Koalícia má dohodu. Pre očkovaných otvoria v piatok obchody, s negatívnym testom to nepôjde

BRATISLAVA. Uvoľnenie opatrení pre zaočkovaných a tých, ktorí prekonali covid-19, príde skôr, ako navrhoval minister zdravotníctva za OĽaNO Vladimír Lengvarský. Vláda ich uvoľní už od piatka 10. decembra.

Minister pôvodne chcel, aby sa všetky obchody pre očkovaných a vyzdravených otvorili týždeň pred Vianocami od 17. decembra.

Štyri strany vládnej koalície sa však napokon zhodli na kompromise. Okrem skoršieho otvárania obchodov pre zaočkovaných a tých, ktorí prekonali covid, prejdú žiaci na druhom stupni a stredných školách plošne od pondelka na online výučbu. Do školy sa dostanú najskôr po vianočných sviatkoch, od 18. decembra sa začínajú vianočné prázdniny.

Súčasťou dohody je aj 300 eur v hotovosti pre každého zaočkovaného seniora nad 60 rokov. Ide o zmenu oproti návrhu Igora Matoviča, ktorý chcel vyplácať seniorom po tretej dávke 500 eur v poukážkach, ktoré by minuli v reštauráciách či kaviarňach.

"Máme dobrú dohodu," oznámil v utorok premiér Eduard Heger z OĽaNO.

Koaliční lídri najskôr rokovali v pondelok do neskorých nočných hodín, opäť sa stretli v utorok ráno. Na opatreniach sa zhodli.

V stredu o nich definitívne rozhodne vláda.

Čo bude platiť od piatka?

Plán ministra Lengvarského, aby sa nasledujúce týždne rozdelili do troch fáz podľa prísnosti opatrení, sa napokon úplne nenaplní. Neplatí teda, že lockdown so súčasne platnými opatreniami potrvá do 16. decembra.