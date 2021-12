Lockdown bude prehodnocovať Lengvarský so svojim tímom

Nové uznesenie bude vláda schvaľovať budúcu stredu.

BRATISLAVA. Aktuálne platný tzv. lockdown by mal prehodnocovať minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) so svojim tímom odborníkov.

Nové uznesenie by mala vláda schvaľovať v stredu 8. decembra.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Po rokovaní vlády to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO). Deklaroval, že ak bude treba prijať nejaké opatrenia, tak zvolá vládu aj skôr.

Pandémia by sa podľa Hegera nemala riadiť na základe názorov, ale na základe faktov. "Nie je podstatné, čo si ja myslím. Nehľadajme riešenia v názoroch," poznamenal.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Lockdown a zákaz vychádzania zatiaľ pribrzdili len autá a rast nových prípadov Čítajte

Vláda v stredu nehovorila o sprísnení režimu na hraniciach pre nový koronavírusový variant omikron. V súvislosti s mutáciou vydal Heger podľa vlastných slov pokyn, aby sa ňou zaoberali kompetentní. Keď prídu s návrhom o sprísnení kontrol na hraniciach, tak ho bude riešiť.

"Je dôležité, aby sme nevyvolávali atmosféru paniky. Neurobme znovu tú chybu. Pretože vidíme, že každý variant sa na konci dňa dostal všade," skonštatoval Heger. Dodal, že teraz je potrebné získať o novej mutácii čo najviac informácií.

Premiér si tiež myslí, že povinné očkovanie niektorých skupín je dobrá myšlienka. "Som rád, že si čím ďalej tým viac ľudí uvedomuje, že toto je jediná cesta a nie iba na Slovensku. To je to, čomu sa teším," povedal.

Heger zároveň podotkol, že vláda potrebuje jednotu.

"Nepoviem nič nové, ak poviem, že tejto vláde škodí to, ak tu nie je jednota," hovorí Heger.

Tvrdí, že k jednote vyzýva všetkých, aj opozíciu, a to najmä v otázke boja proti ochoreniu COVID-19. Premiér pracuje na tom, aby jednotu vybudoval, nedá sa to však podľa neho z večera do rána.