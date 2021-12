Ranný brífing: Deti zavrú, obchody otvoria, seniori dostanú bonus na ruku

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vládne strany sa dohodli na nových opatreniach, napriek vysokým denným prírastkom infikovaných uvoľní koalícia lockdown. Bude sa týkať len zaočkovaných, zmeny prídu od piatka. Minister financií Igor Matovič nedokázal nájsť v parlamente pre očkovacie poukážky podporu, seniori nad 60 rokov tak dostanú 200 alebo 300 eurový príspevok v hotovosti, ktorý môžu použiť na čo len chcú.

Predvianočný čas je pre obchodníkov, špeciálne maloobchodníkov, kľúčovým obdobím roka, keď zbierajú zásadnú časť tržieb. Ako sa teda pandémia prejavuje na fungovaní obchodov a aké veľké problémy obchodníci majú? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Koalícia má dohodu. Lockdown sa má zmierniť len pre zaočkovaných

Matovič nenašiel podporu, poukazy budú napokon hotovosťou

Zarábajú milióny a mlčia. Napriek tomu sú na východe fenoménom

Stotisíc vojakov v pohraničí. Rusko môže konfliktom s Ukrajinou blufovať

Ružomberskú senzáciu vedie zelenáč. Hrajú iba Slováci, šprintujú ako nik

Sociálne siete sú živnou pôdou pre neveru. Flirtovanie sa mení na mikropodvádzanie

Vlakový cestovný poriadok: V tlačenom vydaní denníka SME dnes nájdete vloženú špeciálnu prílohu Vlakový cestovný poriadok 2021/2022. Dozviete sa v nej, ako sa od tejto nedele zmenia železničné spoje vo vašom regióne.

Koalícia má dohodu. Lockdown sa má zmierniť len pre zaočkovaných

Premiér Eduard Heger, minister financií Igor Matovič a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: SME/Marko Erd)

PCR testy odhalili ďalších 7 049 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 24 952 odberov. Počet hospitalizovaných klesol o 10, v nemocniciach tak aktuálne leží 3 503 pacientov. Pribudlo aj 104 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 737 ľudí.

Hoci minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský plánoval pokračovať v lockdowne v dnešnej podobe ešte vyše týždňa, po rokovaniach koaličných strán majú opatrenia vyzerať inak.

Už v piatok 10. decembra sa pre zaočkovaných a ľudí, ktorí prekonali covid, otvoria všetky obchody. Nezaočkovaní budú môcť naďalej chodiť len do základných obchodov, ako sú potraviny, lekáreň či výdajňa e-shopu. Do obchodov s oblečením, ale ani do predajní obuvi či domácich potrieb sa dostať nemajú ani s negatívnym testom na koronavírus.

Pritvrdiť sa majú naopak opatrenia v školách. Od pondelka 13. decembra sa majú zatvoriť triedy druhého stupňa a stredné školy. Žiaci z nich sa vrátia do škôl najskôr po vianočných prázdninách.

„Minister zdravotníctva bude mať v rukách symbolickú ručnú brzdu,“ povedal líder OĽaNO Igor Matovič. Opatrenia bude môcť sám sprísniť, ak počet hospitalizovaných prekročí kritickú hranicu.

Remišová chce povinné očkovanie pre 60+: Strana Za ľudí presadzuje povinné očkovanie proti covidu minimálne pre ľudí nad 60 rokov už od začiatku budúceho roka. Vicepremiérka Veronika Remišová zároveň vyzvala prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby jasne a priamo podporila povinné očkovanie proti covidu.

Strana Za ľudí presadzuje povinné očkovanie proti covidu minimálne pre ľudí nad 60 rokov už od začiatku budúceho roka. Vicepremiérka Veronika Remišová zároveň vyzvala prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby jasne a priamo podporila povinné očkovanie proti covidu. Ťažko vypotený kompromis: Zmätky biblických rozmerov, ktoré sumarizujú slovenský manažment covidu, tiekli potokom na ďalšej koaličnej rade. Roztržka na Lengvarského trojfázovom pláne opakovane potvrdzuje, čo trúbime mesiace – politické rozhodovanie je v chronickej kríze, čo vládnutie na Slovensku trvalo znefunkčňuje, píše Peter Schutz.

