Zákaz vianočných návštev asi nebude. Kľúčová je tretia dávka, odborníci radia test i očkovaným

Podvečer zasadne koaličná rada.

BRATISLAVA. Slová ministra zdravotníctva za OĽaNO, že návštevy príbuzných počas Vianoc nebudú dovolené, začali viacerí vládni politici zmierňovať.

„Cestovanie bude nastavené ako doteraz, to znamená, že nebude povolené ani za svojimi blízkymi. Zatiaľ,“ vyhlásil Vladimír Lengvarský v stredu po otázke SME, či ľudia počas sviatkov budú môcť navštevovať rodinu.

Vláda pritom v ten istý deň schválila rôzne uvoľnenia opatrení – pre zaočkovaných a tých, ktorí prekonali covid najviac pred 180 dňami, sa od piatka otvorili obchody, fitnescentrá aj vleky.

Minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina v nedeľu v RTVS vyhlásil, že vláda zmení opatrenia tak, aby ľudia mohli príbuzných navštevovať. Podvečer o tom bude rokovať koaličná rada, vláda zasadne v utorok.

„Čísla sa menia, ten počet pacientov v nemocnici je v podstate stabilný, budeme to znovu konzultovať s odborníkmi,“ hovoril už v piatok Lengvarský. Nepovedal jasne, či zvážia, aby sa zákaz zmiernil iba pre očkovaných a tých, ktorí prekonali covid. Priznal však, že by sa to ťažko kontrolovalo.

Ak by sa zákaz návštev cez sviatky zrušil či upravil, preočkovanie treťou dávkou je pre bezpečnosť kľúčové, zhodujú sa odborníci. A to aj pri novom variante omikron, ktorý cez víkend potvrdili aj na Slovensku.