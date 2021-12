Od piatka by sa mali stretávať maximálne šiesti ľudia

Vláda obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 17. decembra do 9. januára.

BRATISLAVA. Od 17. decembra sa upravia protipandemické opatrenia, pričom zhromažďovanie sa bude umožnené maximálne šiestim ľuďom, prípadne iba členom jednej domácnosti.

Uvádza sa to v návrhu na aktualizáciu opatrení, ktoré v utorok schválila vláda.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obmedzenia pohybu a vychádzania

Návrh zároveň definuje podmienky zákazu vychádzania. Hlavným dôvodom zmien je obava zo šírenia variantu omikron.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kučera žiada o zmiernenie opatrení pre mladých športovcov Čítajte

„Vláda obmedzuje na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 17. decembra 2021 v čase od 20:00 hod. do 05:00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. januára 2022,” uvádza sa v návrhu.

Výnimky

Toto obmedzenie by sa nemalo vzťahovať na cestu do a zo zamestnania, avšak týka sa to zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu z domácnosti.

Musia sa tiež preukázať potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Povolenie na pohyb by mali dostať aj osoby zabezpečujúce presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a poskytujúce terénne sociálne služby.

Výnimku z obmedzenia tvorí aj cesta s cieľom obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, cesta do zdravotníckeho zariadenia s cieľom poskytnutia zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného, a tiež cesta do lekárne.

Povolené budú aj cesty s cieľom starostlivosti o odkázanú blízku osobu alebo príbuzného, prechádzky so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska a pobyt držiteľa poľovného lístka v prírode v súvislosti s plnením opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných.

Opatrenie sa nebude týkať ani účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone v prípade osôb, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Sulík: Otvoria sa všetky služby v režime OP

Minister hospodárstva Richard Sulík po rokovaní vlády vyhlásil, že pre očkovaných a prekonaných môžu byť otvorené všetky prevádzky starostlivosti o ľudské telo, teda aj solária, masážne či kozmetické salóny.

Ako vysvetlil, niektoré prevádzky sa síce neuvádzajú vo vyhláške hlavného hygienika, ide ale o chybu, keďže podľa uznesenia vlády sa ich otvorenie týkalo tiež.

„Všetko môžu otvoriť, vyhláška nie je písmo sväté," vyhlásil Sulík a zdôraznil, že uznesenie vlády má vyššiu právnu silu ako vyhláška hygienika.

Naopak reštaurácie ostávajú na Slovensku i naďalej zatvorené. Podľa Sulíka ministri o tejto téme rokovali, no nenašli zhodu. „Budeme to pravidelne prehodnocovať, dnes to ešte nevydalo, ja dúfam, že ich čím skôr otvorime," skonštatoval Sulík.