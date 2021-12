Európa dáva jasný signál. Premiér rokuje s koalíciou o povinnom očkovaní

V sobotu sa budú vyhodnocovať vyhodnocovať dáta po zavedení lockdownu.

BRATISLAVA. Predseda vlády Eduard Heger na piatkovej tlačovej konferencii uviedol, že s koalíciou diskutuje na tému povinného očkovania proti covidu. Zatiaľ však podľa jeho slov dohoda neexistuje.

"Môj názor poznáte. Cesta, ktorou sa uberá celá Európa, je jednoznačne povinné očkovanie,“ povedal premiér.

Rokuje sa o odmenách pre zdravotníkov

Premiér sa vyjadril aj k otázke jednorazovej odmeny pre zdravotníckych zamestnancov. Zatiaľ však nechce komentovať prebiehajúce rokovania.

O tom, že by niektorí zdravotníci na COVID oddeleniach nedostávali odmenu, nevie. "Ak takýto problém je, dám to preveriť. Ja mám informáciu od pána ministra, že peniaze sú vyplácané."

Vyhodnotia dáta z lockdownu

Heger tiež potvrdil, že v sobotu je desiaty deň, keď sa budú prehodnocovať dáta po tom, čo bol na Slovensku zavedený lockdown.

Dáta budú vyhodnocovať odborníci pod vedením ministra zdravotníctva. Na základe toho vznikne ďalší návrh opatrení.

Ak nejaké uvoľňovanie opatrení prichádza do úvahy, tak je to podľa slov premiéra pre očkovaných ľudí a tých, ktorí ochorenie Covid-19 už prekonali. "Kedy a ako, tak to nechajme na zajtrajšie zhodnotenie," povedal premiér.

Vláda uplynulý týždeň zaviedla pre zlú pandemickú situáciu v krajine a vysoký počet hospitalizovaných ľudí v nemocniciach lockdown. Vládny kabinet avizoval, že po desiatich dňoch dôjde k prehodnoteniu opatrení.