OTP režim vo vlakoch a autobusoch je fiasko. Úrady sa sporia, kto je zodpovedný

Kontroly sa mali začať už v piatok

BRATISLAVA. Desiatky tisíc neočkovaných ľudí nemali ani vo štvrtok večer istotu, či sa v piatok dostanú vlakmi a autobusmi do práce, zo školy či domov.

Vláda nariadila "bezodkladne" zaviesť pre rýchliky, vlaky InterCity a tiež diaľkové autobusové linky OTP režim pre cestujúcich. Neočkovaných či tých, čo neprekonali covid-19, už nesmú podľa nových pravidiel prepraviť bez testu na koronavírus.

"Je to otázka najbližších hodín. Bolo by fajn to splniť do piatka," tvrdil v stredu minister dopravy za Sme rodina Andrej Doležal.