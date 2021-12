Sme rodina povinné očkovanie odmieta, zvyšok koalície pripúšťa diskusiu

Lengvarský zatiaľ nechce zaviesť povinné očkovanie.

BRATISLAVA. Pri povinnom očkovaní rizikových skupín sa názory v koalícii rozchádzajú. OĽANO i Za ľudí diskusiu o ňom pripúšťajú, SaS má v strane viaceré názory, no Sme rodina je proti.

V Lengvarského rukách

Koaliční predstavitelia potvrdili, že povinné očkovanie by mohol cez vyhlášku spustiť minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Ten zatiaľ hovorí, že povinné očkovanie s následným vymáhaním nateraz nechcú zaviesť.

"Áno, môže to zaviesť Lengvarský sám," povedala novinárom v súvislosti s povinným očkovaním šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS). V klube majú na to podľa nej rôzne názory.

"Je to jedna z ciest, ak to teda bude chcieť zobrať Lengvarský na seba a pokiaľ je to možné, ja určite nebudem protestovať. Druhá vec je, či je to realizovateľné a kontrolovateľné v praxi," povedala.

Proti povinnému očkovaniu

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský tvrdí, že Sme rodina odporúča očkovanie, ale je proti povinnému očkovaniu.

"Ale z právneho hľadiska to majú v rukách minister zdravotníctva a hlavný hygienik, ktorí to vedia dať aj vyhláškou," skonštatoval s tým, že ak by sa pre to minister rozhodol, asi by znášal nejaké dôsledky, no nechcel o tom špekulovať. Vetovať takéto rozhodnutie podľa neho Sme rodina nemôže.

Nezaradení poslanci okolo expremiéra Petra Pellegriniho odmietajú povinné očkovanie i prípadné podieľanie sa neočkovaných na financovaní nákladov na liečbu. Ide o úplne inú situáciu, ako keď sa v minulosti zavádzalo povinné očkovanie proti tetanu či proti chrípke u určitých vekových kategórií. Pellegrini zároveň tvrdí, že nikdy nespochybňovali ani očkovanie proti covidu.

Posledná možnosť

Podľa šéfa poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša sú všetky možnosti v hre. Šipoš je za motivovanie ľudí dať sa ísť dobrovoľne zaočkovať, ale ak sa vyčerpajú všetky možnosti, je na stole aj otázka povinného očkovania. "Ak vyčerpáme všetky možnosti na dobrovoľnú motiváciu k očkovaniu, môžeme sa rozprávať o povinnom očkovaní," povedal.

Poslanec a podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga si myslí, že treba hovoriť o povinnom očkovaní, pretože má nastúpiť vtedy, keď zlyhá všetko.

"Pri tejto otázke vždy vyvažujeme dva záujmy, a to je súkromie človeka a ochrana verejného záujmu. Štát má právo povedať, poď sa povinne zaočkovať, pretože potrebuje potlačiť určitý typ chorôb, ktorý môže byť existenčný pre krajinu a národ," priblížil. Na povinné očkovanie musia byť podľa neho splnené dve ústavné podmienky, a to jasne špecifikovaná kategória, ktorá je obhájiteľná, v tomto prípade starší ľudia.

Musí tiež existovať zodpovednosť štátu odškodniť ľudí, na ktorých by mala vakcína nežiaduce účinky. Toto je podľa neho splnené, povinné očkovanie podporuje.

Nezaočkovaní zaplatia

Minister zdravotníctva ešte v pondelok uviedol, že nič nebráni tomu, aby sa spustilo povinné očkovanie pre určitú skupinu ľudí. Dohodnúť sa však treba na technikáliách prípadného vykonania nariadenia, ktoré by to umožňovalo.

V utorok doplnil, že počas koaličných rokovaní sa dohodli na tom, že vláde má predložiť uznesenie, ktorým ho kabinet zaviaže vypracovať právnu analýzu k povinnému očkovaniu a analýzu prípadnej finančnej spoluúčasti nezaočkovaných ľudí na liečbe. Predpokladá, že by na to mohol mať mesiac a následne by sa na základe aktuálnej situácie mohli rozhodnúť.

"Musíme nájsť cestu, ktorá bude jasná, vymožiteľná a nezaťaží celý systém verejného zdravotníctva vymáhaním pokút, ktoré nebudú pre ľudí motivačné," poznamenal minister. Povinné očkovanie s následným vymáhaním podľa jeho slov nateraz nechcú zaviesť. Naopak, dosiahnuť chcú, aby sa ľudia zaočkovali z vlastnej vôle.