Matovič nenašiel podporu, poukazy budú napokon hotovosťou

Minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Namiesto 500 eurovej poukážky za očkovanie použiteľnej len v reštauráciách, hoteloch, či v kaderníctvach dostanú seniori nad 60 rokov 200 alebo 300 eurový príspevok v hotovosti, ktorý môžu použiť ako len chcú.

Minister financií Igor Matovič nedokázal nájsť v parlamente podporu pre svoj pôvodný návrh, ktorý mal stáť vyše pol miliardy eur a upúšťa tak aj od podpory pre prevádzky cestovného ruchu.

"Nebola dobrá vôľa v koalícií, hold, bude to na rozhodnutí dôchodcov, kam peniaze dajú," povedal Matovič.

Týždeň a pol sa predseda OĽaNO neúspešne snažil návrh presadiť bez dohody vo vládnej koalícií. Viac než 73 poslancov, o troch menej, než je potrebná väčšina, nepresvedčil ani po tom, ako opäť bez predošlej dohody v koalícií podporu seniorom navýšil o ďalších sto eur na výdavky na energie. Štát by to stálo ďalších 120 miliónov eur navyše.

Najkrajšia poukážka sú peniaze: Hádzaním cifier z brucha, za ktoré by sa mali chcieť seniori očkovať, ukázal Igor Matovič, že aj na novom mieste sa drží svojich osvedčených metód, ktoré ho už raz z kresla dostali. Na náhodné nápady využíva neprimerané zdroje a odčerpáva vzduch z verejnej debaty, píše Zuzana Kepplová.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Obžaloba na Kováčika a Košča: Najvyšší súd nezistil dôvod na odmietnutie obžaloby na bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a podnikateľa Petra Košča v prípade, kde sú obvinení z korupcie. Senát vyhovel sťažnosti prokurátora, zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu a prikázal mu, aby vo veci konal a rozhodol.

Najvyšší súd nezistil dôvod na odmietnutie obžaloby na bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a podnikateľa Petra Košča v prípade, kde sú obvinení z korupcie. Senát vyhovel sťažnosti prokurátora, zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu a prikázal mu, aby vo veci konal a rozhodol. Detektor lži pre nahrávky z chaty: Dvaja z 20 policajtov, ktorí boli podozriví z vynesenia nahrávok z loveckej chaty, vyšli po absolvovaní detektoru lži ako problematickí. Informoval o tom dočasný policajný prezident Štefan Hamran s tým, že tieto osoby pravdepodobne nebudú pokračovať na svojich postoch. Zároveň dodal, že identifikovali ďalších približne päť osôb, ktoré sa budú musieť podrobiť detektoru lži.

Dvaja z 20 policajtov, ktorí boli podozriví z vynesenia nahrávok z loveckej chaty, vyšli po absolvovaní detektoru lži ako problematickí. Informoval o tom dočasný policajný prezident Štefan Hamran s tým, že tieto osoby pravdepodobne nebudú pokračovať na svojich postoch. Zároveň dodal, že identifikovali ďalších približne päť osôb, ktoré sa budú musieť podrobiť detektoru lži. Polícia zatýkala pre podvod s pandemickou pomocou: Polícia zadržala štyri osoby v súvislosti s pandemickou pomocou, ktorú mal štát poslať cez pezinský úrad práce schránkovým firmám. Dočasný policajný prezident Štefan Hamran nevylúčil, že v tomto prípade zadržia aj ďalšie osoby. Polícia má podľa jeho slov indície, že by za prípadom mohla stáť organizovaná skupina.

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME ✍️ Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať > 🤔 Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov raz týždenne. Odoberať > 📰 Denný newsletter Korzára. Odoberať >

Zarábajú milióny a mlčia. Napriek tomu sú na východe fenoménom

Spoločnosť Milk-Agro má svoj mliekarenský závod v Sabinove. (zdroj: TASR)

Väčšina firiem sa pri návštevách politikov snaží prezentovať aj verejnosti a vďačne pustí fotografov do výrobných priestorov. Spoločnosť Milk-Agro zo Sabinova k nim nepatrí.

