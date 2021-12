Dobré ráno: Pred desiatimi rokmi zverejnili Gorilu

Ani desať rokov od zverejnenia spisu Gorila nepoznáme žiadnu koncovku.

Je to presne 10 rokov od zverejnenia spisu Gorila. Ani po toľkých rokoch nepoznáme žiadny verdikt, medzičasom sa však v trezore Mariana Kočnera objavila aj zvuková nahrávka. Čo je s hlavnými aktérmi Gorily? Ako sa majú Jirko Malchárek či Anna Bubeníková?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta šéfa domáceho spravodajstva denníka SME Matúša Burčíka.

