Pellegrini o zadržaní Fica: Vláda a polícia urobili obrovskú chybu

Predseda Hlasu opäť kritizoval aj manažment pandémie.

BRATISLAVA. Ak sa možnosť skrátenia volebného obdobia referendom nedostane do ústavy v tomto volebnom období a Hlas sa v budúcnosti stane členom vládnej koalície, nebude sa báť zmeniť ústavu a túto možnosť voličom dať.

V diskusii na TASR TV to povedal predseda mimoparlamentného Hlasu a súčasný nezaradený poslanec Národnej rady Peter Pellegrini s tým, že jediným cieľom politika by nemalo byť udržanie sa pri moci.

Pellegrini o referende a zmene ústavy

Na iniciovanie úspešného referenda musí petičný výbor vyzbierať viac ako 350-tisíc podpisov a zúčastniť sa na ňom musí nadpolovičná väčšina voličov. Podľa Pellegriniho sú tieto podmienky dostatočne náročné na to, aby inštitút referenda nemohol byť zneužívaný a k reálnemu skráteniu volebného obdobia týmto spôsobom by dochádzalo iba v prípadoch, že sú na to vážne dôvody.

"Keď je situácia v spoločnosti vážna, referendum je jediný demokratický spôsob. Aj keby bolo neúspešné, spoločnosť mala možnosť sa vyjadriť," uviedol poslanec.

Hlas bude podľa neho tlačiť na to, aby parlament na februárovej schôdzi ústavu v tomto zmysle zmenil, a ak sa tak nestane, podporí aj akúkoľvek novú petičnú referendovú akciu.

"Len upozorňujem na časový problém. Ak sa (referenda) dočkáme niekedy v roku 2023, už to bude blízko aj riadnych volieb," pripomenul.

Pellegrini o zadržaní Fica

V debate zopakoval negatívne stanovisko jeho strany k zadržaniu predsedu Smeru Roberta Fica pred plánovaným protestom formou jazdy autami po Bratislave.

"Zadržanie predsedu opozičnej politickej strany len preto, že chcel verejne vyjadriť svoj nesúhlas s politikou vládnej koalície, je absolútne neprijateľné. Vláda urobila obrovskú chybu a policajný zbor tiež. Neviem, čomu mal tento zásah poslúžiť,“ povedal Pellegrini.

Hlas sa podľa neho z pandemických dôvodov do protestov na uliciach nezapája, plánovaná akcia Smeru však podľa Pellegriniho pravdepodobne žiadne predpisy neporušila.

"Malo ísť o protest formou jazdy vozidiel po Tyršovom nábreží a okolo Úradu vlády, na takom proteste ja nič zlé nevidím,“ skonštatoval.

Pellegrini o pandémii a opatreniach

Vysoké čísla nakazených na milión obyvateľov aj úmrtí v druhej a tretej vlne pandémie na Slovensku sú podľa neho vizitkou manažmentu opatrení vládami Igora Matoviča a Eduarda Hegera (obaja OĽANO).

"Bojím sa, že takto dopadne aj štvrtá vlna. V opatreniach je chaos, sú viac politické ako odborné a nikto sa v nich nevyzná,“ povedal.

Dodal, že "najkrajším vianočným darčekom" by bolo, ak by nový variant koronavírusu - omikron nespôsoboval závažné priebehy ochorenia.

„Ak by sa však potvrdilo, že je extrémne nákazlivý a spôsobuje aj ťažké priebehy choroby, tak na štvrtú vlnu Slovensko nie je vôbec pripravené,“ vyhlásil Pellegrini.