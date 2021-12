Gröhling: Pandémiu nevyrieši zatváranie škôl, ale očkovanie

Demisiou by som nič nevyriešil, hovorí minister

Vláda ohlásila nové protipandemické opatrenia, ktoré by mali trvať do 9. januára. Pre tých, čo covid prekonali a pre očkovaných sa od 10. decembra otvoria kaderníctva, kozmetické salóny, wellness či fitnescentrá.

K zatvoreným reštauráciám však pribudnú aj školy. Žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci sa budú od 13. decembra učiť z domu.

Minister školstva BRANISLAV GRÖHLING z SaS v rozhovore pre SME hovorí, že zatvoriť školy je zlý krok. Pandemickú situáciu podľa neho treba riešiť zvyšovaním zaočkovanosti.

Branislav Gröhling ministrom školstva je od roku 2021,

v roku 2016 sa stal poslancom NR SR za stranu SaS,

pôsobil ako poradca predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu pre oblasť školstva,

pred vstupom do politiky podnikal v oblasti vizáže a siete kaderníckych salónov.

Vymenila SaS školy za fitnes centrá a obchody?

Som veľmi nahnevaný, aj ma mrzí, ako to dopadlo. Ale konzílium ako prvú vec navrhlo zatvoriť školy. Je to asi jediné konzílium v Európe, ktoré sa takto postavilo k riešeniu. Potom sa pridali ostatní - či už politickí lídri, alebo aj politickí kolegovia.

Trochu aj chápem, že sa za zatvorené školy čiastočne postavili aj učitelia alebo rodičia. Nie preto, že by chceli, ale preto, že sa obávali. Potom som v pomyselnom boji zostal úplne sám. Zatváranie škôl absolútne nevyrieši pandémiu. Vyrieši ju očkovanie a podiel nezaočkovaných.

Som veľmi rád, že sa pred dvoma týždňami SaS postavila za deti a za školy. Vetovali sme rozhodnutie o zatvorení škôl, keby sme to neurobili, teraz by deti zostali doma už tri týždne. Nasledovali by prázdniny a vianočné sviatky. Navyše nevieme, čo sa bude diať v januári. Keby sme zatvorili školy pred dvoma týždňami, deti by zostali doma pomaly tri mesiace. Mali by sme tu to isté, čo v druhej vlne, a to by situáciu nevyriešilo.

Aký má racionálny dôvod, že sú plošne zatvorené všetky školy aj pre zaočkovaných študentov? Na základe akých faktov robí konzílium odporúčania?

To zaujíma aj mňa. Na koaličnej rade sme sa pred niekoľkými týždňami dohodli na opatreniach, v rámci ktorých mali byť výhody pre očkovaných a otvorené školy.