Keď v januári 2016 firmu navštívil Richard Sulík (vtedy bol poslancom Európskeho parlamentu), novinári do areálu vstúpiť nesmeli. Na predsedu SaS čakali hodinu a pol na vonkajšom parkovisku.

Neochota majiteľov a manažérov Milk-Agra hovoriť s médiami je povestná. A to napriek tomu, že sa môžu pochváliť biznisovým príbehom, ktorý im mnohí kolegovia z iných odvetví môžu závidieť. Hoci v ňom figuruje aj jedna temnejšia epizóda.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Panta Rhei je pre lockdown v strate: Kníhkupectvá sú špecifickým typom biznisu, v ktorom platí, že žatva je pred Vianocami. Keď lockdown zatvoril časť obchodov, prišla sieť kníhkupectiev Panta Rhei o najvýnosnejšie mesiace roka. Šéf kníhkupectiev Panta Rhei Michal Rajter počíta denné straty na stovky tisíc eur.

Kníhkupectvá sú špecifickým typom biznisu, v ktorom platí, že žatva je pred Vianocami. Keď lockdown zatvoril časť obchodov, prišla sieť kníhkupectiev Panta Rhei o najvýnosnejšie mesiace roka. Šéf kníhkupectiev Panta Rhei Michal Rajter počíta denné straty na stovky tisíc eur. Srbi sa búria proti bani na lítium: Ťažbári plánujú na západe Srbska vybudovať baňu na ťažbu lítia. Od roku 2006, keď pracovníci spoločnosti Rio Tinto náhodne ložiská kovu objavili, sa však plánovaný projekt výstavby rozšíril až na 850 hektárov. S lítiom do batérii počíta EÚ v zelenom programe, paradoxne je však jeho ťažba vysoko neekologická.

Ťažbári plánujú na západe Srbska vybudovať baňu na ťažbu lítia. Od roku 2006, keď pracovníci spoločnosti Rio Tinto náhodne ložiská kovu objavili, sa však plánovaný projekt výstavby rozšíril až na 850 hektárov. S lítiom do batérii počíta EÚ v zelenom programe, paradoxne je však jeho ťažba vysoko neekologická. Slabý rast slovenskej ekonomiky: Ekonomika eurozóny rástla v treťom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka výraznejšie, než uvádzal predbežný odhad. Najslabší rast v rámci EÚ zaznamenali ekonomiky Rumunska a Slovenska, pričom dosiahol len 0,4 percenta.

Rusko môže konfliktom s Ukrajinou blufovať

Ukrajinskí vojaci na fronte v Doneckej oblasti. (zdroj: TASR/AP)

Zbombardovaný byt pri obci Marinka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny si ukrajinská armáda premenila na vyhliadkové stanovište. Stenu v obývačke nahradili vrecia s pieskom a vojenská kamufláž. „Veľmi sa nevykláňajte, možno tam bude ostreľovač. Pred dvoma dňami tak jedného chlapa zastrelili,“ vraví reportérovi denníka New York Times veliteľ vojenskej rozviedky Iľja.

Za posledné dva týždne na východe Ukrajiny zomreli dvaja vojaci a osem ich bolo zranených. „Za posledný mesiac až mesiac a pol sa všetko deje častejšie. Ostreľovania je viac, či z diel, alebo z malých zbraní. Častejšie lietajú aj drony, a kým predtým nezhadzovali bomby, teraz to už robia. Je to plná mobilizácia,“ opisuje.

Ešte viac ako zhoršujúca sa situácia na samotnom Donbase však Ukrajinu a Západ znepokojujú ruské manévre na ruskej strane hranice. Satelitné snímky ukazujú nové vojenské základne aj masívne presuny vojenskej techniky.

Kým Spojené štáty varujú Rusko pred možnou inváziou, analytici vidia v krokoch ruského prezidenta Vladimira Putina najmä snahu vyvinúť tlak na Úniu, NATO aj Ukrajinu.

