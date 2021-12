Vláda dala ľuďom na Vianoce voľnú ruku. Zákazy budú už len v noci

Cestovanie za blízkymi nebude podmienené ani testom.

BRATISLAVA. Vláda otvára dokorán možnosť cestovať na sviatky. Zásadne totiž zmenila prístup k doterajším opatreniam a väčšinu dňa už nebude platiť žiaden zákaz vychádzania.

Plánované obmedzenie cestovanie len s platným testom na koronavírus napokon vláda neprijala, hoci sa na tom cez víkend dohodla na stretnutí koaličnej rady.

Od piatka piatej hodiny ráno sa ľuďom vracia právo opustiť bydlisko bezdôvodne. Doteraz sa dalo vyjsť z domu len v situáciách, keď na to existovala v nariadení vlády výnimka - opatrovanie blízkeho, cesta do školy či do práce.

Znamená to, že vláda upustila aj od doterajších obmedzení pre neočkovaných, ktorí neprekonali covid, keď im už nezakazuje vstup do prevádzok obchodov.

Denník SME sa obrátil na Úrad verejného zdravotníctva s otázkou, či môžu neočkovaných obmedziť vyhláškou hygienici.