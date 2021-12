Päťstoeurové šeky naplánovali pre už očkovaných aj tých, ktorí sa o vakcínu prihlásia do Vianoc

Návrh na vláde nepodporila SaS, smeruje do parlamentu.

BRATISLAVA. Seniorom sa neoplatí plánované očkovanie odsúvať dovtedy, kým parlament schváli a uvedie do praxe päťstoeurové poukazy do reštaurácií, kaviarní či do hotelov.

Dáta z uplynulých dní ukazujú, že záujem ľudí o očkovanie po zavedení lockdownu klesol. Zaočkovanosť proti covidu-19 v skupine ľudí nad 60 rokov je na Slovensku 68,7 percenta, ide pritom o rizikovú skupinu obyvateľov. Nezaočkovaných je v tejto vekovej kategórii stále viac ako 402-tisíc ľudí.

Ak prejde návrh k šekom pre seniorov v parlamente, nárok na päťstoeurové poukazy môžu získať aj tí, ktorí už sú zaočkovaní, ale aj tí, ktorí sa ešte len chystajú na prvú dávku. Novela zákona stanovuje presné termíny, dokedy sa musia seniori zaočkovať.

Základný princíp podľa ministra financií Igora Matoviča je, že nárok na poukaz vznikne každému seniorovi od 60 rokov, ak sa do Vianoc prihlási na očkovanie prvou, druhou alebo treťou dávkou vakcíny, ale aj tým, ktorí už tretiu dávku majú.