Putin si Ukrajinu nekúpi, ale Západ ju môže predať: Bez spravodajských materiálov od kremeľskej mušky môžeme len hádať, tak tipujme, že Vladimir Putin počíta s tým, že sa vyľakáme a radšej mu dáme, čo chce mať, teda zhruba uznanie Ukrajiny za priestor výsadných ruských záujmov. Čo by bola vážna chyba, píše Peter Tkačenko.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Hoax o tom, ako Brusel zakazuje Vianoce: Keď v októbri vyšla tridsaťstranová brožúra, za ktorou stála komisárka pre rovnosť Helena Dalliová, v Bruseli ani v členských štátoch to veľa rozruchu nevzbudilo. Skutočný rozruch nastal až o mesiac neskôr. Po tom, ako taliansky denník Il Giornale napísal, že Dalliová chce zakázať používanie slova Vianoce a „dokonca aj volať sa Mária“. Síce sa to v dokumente vôbec nespomína, správa si začala žiť vlastným životom.

Keď v októbri vyšla tridsaťstranová brožúra, za ktorou stála komisárka pre rovnosť Helena Dalliová, v Bruseli ani v členských štátoch to veľa rozruchu nevzbudilo. Skutočný rozruch nastal až o mesiac neskôr. Po tom, ako taliansky denník Il Giornale napísal, že Dalliová chce zakázať používanie slova Vianoce a „dokonca aj volať sa Mária“. Síce sa to v dokumente vôbec nespomína, správa si začala žiť vlastným životom. Koniec lockdownu pre očkovaných v Rakúsku: V Rakúsku sa 12. decembra skončí lockdown pre ľudí zaočkovaných proti koronavírusu. Naďalej ale bude platiť pre tých, ktorí proticovidovú vakcínu dosiaľ nedostali. Povedal to nový rakúsky kancelár Karl Nehammer na svojej prvej tlačovej konferencii vo funkcii šéfa vlády.

V Rakúsku sa 12. decembra skončí lockdown pre ľudí zaočkovaných proti koronavírusu. Naďalej ale bude platiť pre tých, ktorí proticovidovú vakcínu dosiaľ nedostali. Povedal to nový rakúsky kancelár Karl Nehammer na svojej prvej tlačovej konferencii vo funkcii šéfa vlády. Povinné očkovanie v Poľsku: V Poľsku bude od 1. marca 2022 očkovanie proti covidu povinné pre zdravotníkov, učiteľov a príslušníkov uniformovaných zložiek. Oznámil to poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski. Zároveň informoval, že od 15. decembra sa zníži povolený limit zákazníkov reštaurácií, barov a hotelov, a to z aktuálnych 50 percent ich kapacity na 30 percent.

Zo zahraničných webov:

Ružomberskú senzáciu vedie zelenáč. Hrajú iba Slováci, šprintujú ako nik

Tréner MFK Ružomberok Peter Struhár. (zdroj: TASR)

V najlepších slovenských kluboch majú prevahu legionári. Niekde až drvivú. Najviac ich má Dunajská Streda a Slovan. Zhruba tretinu cudzincov využíva aj Spartak Trnava. Väčšia klubov z Fortuna ligy má minimálne desať zahraničných hráčov.

V tomto smere sa nájde v slovenskej lige jediný unikát. Za Ružomberok hrajú momentálne v základnej zostave iba Slováci. „Môžeme ukázať aj iným klubom, že sa dá vytvoriť konkurencieschopný tím, ktorý je zložených z našich talentov,“ vraví pre Sportnet tréner Ružomberka Peter Struhár. Vedie jeden z najmladších tímov v súťaži s vekovým priemerom zhruba 23 rokov.

Aj v zimnom prestupovom období Ružomberok posilnia iba slovenskí futbalisti. „Nemáme to direktívne nariadené, ale všetci v klube sme tak nastavení. Rozhodli sme sa ísť cestou slovenských hráčov,“ vysvetľuje Struhár.

V posledných troch zápasoch vyhral MFK vždy rozdielom triedy, zhodne 3:0. Ružomberok je jediný tím, ktorý v tejto sezóne dokázal zdolať majstrovský Slovan pod vedením trénera Vladimíra Weissa.

