši poslanec Národnej rady SR, v rokoch 2012 - 2016 za stranu Smer, od roku 2020 za Hlas,

bývalý minister zdravotníctva,

absolvent Lekárskej fakulty na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V Česku sa postavili na tlačovku vedľa seba najväčší politickí rivali. Odchádzajúci premiér Andrej Babiš a prichádzajúci Petr Fiala. Spolu podporili akciu masového očkovania, ktorého cieľom má byť za týždeň zaočkovať milión ľudí treťou dávkou. Slovensko je jedinečné v tom, že opozícia je v boji proti vláde, čo je pochopiteľné. Nemá opozícia zásadný podiel na tom, ako to v súčasnosti vyzerá?

Budem sa vyjadrovať za Hlas-SD. Som presvedčený, že ako strana máme prínos k očkovaniu, pretože aj z posledného prieskumu, ktorý bol uverejnený, je 70 percent našich podporovateľov zaočkovaných. Takisto je to pri OĽaNO a Sme rodina.

Myslím si, že zhadzovať nízke percento zaočkovanosti na opozíciu je klamstvo. U nás nie je problémom opozícia, ale vláda. Tá sa od svojho vzniku háda na všetkom a vzbudzujú nedôveru.

Za Hlas môžem povedať, že sme očkovanie nespochybňovali. Odporúčame ho a takmer všetci sme zaočkovaní. Keby každá strana mala toľko sympatizantov zaočkovaných ako my, máme na Slovensku zaočkovanosť 70 percent.

Poďme k Petrovi Pellegrinimu, ktorý stále nie je zaočkovaný. Už vznikajú vtipy o tom, že Pellegrini je človek s najdlhšie vysokými hodnotami protilátok na Slovensku. Nezačína byť už trápne hovoriť o protilátkach? Ukáže nám, že to naozaj nie je len výhovorka, aby sa nedal zaočkovať?

To je otázka naňho. Asi by s tým problém nemal. Myslím si, že Peter Pellegrini je, okrem toho, že zatiaľ nie je zaočkovaný, racionálny človek, tak ak hladinu protilátok bude mať nulovú, možno aj k tomu aktu dôjde.

Náš predseda je normálny rozumný človek, ktorý očkovanie odporúča. To, koľko má protilátok, je individuálne.

Keď hovoríte, že je normálny rozumný človek, faktom je, že očkovanie sa predsa nevylučuje s protilátkami. Hovoria to vedci.

To je v poriadku. Dať sa zaočkovať je akt každého človeka. Opakujem, my sme si úlohu splnili a naši voliči to nijako negatívne nevnímajú a sú zaočkovaní.

Ste lekár, pracujete teraz aj v nemocnici. Počas druhej vlny ste pomáhali ako lekár v košickej nemocnici. Neodporučili ste mu, aby sa dal očkovať?