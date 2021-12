Vo viacerých mestách sa rozbehla kampaň na podporu očkovania

Do kampane sa zapojili športovci, umelci aj politici.

BRATISLAVA. Vo viacerých slovenských mestách sa v sobotu začala kampaň zameraná na podporu očkovania proti ochoreniu Covid-19 Darujme si Vianoce.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rozhodnutie dať sa zaočkovať podporujú viaceré osobnosti kultúrneho života, športovci aj politici, ktorí vyšli do terénu.

Kampaňuje premiér aj ministri

Celonárodnú kampaň odštartoval premiér Eduard Heger a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v Ivachnovej pri Ružomberku.

„Každý, kto dnes prišiel, prispel k tomu, aby Vianoce boli lepšie a aby mohla byť zdravotná starostlivosť poskytnutá pre kohokoľvek s inými diagnózami,“ zdôraznil premiér.

V sobotu sa do Ivachnovej prišlo zaočkovať 62 ľudí, mnohí z nich boli prvoočkovanci. Podľa premiéra je dôležité, aby sme si takú dôveru, akú máme voči vakcínam, ktorými sa u nás očkuje roky, vybudovali aj voči vakcíne proti ochoreniu Covid-19.

Za dôležité považuje rezort zdravotníctva aj zvýšiť informovanosť o dôležitosti očkovania. Minister zdravotníctva pozval k očkovaniu všetkých, ktorí dostanú druhú alebo tretiu dávku vakcíny, ale aj tých, čo ešte zaočkovaní nie sú.

Lekári odpovedia aj tým ľuďom, ktorí majú v súvislosti s očkovaním strach či nezodpovedané otázky.

Lengvarský chváli žilinskú župu

Lengvarský ocenil aktivitu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý cez projekt VakciZuzka očkuje obyvateľov kraja priamo v ich obciach.

„Čím viac obyvateľov sa dá v rámci kampane zaočkovať, tým lepšie. Už pred niekoľkými mesiacmi som komunikoval, že 60-percentná zaočkovanosť by bola super. Momentálne sme na zhruba 50 percentách, ak to bude 60, budem veľmi spokojný,“ doplnil minister.

Podľa predsedníčky Žilinského kraja Eriky Jurinovej vakcinačný tím v rámci projektu VakciZuzka zaočkoval už takmer 10 000 obyvateľov v 200 obciach kraja.

„Aj oni sú tí, ktorí prispeli k tomu, aby sme si darovali naozaj zdravšie Vianoce. Rozumnejšiu cestu ako vakcináciu nepoznáme,“ uzavrela Jurinová s tým, že do kampane sa v rámci kraja zapojilo ďalších osem vakcinačných centier.

Korčok: Očkovanie je jediná cesta

Do kampane sa zapojil aj Trnavský samosprávny kraj. „Mám pochopenie pre ľudí, ktorí z rôznych dôvodov majú strach, neistotu a nenabrali doteraz odvahu dať sa zaočkovať. No pochopenie nemám pre ľudí, ktorí šíria dezinformácie a klamstvá. Je to obrovská nezodpovednosť. Očkovanie je jediná cesta, aby sme sa z pandémie dostali,“ povedal počas návštevy veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS).

Počas tohto víkendu očkujú zdravotníci v Trnavskom kraji záujemcov v troch Veľkokapacitných očkovacích centrách, v Trnave, Dunajskej Strede a Skalici.

Podávajú prvú, druhú a tretiu dávku, pričom tretia dávka je určená najmä ľuďom, ktorým prišla SMS z Národného centra zdravotníckych informácií, s výmenným lístkom od lekára, zdravotníckemu personálu alebo tým, ktorým uplynulo šesť mesiacov od druhej dávky.

Do kampane Darujme si Vianoce sa zapojil aj Bratislavský samosprávny kraj.

Veľkokapacitné očkovacie centrum Bratislavského kraja na Národnom futbalovom štadióne navštívil v sobotu doobeda podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Poobede ho zasa navštívi minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Pripravení na maximum

Mobilizačný týždeň na podporu očkovania proti ochoreniu Covid-19 pripravilo Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so samosprávami. Cieľom kampane je podporiť záujem o očkovanie a prispieť k väčšej zaočkovanosti Slovenska.

Kampaň, počas ktorej bude pripravené maximálne množstvo očkovacích kapacít na celom Slovensku, potrvá do 17. decembra.

Očkovať sa ľudia môžu v 65 nemocniciach, 27 poliklinikách, 19 veľkokapacitných očkovacích centrách 602 ambulanciách a je naplánovaných 178 výjazdov v obciach. Pripravených je viac ako 100 000 vakcín pre registrovaných a tiež desiatky tisíc pre neregistrovaných záujemcov.

Pre efektívnejší manažment záujemcov o očkovanie ministerstvo odporúča registrovať sa na stránke www.korona.gov.sk.