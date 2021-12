Tretie dávky dajú už po troch mesiacoch. Na očkovaciu odmenu dosiahnu ďalší. Čo sa mení?

Lekári radia po chorobách počkať s očkovaním niekoľko dní až pol roka

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. "Čo si pomôžem. Aj tak som neverila tomu, že nám niečo dajú," hovorí o odmenách za očkovanie 83-ročná dôchodkyňa Zuzana Diamantová.

Tretiu dávku, ktorá by jej zaručila štátnu odmenu za očkovanie 300 eur už mala mať za sebou.

Práve však prekonala covid a tretiu dávku musela odložiť. "Doberala som antibiotiká, tak mi to nemohli dať," hovorí.

V rovnakej situácií sú tisíce seniorov nad 60 rokov, ktorí dostali druhú dávku pred 30. júnom 2021, ale medzičasom dostali aj covid. Na 300 eur získajú nárok, ak sa do konca roka aspoň zaregistrujú a tretiu dávku stihnú do 15. januára.

Lekári však ľuďom ďalšie očkovanie odporúčajú v rôznych odstupoch od choroby - niekedy až po pol roku.

Podľa hrubých odhadov SME by pri takomto kritériu prišlo o nárok na odmenu približne 50-tisíc seniorov, ktorí mali covid od júla doteraz. Nárok na odmenu by im nevznikol, lebo do polovice januára by sa nemohli tretíkrát očkovať.