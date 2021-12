Lekár z urgentného príjmu: Rozdiely medzi očkovanými a neočkovanými nerobím

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Pozerať sa na človeka, ktorý sa dusí, je hrozné. Nemôžete mu dať niečo od bolesti, aby sa mu uľavilo ako pri iných ochoreniach. Psychicky nás veľmi ubíja, že im nevieme pomôcť tak, ako by sme chceli,“ hovorí zástupca primára urgentného príjmu v nemocnici v Galante JOZEF FATRSÍK.

Jozef Fatrsík je zástupcom primára na urgentnom príjme

pôsobí v Nemocnici s poliklinikou sv. Lukáša v Galante

je autorom podcastu Doktor má Filipa

Prišli ste sem priamo zo služby. Ako vyzerala?

Ťažko. Tak ako posledných pár dní.

Čo si pod tým mám predstaviť?

Ja aj moje deti sme boli pozitívni. Deti boli choré a ja po troch očkovaniach som nemal extrémne ťažkosti. Ale ako pozitívny som sa radšej vo štvrtok pretestoval a ako negatívny som v nedeľu nastúpil do služby.

Už o deviatej večer som to oľutoval, vtedy som sa konečne naobedoval. Dá sa povedať, že sme sa vrátili do druhej vlny. Môže za to agresívnejší delta variant a to, že sme si v očkovaní nesplnili úlohu.

Všetci pacienti, ktorých k vám privážajú, sú covidoví?

V Galante je to zatiaľ 50 percent pacientov.

Zvyšok sú urgentné veci, úrazy, infarkty a podobne?

Áno.

Ako je na tom celá nemocnica? Robí sa tam ešte vôbec biela medicína?

Áno, biela medicína sa robí normálne s tým, že na príkaz ministerstva zdravotníctva plánované operácie už nerobíme. Ale akútnu aj operačnú medicínu robíme naďalej. Bielu aj červenú.

Vidíte teraz veľa smrti?

Áno. Nie toľko, ako keď sme boli červená nemocnica, to bola úplne iná vec. Ale porovnateľne vzhľadom na to, koľko máme pacientov.

Počas druhej vlny ste boli spádová covidová nemocnica pre celý región. Keby ste mali porovnať druhú a tretiu vlnu, aký je medzi nimi rozdiel?