Záchranár Majerský: Tridsať percent Slovenska si myslí, že odhalilo najväčšiu konšpiráciu v histórii

Zvýšiť záchranárom plat o 33 eur v hrubom je urážka, to radšej nemali robiť, tvrdí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Nie som za povinné očkovanie, ale iná cesta odtiaľto nevedie, inak to budeme zažívať každé štyri mesiace a krajinu to ekonomicky zruinuje,“ hovorí FRANTIŠEK MAJERSKÝ, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.

Okres Poprad získa podľa covidového automatu od 14. decembra žolíka. S mobilným očkovacím tímom sa podarilo za osem dní zaočkovať takmer 900 ľudí. Spolupracovali na tom zdravotníci, záchranári, reštaurácie aj Horská záchranná služba.

František Majerský pracuje ako zdravotnícky záchranár

od roku 2017 je prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

v rokoch 2014 – 2017 bol jej viceprezidentom

od roku 2010 je predsedom občianskeho združenia Záchrana, ktoré je držiteľom ceny za rozvoj a propagáciu záchrannej služby pri organizácii RESCUE LESNICA

Deväťsto ľudí za osem dní, to je celkom slušné. Ako sa vám podarilo presvedčiť ich?

Prvotný motív bol pomôcť našej nemocnici, pretože bola v najhoršej situácii za obe vlny. Boli dni, keď sme na bežnom ARO nemali žiadne voľné lôžko. Rozhodli sme sa, že to budeme robiť inak a jedinou cestou je nestretávať sa a dať sa zaočkovať.

Povedali sme si, že pôjdeme do každej dediny v Popradskom okrese. Oblastná organizácia cestovného ruchu nám pomohla vytlačiť letáky, vytvorili sme si plán, kde a kedy budeme očkovať, oslovili sme starostov. Dostali sme z ich strany veľmi dobrý ohlas. Boli radi, že tam prídeme, pretože je dôležité, aby vakcína prišla k ľuďom.

Mnoho ľudí, ktorí žijú na vidieku, sa nepôjde očkovať do Popradu, najmä tí starší, ktorí necestujú ani nechodia do mesta. Povedali nám, že keby sme neprišli, tak by sa nedali zaočkovať, lebo žijú sami a chodia len do obchodu.