Liptáci vyhrali aj na pôde druhej Trnavy a to dokonca rozdielom triedy 3:0. MFK sa vyšvihol na tretie miesto, na druhú Trnavu stráca iba tri body. Zásadný podiel na vzostupe má aj nový a progresívny tréner.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Sociálne siete sú živnou pôdou pre neveru. Flirtovanie sa mení na mikropodvádzanie

Koncept nevery komplikuje nový vzťahový výraz: mikropodvádzanie. (zdroj: Pexels)

Mimomanželský alebo mimopartnerský sex považuje za neveru zrejme každý. Podvádzanie však môže mať aj veľa iných odtieňov, ktoré so sexom, dotykmi a bozkami nemusia vôbec súvisieť.

Aj štúdia z roku 2015, ktorá bola postavená na rozhovoroch so siedmimi britskými párovými poradcami, hovorí o tom, že za podvádzanie možno považovať takmer čokoľvek. Závisí to len od toho, ako majú partneri nastavené svoje hranice.

Koncept nevery sa zmenil aj vplyvom sociálnych sietí. V skutočnosti je možno oveľa bežnejšia, než sa zdá, hoci v predstavách mnohých ide stále o najobávanejšiu vec, ktorá sa im môže vo vzťahu stať.

Koncept nevery komplikuje najnovší vzťahový módny výraz: mikropodvádzanie. A existuje veľká šanca, že sa s ním vo svojom milostnom živote stretol už každý.

V skratke ďalšie správy o rodine a vzťahoch:

Ako sa vyhnúť predvianočnému stresu: Príprava na vianočné sviatky nie je ani zďaleka príjemná pre každého. Pre pandémiu a pretrvávajúci lockdown môže byť ešte oveľa náročnejšia a stres má tak dvere otvorené dokorán. Psychiater Eugene Beresin zhrnul niekoľko vecí, ktoré môžeme urobiť, aby sme predvianočné obdobie zvládli bez zbytočného stresu.

Príprava na vianočné sviatky nie je ani zďaleka príjemná pre každého. Pre pandémiu a pretrvávajúci lockdown môže byť ešte oveľa náročnejšia a stres má tak dvere otvorené dokorán. Psychiater Eugene Beresin zhrnul niekoľko vecí, ktoré môžeme urobiť, aby sme predvianočné obdobie zvládli bez zbytočného stresu. Úžas je podceňovaná emócia: Pocity úžasu cítime, keď sa stretneme s niečím obrovským, ohromujúcim, mimo nášho bežného referenčného rámca. S niečím, čo vyvoláva pocit tajomstva a začudovania. A vzhľadom na zdokumentované výhody môže byť úžas našou najviac prehliadanou a podceňovanou emóciou.

Pocity úžasu cítime, keď sa stretneme s niečím obrovským, ohromujúcim, mimo nášho bežného referenčného rámca. S niečím, čo vyvoláva pocit tajomstva a začudovania. A vzhľadom na zdokumentované výhody môže byť úžas našou najviac prehliadanou a podceňovanou emóciou. Nočným morám sa dá predísť: Psychológ Dušan Fábik vo svojej praxi používa aj metódu výkladu snov, ktorá účinne napomáha pri terapii. Tvrdí, že sny odzrkadľujú emócie, ktoré sme v bdelom stave nevyjadrili alebo nespracovali. Ich analýzou môžeme podľa neho prehĺbiť naše sebapoznanie.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Matej Šucha. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Čo hovorí veda a výskumy o finančnej odmene za očkovanie? Aké iné nástroje fungujú a nevyužívame ich na motiváciu k očkovaniu? Čo sú chyby, ktoré robíme od začiatku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s behaviorálnym ekonómom Matejom Šuchom.

Podcasty SME

Všesvet: Na Islande vás cez Vianoce môže uniesť mačka. Aké sú tradičné zvyky na severskom ostrove?

Na Islande vás cez Vianoce môže uniesť mačka. Aké sú tradičné zvyky na severskom ostrove? Pravidelná dávka: Ľudskosti sa učíme z tváre druhého človeka

Ľudskosti sa učíme z tváre druhého človeka Gyncast: Pre úspešný pôrod je komunikácia s rodičkou alfou a omegou

Karikatúra

ROR na bojisku. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Nealkoholický jablkový punč. (zdroj: Fotolia)

Klasické postupy aj štýlové novinky. Vybrali sme pre vás recepty na tradičné vianočné punče a nezvyčajné varené vína.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.